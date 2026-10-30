Clujul „de 5 stele" în lunga călătorie de la șobolani și zgomot la bun simț instituțional
Postat la: 30.10.2026 |
Clujul și-a numărat, din nou, milioanele. Aeroportul a anunțat cu mândrie că, pentru al treilea an, a trecut pragul de trei milioane de pasageri și că privește deja spre o ambiție care, cu numai câțiva ani în urmă, ar fi părut aproape neverosimilă: o legătură directă între Cluj și New York. Este, fără îndoială, o reușită. Este meritul Consiliului Județean, al conducerii aeroportului și al celor care au înțeles că un oraș nu poate rămâne provincial dacă vrea să participe cu adevărat la lumea mare.
Numai că există ceva straniu în această poveste a succesului. Avionul poate pleca spre New York. Dar, înainte să ajungi la aeroport, trebuie să traversezi Clujul. Aici începe o altă poveste.
Clujul și-a purtat de ani buni succesul cu nasul puțin pe sus. Oraș de cinci stele, oraș universitar, oraș european, oraș al festivalurilor, al marilor proiecte și al viitorului metrou. Un oraș care s-a privit cu satisfacție în propria oglindă și a început să creadă tot mai mult în imaginea pe care și-a construit-o despre sine. Aeroportul a crescut, avioanele au plecat spre tot mai multe destinații, iar promisiunea unui zbor direct spre New York a venit aproape firesc într-o poveste despre succes. Clujul a vrut să pară un oraș care a intrat definitiv în liga mare.
Numai că, uneori, este suficient să cobori privirea. În plin centru al Clujului vom învăța, probabil, să trăim în bună armonie și cu șobolanii. Vom deveni iubitori de șobolani. De ce nu? Există iubitori de câini, de pisici, de porumbei - de ce n-am face loc, în marele nostru proiect de civilizație urbană, și șobolanului?
Instituțiile care ar trebui să păzească sănătatea și ordinea orașului par să se fi sclerozat. Au trecut alegeri, s-au schimbat aceleași afișe și aceleași sloganuri, au rămas încremeniți în proiect aceiași oameni și, inevitabil, lucrurile au rămas aceleași. Iar cei care veghează asupra orașului par să se fi plictisit. Și-au mai schimbat cravata, mașina și, poate, amanta. În rest, nimic.
Șaormeriile și localurile care au înflorit vizavi de Catedrală, la câțiva pași de Matthias Rex, au transformat curțile unor imobile din centru în anexe ale propriilor afaceri. Gunoiul alimentar a ajuns acolo unde locuiesc oameni. Resturile, mirosul pestilențial și mizeria au devenit parte din viața zilnică a unor locatari care n-au cerut să trăiască în spatele unei bucătării publice. Iar odată cu gunoiul au apărut și șobolanii. Deocamdată se plimbă nestingheriți prin curți. Apoi vor urca pe balcoane. Și, de ce nu?, într-o bună zi vor intra și în case. Poate că atunci cineva va constata, cu mirare administrativă, că există o problemă.
Dar să nu fim cârcotași. Clujul crește. Aeroportul a ajuns la trei milioane de pasageri, ni se promite cândva și zborul direct spre New York. Vom putea pleca, așadar, fără escală spre Manhattan. Important este să avem grijă, când ieșim din casă cu valiza, să nu călcăm pe vreun șobolan.
De ani întregi, centrul acestui oraș a intrat într-o degradare pe care nimeni nu pare să mai aibă curajul s-o numească. Nu vorbesc despre clădirile care așteaptă reparații și nici despre inevitabilele neajunsuri ale unui oraș aflat în permanentă transformare. Vorbesc despre ceva mai profund: despre degradarea ideii de centru urban, despre abandonarea unei anumite civilități.
În locul ei s-a instalat, puțin câte puțin, o cultură a zgomotului, a improvizației și a prostului gust. În zona din jurul Consulatului Ungariei, în plin centru, au apărut localuri înghesuite în clădiri și curți care au fost cândva destinate locuirii. Unele au schimbat, noapte de noapte, viața oamenilor care locuiesc acolo. Muzică, strigăte, scandaluri, tineri drogați, beți, grupuri gălăgioase, oameni care au confundat spațiul public cu o anexă a barului. Locatarii au ajuns să fie musafiri în propriile lor case.
