Musk: Schimbarea puterii în Ucraina, în 2014, a avut loc cu intervenția agențiilor americane
Postat la: 21.11.2026 |
Antreprenorul și miliardarul american Elon Musk a făcut această afirmație într-un interviu acordat ziarului The New York Times, referindu-se la implicarea Washingtonului în evenimentele din 2014. Este adevărat că, din punctul de vedere al invaziei, Rusia este agresorul. Dar este adevărat și faptul că noi, americanii, am organizat o lovitură de stat pentru a-l răsturna pe președintele pro-rus al Ucrainei, ales în mod democratic.
În opinia mea, și aceasta este o acțiune ofensivă. Și fără ajutorul Departamentului de Stat al SUA și al altor instituții americane, acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Este absolut evident - este vorba despre o acțiune ofensivă, a spus Musk.
În plus, șeful SpaceX l-a acuzat pe Zelenski de minciuni în legătură cu rețelele de sateliți Starlink și Starshield, a căror funcționare este asigurată de compania sa. Omul de afaceri a subliniat că sistemul comercial Starlink nu ar trebui să fie transformat într-o parte a conflictul din Ucraina și să fie utilizat în operațiuni militare ofensive, iar SpaceX nu va permite o astfel de utilizare. În același timp, el a subliniat importanța Starlink pentru comunicațiile Forțelor Armate ale Ucrainei și ale întregii Ucraine: în cazul unei întreruperi a conexiunii la rețea, pozițiile formațiunilor ucrainene se vor prăbuși rapid. (M.G.G.)
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