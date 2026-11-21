O descoperire făcută într-un deșert din Arabia Saudită ar putea schimba ceea ce știm despre metodele de vânătoare ale oamenilor preistorici. Cercetătorii au analizat arme vechi de 125.000 de ani și au identificat urme care sugerează folosirea unei tehnici mult mai avansate decât se credea.

Studiul, publicat pe 12 noiembrie în revista științifică Science, a fost realizat de o echipă internațională de cercetători, cu participarea Centrului Național de Cercetare a Evoluției Umane (CENIEH) din Spania. Descoperirile provin de la situl arheologic Uruq Aljelibah, aflat pe malul fostului lac Mundafan, în sudul Peninsulei Arabice.

Cercetătorii au examinat microscopic și chimic 89 de unelte din piatră. Pe 75 dintre acestea au identificat urme de materiale organice, inclusiv fibre vegetale, rășini și resturi de origine animală. Mai multe vârfuri prezentau fracturi caracteristice loviturilor, ceea ce sugerează că fuseseră folosite ca arme de vânătoare, probabil fixate pe suporturi din lemn.

Pe unele dintre vârfuri au fost descoperite substanțe asociate plantei Acokanthera schimperi, cunoscută pentru toxicitatea sa și pentru utilizarea tradițională la prepararea otrăvurilor pentru săgeți. Planta conține compuși care pot afecta funcționarea inimii. Totuși, cercetătorii nu pot stabili cu certitudine cum erau preparate și aplicate aceste substanțe sau dacă otrava avea efectul dorit asupra animalelor vânate.

În urmă cu aproximativ 125.000 de ani, peisajul din această parte a Arabiei Saudite arăta complet diferit. Lacul Mundafan ocupa o suprafață estimată la 340 de kilometri pătrați și atingea adâncimi de până la 29 de metri. În jurul său creștea vegetație abundentă, iar apa atrăgea numeroase animale.

Arheologii au identificat 5.511 obiecte din piatră și peste 500 de fosile. Printre animalele care trăiau în regiune se numărau hipopotami, bivoli cu coarne lungi, astăzi dispăruți, cămile, gazele, antilope oryx și struți. Distribuția obiectelor sugerează că grupurile preistorice reveneau în zonă pentru a fabrica unelte și a prelucra resursele provenite din animalele vânate.

Analizele au arătat că locuitorii regiunii prelucrau și numeroase plante. Uneltele păstrează urme de lemn, fibre, rășini și părți subterane ale plantelor. Aceste materiale puteau fi folosite pentru hrană, confecționarea mânerelor, legarea componentelor armelor sau realizarea unor obiecte din fibre vegetale.

Până acum, printre cele mai vechi dovezi ale utilizării otrăvurilor la vânătoare se numărau vârfuri vechi de aproximativ 60.000 de ani descoperite în Africa de Sud. Noile indicii din Arabia Saudită ar putea împinge această practică în trecut cu încă 65.000 de ani. La Uruq Aljelibah nu au fost găsite fosile umane, astfel că cercetătorii nu pot identifica exact cine a fost populația care a fabricat armele. Descoperirile arată însă că oamenii preistorici exploatau atât animalele, cât și plantele din jurul lacului, folosind tehnici de vânătoare mult mai complexe decât se credea.