Întrebarea firească a rămas fără răspuns: cum au fost posibile toate acestea? Cum și cînd s-au dat autorizațiile? Au aceștia acceptul actualizat al locatarilor? Cine a verificat compatibilitatea unor asemenea activități cu locuirea? Cine a decis că dreptul cuiva de a face comerț a devenit mai important decât dreptul altcuiva de a trăi civilizat și dormi în propria casă? Și, mai ales, de ce, atunci când lucrurile au devenit evidente, instituțiile au părut neputincioase? Aici nu mai este vorba despre câteva baruri. Este vorba despre un principiu.
Orașul modern a fost construit tocmai pe ideea că libertatea unuia se termină acolo unde începe libertatea celuilalt. Poți să te distrezi. Poți să bei. Poți să dansezi. Poți să asculți muzică până dimineața. Dar nu poți transforma viața altora într-un coșmar pentru ca afacerea ta să prospere. Civilizația a început exact în locul în care omul a înțeles că nu trăiește singur. Mă întreb dacă nu asistăm, în centrul Clujului, la un mic război. Un război fără uniforme și fără declarații oficiale. Un război al prostului gust împotriva civilității urbane.
Pe de o parte, orașul a produs TIFF. A produs Jazz in the Park. A produs Opera Aperta. A umplut piețele cu muzică, film, teatru, carte și întâlniri adevărate. A demonstrat că spațiul public poate deveni salonul cultural elegant al unei comunități. Că oamenii pot sta împreună fără să se agreseze. Că bucuria nu trebuie să însemne urlet. Că distracția nu trebuie să însemne vandalism. Că noaptea poate avea eleganță.
Pe de altă parte, același oraș a tolerat o formă de suburbanism moral chiar în inima lui. Nu suburbanismul geografic - periferia poate fi uneori mult mai decentă decât centrul -, ci suburbanismul comportamentului. Ideea că orice este permis dacă aduce bani. Că zgomotul a devenit semnul vitalității. Că beția a devenit turism. Că nesimțirea a devenit „viață de noapte". Că un oraș este viu numai dacă cineva urlă la trei dimineața sub geamul altcuiva. Așa a apărut paradoxul.
Am construit un aeroport care ne-a apropiat de marile capitale ale lumii, dar n-am reușit întotdeauna să construim liniște între două ferestre aflate la zece metri una de alta. Ne-am lăudat cu milioane de pasageri, cu festivaluri internaționale, cu universități și cu investiții. Am vorbit despre „orașul de cinci stele". Dar stelele unui oraș nu s-au numărat niciodată numai în investiții, festivaluri sau aeroporturi. Se numără și în felul în care un bătrân a putut să doarmă noaptea.
În felul în care un copil a putut să deschidă fereastra, în felul în care un om care a locuit de zeci de ani într-o casă nu a trebuit să se roage de autorități ca să-i fie apărat dreptul elementar la liniște. Aici se măsoară, de fapt, civilizația. Tocmai de aceea contrastul a devenit atât de dureros. Pentru că nu vorbim despre un oraș sărac și abandonat. Clujul a avut bani, notorietate, instituții, universități, cultură, energie și ambiție. A avut toate ingredientele unui mare oraș european.
Orașul Cluj face metrou, face spitale, dar tolerează mizeria urbană. Iar asta a devenit cu atât mai greu de explicat. Să fi fost numai neputință? Să fi fost birocrație?Interes, sau e pur și simplu indiferență? Nu cred. Mai degrabă banii au devenit argumentul suprem.
Există momente în care indiferența instituțiilor a început să semene periculos de mult cu o formă de complicitate prin pasivitate. Dacă un fenomen a continuat ani întregi, dacă oamenii au reclamat, dacă nopțile au rămas aceleași, iar autorizațiile au continuat să existe, atunci cetățeanul a început firesc să se întrebe cine a fost protejat și cine a fost abandonat.
Pentru că orașul nu este numai al celor care îl consumă. Este și al celor care îl locuiesc. Poate mai ales al lor. Clujul nu trebuie să aleagă între aeroport și liniște, între festival și odihnă, între viață de noapte și viață normală. Un oraș adevărat le-a putut avea pe toate tocmai pentru că a avut reguli.
