Europa vociferează, România tace!

Practic întreaga UE este cuprinsă de proteste, unele violente: Franța, Italia, Spania, Portugalia, Belgia, Germania. Motivația principală: creșterea amețitoare a costului vieții. Chirii, energie, carburanți, taxe școlare, în condițiile în care serviciile medicale și sociale și educația se degradează, iar veniturile din salarii sau pensii se erodează.

În Franța, liceenii protestează pentru că nu mai sunt bănci, mâncare la cantină și profesori… În Belgia, protestele vizează măsurile de austeritate ale guvernului De Wever, care are nevoie de bani pentru tot felul de priorități care pun la coada listei populația. Oamenii afișează pancarte cu sloganul „Pas dans nos poches” („Nu din buzunarele noastre”).

În timp ce oamenii se sufocă în datorii și sunt evacuați din casele familiale (cum a fost cazul bătrânei de 87 de ani din Spania, care a și pierit între timp), UE și statele membre continuă să arunce cu sute de miliarde în fundul regimului mafiot kievean și să cumpere gaz și petrol de la ruși cu zeci de miliarde anual, la preț triplu față de anul 2022. Colac peste pupăză: UE cere mai mulți bani pentru buget, ca să îi arunce pe proiecte iraționale și pentru a-și achiziționa aplauze de la ONG - urile cenzurii, iar asta înseamnă noi și mai multe taxe și impozite.

Până și în Ucraina și Albania sunt proteste contra puterii locale (primarul Kievului) sau centrale (guvern). Știți unde e totul calm și stabil? În România.

Dan Daniel - Nicușor, președinte (încă) în funcție al României, a zis că va da bani Ucrainei în continuare, până la victoria finală. Față de situația gravă din sănătate, educație, asistență socială, ordine publică și justiție, cel mai probabil Nicușorișor o să își reafirme condoleanțele pentru răniți, că tot e la modă…

Gheorghe Piperea