Bomba nucleară sau epidemia imposibil de controlat? Care sunt cele mai periculoase arme dezvoltate vreodată
Postat la: 21.11.2026 |
Când se trage linie după un conflict, costul real al războiului nu se vede în statisticile militare, ci în viețile oamenilor care încearcă să o ia de la capăt. De la focoase nucleare capabile să distrugă orașe întregi, până la explozibili uitați care pun în pericol oamenii, o analiză recentă trece în revistă câteva dintre cele mai periculoase arme dezvoltate vreodată, notează Interesting Engineering.
Amenințarea care poate schimba lumea într-o clipă
În fruntea listei rămân armele nucleare, capabile să genereze o căldură extremă, sufluri devastatoare și radiații ale căror efecte se resimt generații la rând. Deși cel mai puternic dispozitiv testat vreodată, Bomba Țarului, detonată de URSS în 1961, a avut o putere de 3.300 de ori mai mare decât cea de la Hiroshima, îngrijorarea de astăzi vine din cele peste 12.200 de focoase deținute de nouă state la nivel global.
Acestea devin cu atât mai greu de gestionat atunci când sunt montate pe rachete balistice intercontinentale. Sunt capabile să traverseze continente la viteze uriașe și să transporte mai multe focoase către ținte diferite simultan.
Pericolul invizibile
Armele biologice precum antraxul, ciuma sau toxina botulinică folosesc bacterii și viruși pentru a declanșa epidemii greu de oprit. La fel de periculoși sunt agenții neurotoxici chimici care afectează sistemul nervos și pot contamina mediul pentru perioade lungi.
Pe câmpul de luptă convențional, două tipuri de arme ies în evidență prin forța lor distructivă. Primele sunt armele termobarice, numite și „bombe cu vid", care folosesc oxigenul din aer pentru a crea o temperatură extremă și o undă de șoc prelungită, cu efecte devastatoare mai ales în spații închise, precum clădirile sau adăposturile.
Alături de acestea se află bomba GBU-43/B MOAB, cunoscută drept „Mama tuturor bombelor", un dispozitiv american de aproape 10 tone, ghidat prin GPS, creat pentru a distruge rețelele subterane de tuneluri și folosit pentru prima dată în luptă în 2017, în Afganistan.
Când pericolul apare după încheierea luptelor
Poate cea mai nedreaptă formă de amenințare pentru oamenii de rând o reprezintă munițiile cu fragmentație. Lansate din aer sau de la sol, acestea împrăștie sute de mici dispozitive explozive pe suprafețe largi. Multe dintre ele nu explodează la impact, rămânând ascunse în câmpuri, pe drumuri sau în apropierea locuințelor și transformând locurile normale în zone nesigure.
Potrivit Crucii Roșii Internaționale, doar în anul 2025, cel puțin 1.063 de oameni au fost afectați de astfel de dispozitive neexplodate, iar 87% dintre victime au fost civili, inclusiv copii și familii care s-au întors în comunitățile lor crezând că pericolul a trecut.
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