New Yorkul spre care vrem să zburăm nu a devenit New York pentru că fiecare a putut face orice, oriunde, la orice oră, fără ca unii să fie obligați să se mute din casele lor. Marile orașe ale lumii au fost mari și fiindcă au înțeles că libertatea urbană fără reguli a devenit repede junglă.
Clujul a ajuns într-un moment în care trebuie să hotărască ce fel de oraș vrea să fie. Un decor, peste care dimineața s-au tras obloanele localurilor și au rămas în urmă mizeria și oamenii nedormiți? Sau un oraș european în sensul adevărat al cuvântului, în care cultura, comerțul, distracția și viața privată au putut conviețui fără ca unele să le distrugă pe celelalte.
Războiul adevărat care s-a dus în ultimii ani nu a fost între generații și nici între cei care au vrut liniște și cei care au vrut să se distreze. A fost între două idei despre oraș. Una a spus că orașul este o comunitate. Cealaltă a spus că orașul este o afacere. Una a cerut măsură, respect și reguli. Cealaltă a răspuns cu bani, zgomot și nepăsare. Iar între ele au rămas oamenii care au vrut ceva extraordinar de modest: să trăiască civilizat în propriul lor oraș.
În curînd primul avion Cluj-New York va decola de pe pista aeroportului. Va fi o zi frumoasă și, pe bună dreptate, orașul se va mândri. Mi-aș dori numai ca, până atunci, Clujul să fi reușit și o călătorie mult mai scurtă. De la zgomot la bun-simț. De la tolerarea mizeriei la respectarea omului. De la cinci stele scrise pe un afiș la civilizația, mult mai greu de câștigat, a unui oraș în care poți, pur și simplu, să trăiești.
Octavian Hoandră
-
PORTOCALIUL PARALIZAT!
Iranul pune condiții draconice Statelor Unite ale Israelului pentru incetarea conflictului. Iranul considera ca razboiul ...
-
"Sfat" pentru Putin: „Aici se află una dintre lecțiile creșterii și descreșterii imperiilor"
E nevoie de inițiative diplomatice capabile sa opreasca razboiul și sa permita construirea unei paci durabile. Escaladar ...
-
Si va fi razboi cum nu a mai fost pana acum!
Pentru cei care nu ințeleg sistemul politic israelian, voi explica lucrurile clar: Netanyahu a obținut ceea ce iși dorea ...
-
Retragerea NATO la frontierele din 1997 și propunerea lui Viktor Orban la șefia ONU!
Va amintiți ca, in anul 2022 și incepand din acel an, am dezbatut de mai multe ori cererile formulate, in mod formal sau ...
-
Cum a ajuns Universitatea din Iași plantația clanului Toader
Tudorel Toader zis Bubosul, a fost vreme de 12 ani decanul Facultații de Drept a Universitații Alexandru Ioan Cuza (UAIC ...
-
Civilizația care se clatină. Avertismentul pe care Europa n-a vrut să-l audă
Tot mai multe discursuri... Tot mai agramate și sarace, cultural. E semn clar ca in 50 de ani e posibil sa ajungem la i ...
-
Foarte departe de noi și de puterea noastră de decizie, începe negocierea secvențială privind Noua Ordine Internațională
Asta e, trebuie sa ne resemnam ca marile jocuri de putere au inceput sa fie negociate de mai mult timp intre super-puter ...
-
Asta așa, la spartul târgului...
A scris un consilier prezidențial o opinie in care a afirmat ca naziștii au fost socialiști. Babaiatuleeeeeee... s-a umf ...
-
STATUL GLOBAL UNIC: PACE PRIN „SĂNĂTATE”
Cine sunt dușmanii statului mondial unic este limpede și a fost de la inceput. În faimosul lui tom, „The Sec ...
-
Operațiunea psihologică numită Călin Georgescu e gândită la Ierusalim!
Acum ca avem dovada ca partidul lui George Simion e pilotat de consilierii lui Netanyahu, putem sa exprimam mai cu incre ...
-
Ce caută șefulul sistemului în ciberspațiu
Nu poți sa te lupți cu sistemul cand ești șeful sistemului, da? Nicușor Dan a recunoscut oficial ca este șeful sistemulu ...
