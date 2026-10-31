Tsi mai fãtsã Nicu al Gheară

Nicu Gheară este un nume de bombardier asociat cu Ibiza și mezinul fraților-pătați din Medgidia, el fiind așadar, Gheară nr. 2. Acolo în Ibiza te retragi după ce ai țepuit, extorcat, plasat carne vie și traficat prafuri în cluburile de fițe.

Numele Ibizei vine de la fenicianul Iboshim, Insula lui Bes, o piticanie grotescă cu barbă, cu limba scoasă și cu mădularul de două ori mai mare ca înălțimea sa.

Cred că un pește din răgăliile Canalului Dunăre-Marea Neagră, de neam fărșerot, cercetat în dosarele chitanțelor false de la complexul Europa, cocaină pentru VIP-uri, asociere cu rețelele criminale ale clanurilor Corduneanu și Nuredin Beinur și mafiotizarea fotbalului românesc, are toate motivele să-l adore pe Bes, precum vechii fenicieni care ardeau plante aromatice în cinstea zeului.

Totul miroase a ierburi pârlite și astăzi pe străzile Ibizei, mai ales bongul și jointul, mireasmă care a intrat în compoziția aerului local și care ajunge ineluctabil la parangheliile lui Gheară 2, date mai nou în cinstea celor patru membri ai staff-ului tehnic și administrativ al U21, naționala de tineret a României.

Nu mă întrebați ce au căutat la cina exclusivistă a lui Gheară 2, chiar înainte de meciul oficial, selecționerul Costin Curelea, antrenorul secund Ionuț Stancu, directorul sportiv Marius Niculae și team-managerul Iulian Oțelea și de ce masa duhorea a cuie de ganja.

Rezultatele s-au văzut a doua zi, pe 6 octombrie a.c., pe Estadio Municipal de Can Misses, unde naționala de tineret a Spaniei a spulberat cu 7-1 adunătura de handicapați botezată pompos U21, și i-a scos fotbalul din cap pentru multe sezoane de acum încolo, lăsându-i miuța pe marginea șanțului drept consolare.

Cornel Ivanciuc