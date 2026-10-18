De ce îl atacă dintr-o dată Trump și MAGA pe Zelensky? Pentru că vin alegerile!

Și indiferent ce elucubrează mecanic elitele politice, oamenii știu exact ce vor. Dar mai ales ce nu vor. Adică pe Zelensky. Li s-a luat. Au obosit. S-au săturat. De Ucraina. De Zelensky și de toată propaganda deșănțată care le bagă pe gât o cauză pierdută.

Ironia sorții, cu doar câțiva ani în urmă, Zelensky era superstarul planetei, un „must have” pentru orice lider occidental.

Astăzi, un paria al lumii libere. Și oricât de tare s-ar încăpățâna câțiva lideri bruxellezi, vine scadența și la ei. Vin alegerile. Și în fața evidenței, fiecare, rând pe rând, se vor lepăda de Zelensky.

Pentru voturi. Pentru putere. Pentru privilegii. Deoarece „cămașa e mai aproape de trup”, după cum bine evidențiază un vechi proverb rusesc.

Adică fix ce fac Trump și republicanii. Care n-au voturi de risipit, iar sondajele nu arată deloc bine. Așa că-l atacă pe Zelensky.

Facă-se voia poporului. Se atacă victima și se iartă agresorul. Politica e cinică. Ciclică. Și pe voturi. Iar această realitate dură o vor descoperi și ai noștri viteji #slava-iști. În cel mult doi ani...

Ciprian Purice