-
Pablo Lulea Escobar sau când porcăria devine "artă politică"
Exista oameni care intra in politica pe ușa din fața, oameni care intra pe ușa din dos și oameni care, dupa o viața de i ...
-
Bulgaria ne-a predat o lecție exact în ziua din care avem guvern legitim din nou
Am discutat despre intalnirea celor trei granzi de peste o luna, din Shenzhen. Ma refer la Putin, Trump și Xi. Și am abo ...
-
O imigratie scapata de sub control, care se revolta impotriva tarii care i-a primit!
In loc de introducere: „Va veni o zi in care vom vedea mult mai multi radicali, extremisti si teroristi provenind ...
-
I se va schimba porecla din "Micul Ceaușescu" în "Lulea - cap de porc"!
Nu va mai redau detaliile incidentului de ieri dimineața, cu Lulea și jumatatea de cap de porc, pentru ca acestea sunt ș ...
-
De ce îl atacă dintr-o dată Trump și MAGA pe Zelensky? Pentru că vin alegerile!
Și indiferent ce elucubreaza mecanic elitele politice, oamenii știu exact ce vor. Dar mai ales ce nu vor. Adica pe Zelen ...
-
Europa vociferează, România tace!
Practic intreaga UE este cuprinsa de proteste, unele violente: Franța, Italia, Spania, Portugalia, Belgia, Germania. Mot ...
-
Trei adevăruri care ne distrug ca NEAM și ȚARĂ
Cel mai mare pericol pentru Romania este așa zisa „elita politica", reprezentata azi, la VEDERE, de Nicușor Dan, ...
-
Cum se poate recupera handicapul relaționării pe filiera Washington!
Dupa ce, in urma cu cateva zile, Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Americii in Grecia, a fost demisa, cumva și pe o filie ...
-
Noaptea cuțitelor lungi, de dreapta!
PNL nu a mai fost cu adevarat in Opoziție de foarte multa vreme. Teoretic din 2019, din vremea lui Ludovic Orban. Practi ...
-
Extinderea amprentei militare: noua bază aeriană a Chinei în Laos
Pe masura ce puterea și increderea in sine a Chinei cresc, aceasta devine mult mai activa in proiectarea puterii prin st ...
-
Petre Țuțea: "Aici e sursa adevărată a indolentei romaneşti - în exploatare. Naţiunea e în rezistenţă pasivă!"
Aceste vorbe din 1935 sint ale lui Petre Tuțea, pe cind avea 33 de ani: ”Statul roman actual nu apara bogatiile ta ...
-
Care e "combinația" în cazul Luca Niculescu?!
Am observat ca diverși analiști de rit nou, care vor sa-și dea importanța, fiind atat de mediatizați, au mai mereu mirar ...
-
S-a trezit și baba că pleacă la război sau ce face Fota la vreme de mobilizare
Iulian Fota ne-a agresat vineri toata ziua, cu postarea lui despre cum s-a achitat el onorabil de obligația civica și le ...
-
Miza pentru România a dispariției Ucrainei prin forță
Acordul Putin - Trump nu priveste doar livrarea de motorina rapid, dinspre Federatia Rusa catre SUA. Implica si vanzarea ...
-
Traseul lui Marius Lulea, din AUR spre dușmanii AUR. Pas cu pas
Marius Lulea s-a retras discret din AUR in 2025. Spunea atunci ca nu mai vrea sa faca politica și ca se dedica studiului ...
-
Operațiunea ZERO a momentului este "dezintegrarea AUR"
Încep prin a spune ceva legat de Calin Georgescu. N-am comentat soarta lui, pana in acest moment, pentru ca, din p ...
-
Următorul guvern va fi unul de sacrificiu, indiferent cine i-ar fi prim-ministru
Toate partidele parlamentare o știu. Avem criza energetica, un razboi la granița și o economie șubreda intr-un context i ...
-
Arsenalul lui Păcuraru îl bubuie pe Simion pe bani grei!
Dupa divorțul public de Calin Georgescu, Anca Alexandrescu și Realitatea TV pun tunurile și pe George Simion și AUR, de ...
-
Ce-a fost cu dârele de pe cer din 2 octombrie?!
Stau in Otopeni de 15 ani. Vad avioane in fiecare zi. Dar nu vad in fiecare zi cerul brazdat, ore in șir, de atatea dare ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu