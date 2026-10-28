Si va fi razboi cum nu a mai fost pana acum!

Pentru cei care nu înțeleg sistemul politic israelian, voi explica lucrurile clar: Netanyahu a obținut ceea ce își dorea!

Da, s-ar putea ca Netanyahu să nu aibă acum 61 de mandate în Knesset, majoritatea de care are nevoie pentru a forma un guvern. Dar cel mai important este că a obținut, conform tuturor calculelor, cel mai mare partid din Knesset. Și asta înseamnă că președintele israelian va avea un motiv puternic să-l încredințeze pe Netanyahu cu formarea guvernului și să-i acorde termenul necesar pentru asta.

Netanyahu va avea în jur de 30 de zile pentru a-și forma guvernul. Desigur, problema este că nu are 61 de mandate, deci nu va putea forma un guvern bazându-se doar pe propria sa tabără. Dar această perioadă îi oferă ceva mult mai important decât simpla încercare de a forma un guvern.

În această perioadă, Netanyahu va declanșa războiul cu Iranul, să încerce să atragă unele partide și deputați din tabăra opoziției conduse de Eisenkot să i se alăture guvernului său sau chiar să-l oblige pe Eisenkot să accepte formarea unui guvern de unitate națională sub presiunea războiului.

Și dacă Netanyahu eșuează în formarea guvernului, ar putea încerca să saboteze orice încercare ulterioară a lui Eisenkot de a forma un guvern alternativ și să împingă țara spre alegeri noi, așa cum s-a întâmplat în 2019. Și dacă alegerile revin, coaliția lui Netanyahu va obține o victorie mult mai mare decât cea de acum.

Și motivul principal pentru care Netanyahu nu a obținut încă 61 de mandate este că arabii cu cetatenie israeliana au votat în proporții nenaturale în aceste alegeri. Arabii sunt cei care l-au împiedicat pe Netanyahu să obțină majoritatea absolută!

Fără această participare masivă a arabilor, în opinia mea, Netanyahu ar fi obținut deja majoritatea necesară pentru a-și forma guvernul fără a avea nevoie de vreun alt partid.

Dar acum, Netanyahu are șansa să obțină un termen pentru formarea guvernului, mai ales că partidul său este cel mai mare, iar tabăra sa este de asemenea cea mai largă dintre taberele politice. Prin urmare, este logic să fie candidatul principal pentru a fi încredințat cu formarea guvernului.

Și aici trebuie să înțelegem un alt punct extrem de important. Arabii, istoric, tind să voteze în proporții ridicate în primele alegeri, dar la alegeri repetate, participarea lor scade adesea, în timp ce dreapta israeliană reușește să-și mobilizeze baza electorală mult mai eficient.

Și asta înseamnă că Netanyahu va avea ocazia să-și încarce baza electorală în pregătirea unei noi runde sau să folosească această perioadă pentru a pune presiune pe unele partide din cealaltă tabără și a le obliga să i se alăture guvernului său. Netanyahu a câștigat, razboiul a caștigat si dezastrul vine.

Și nu vă lăsați amăgiți de cei care spun că Netanyahu a pierdut alegerile doar pentru că coaliția sa nu are 61 de mandate. Cine spune asta nu înțelege natura sistemului electoral și politic israelian și nu realizează că victoria cu cel mai mare partid și deținerea celei mai mari tabere îi oferă lui Netanyahu o capacitate mare de manevră politică.

Netanyahu iese din alegeri cu multiple opțiuni, în timp ce Eisenkot se confruntă cu o dilemă politică reală. Fie alegerile se repetă, fie Netanyahu reușește să atragă unele partide din tabăra opoziției în guvernul său sau să impună un guvern de unitate națională, mai ales dacă izbucnește un război cu Iranul. Și asta, face ca probabilitatea unui război cu Iranul să fie mult mai mare, ba chiar războiul este acum aproape sigur.

Netanyahu nu a obținut încă majoritatea de care are nevoie pentru a forma guvernul, dar a obținut ceva care ar putea fi mai important: o nouă șansă de manevră, de a răsturna ecuația politică și poate de a schimba complet regulile jocului.

Iulian Urban