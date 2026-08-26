Mărturisirea lui Dan Puric. “SETEA DE ADEVĂR”

Se spune și pe buna dreptate;” Celui qui s’excuse , s’accuse lui -meme !”.. In traducere cel care se scuza , se acuza pe sine! Dar una este sa te scuzi, având in suflet umbra păcatului facut, care te-ndeamna sa-l îndreptățești intr-un fel sau altul si alta este setea de DREPTATE, care cere in mod legitim sa nu fie pătată nevinovația unui suflet! Trăim intr-o epoca a degenerării morale, unde vocea insultelor si a calomniei este cea mai ascultata , mergând-se pana la linșajul mediatic al unui om nevinovat, sau chiar la asasinarea lui publica!

Și toate ascultate astăzi , in mod sinistru cu aceeași satisfacție ca a celor de pe Golgota, care prin ocarile , huiduielile si inimaginabilele insulte si calomni îl asasinau pe Cel mai mare Nevinovat al lumii, agățându-i de crunta cruce pe care o cara in spate , chinuitoarea si cutremurătoarea cruce a NERECUNOSTINTEI umane ! Metoda folosită astăzi de cei din umbra , a căror viata se desfășoară in SUBSOLUL FIINȚEI este simpla si cu rezultate rapide precum si in timp! Se numește ;”ARIA CALOMNIEI!”… Adică , calomniază , calomniază, ca tot se va prinde ceva! Arie devenita celebra prin opera; Barbierul din Sevilla după piesa omonima scrisă de Pierre Beaumarchais!…

Iar in strategia culpabilizarii continue, a noii ideologii tasnita din comunismul muribund , dar care in mod subteran ii cultiva toate principiile sinistre și devastatoare, ea a fost rânduită sa fie ca un proces continuu de crionicizare a persoanei nevinovate in frigiderul tribunalului ideologic, care trebuie sa condamne ADEVARUL, la un îngheț veșnic ! Și întorcându-ne ACUM ,in zilele noastre, observam ca pentru degenerarea rapida a unei societăți , s-a trecut la distrugerea Centrului ei MORAL! Iar ca tumorile canceroase ale NEDREPTATII ; insulta si calomnia sa circule nestânjenite , s-a dat ordin juridic pentru dezincriminarea lor, legitimandu-le astfel cu pașaportul cinic, pervers si satanic, al așa zisei libertăți de expresie”!

Adica întreaga lume de azi a făcut stânga -împrejur si s-a întors in timp la acea sinistra revoluție din Franta a anilor 1968 , al carei sloganul era;”Este INTERZIS sa INTERZICI!” Adică ești liber sa faci orice fără de nici o răspundere morala, sau elementar proces de conștiința! Și de la ofensiva cinicului și iresponsabilului ORICE, s-a trecut la terenul liber al haosului și confuziei morale de azi, in care orice reper moral, cultural și mai ales religios poate fi sfărâmat intr-o fracțiune de secunda fără de nici o repercusiune ! Dar a deznadajdui înseamnă a-L trăda pe Bunul Dumneze și de aceea simt cu toată puterea ca tocmai acum in aceasta pustie sufleteasca, trebuie sa strig adevarul!

Și înainte de toate ADEVARUL meu, al vieții mele și mai ales al conștiinței mele! Sunt la vârsta in care anii vieții se împuținează și in vederea Marii Despărțiri de lumea aceasta in care mi s-a dat sa trăiesc , dar mai ales in perspectiva MARII INTALNIRI cu cei de DINCOLO,ma gândesc sa fac curat drumul spre ei, nu de alta dar ma așteaptă MAMA, care a născut un copil cu suflet curat și nu un delator, ma așteaptă TATA, care a mângâiat un suflet curat și nu un colaborator al securitatii , ma așteaptă străbunii mei și cel mai important, ma așteaptă Sfinții Martiri ai acestui neam care înainte de a intra in mormânt , s-au înfășurat in giulgiul ADEVĂRULUI!

Și-n fata lor vreau sa ma prezint ca un om care a luptat pentru țara și nu pentru tradarea ei! Care a suferit și sufera pentru țara și care nu se bucura de distrugerea ei! Iar dacă ma-ntorc și ma gândesc din nou la Marea Despărțire știu cât este de important ce lași acum și aici in urma ta , ce lași celor ce te vor plânge și te vor regreta ! Adică moștenirea , despre care minunea cea mai mare a acestui neam,Mihai Eminescu s-a exprimat atât de tulburător ;”viitorul , UMBRA!” Adică ce lași in spate! Ce “umbra” las eu copiilor mei, soției mele, prietenilor mei și tuturor celor din acest nobil popor in mijlocul căruia m-am născut și care de ani de zile mi-au acordat ÎNCREDEREA lor nemarginita!

Pentru toți aceștia nu am dreptul sa tac, ci sa strig ADEVARUL! Și de aceea strig și va-ntreb in fata acestei nebiruite încă cetati, România:” cine sunteți voi toți aceștia care ma calomniați fără nici un scrupul?…Voi cei care ați încercat sa-mi cumpărați SUFLETUL, de când eram un copil pe bancile școlii și furibunzi ca n-ați reușit și astăzi va revărsați veninul sufletesc asupra mea și mai ales asupra unei tari ce nu vrea sa-ngenuncheze in fata necredinței si urii voastre nestăvilite? Și tocmai de aceea ,in pustia sufleteasca care ma-nconjoara va strig ca sa va numesc EU pe voi, care n-am greșit nimic in fata țării mele și nu voi pe MINE, pe voi care ați trădat-o și o vindeți și astăzi fără de nici un scrupul!

Va strig din răsputeri ;”Sunteți copiii și nepoții trădătorilor de țara , a celor care și-au vândut semenii fiarei comuniste, a celor care la morminte nu și-au asezat crucea , ci secera și ciocanul și care acuma urmașii lor pe ascuns o șterg ca sa le piardă urma “adeziuni” lor satanice! Sunteți continuarea sinistrei fiare care vrea sa ucidă CREDINTA acestui neam , pe care și astăzi l-ați vândut pe nimic la taraba demonica a ocultei! Copiii trădătorilor de țara , copii ai NIMĂNUI , al neantului ,dar care au făcut atât rau! ..Și nu cer sa mi se facă dreptate căci știu ca o va face Bunul Dumnezeu! Dar știu ca și Bunul Dumnezeu are nevoie de OAMENI, care sa-i facă simțită prezenta acum și aici pe acest pamant rătăcit și fără de El!

Va strig și va numesc pe nume, nu ca sa va insult ci ca sa va trezesc, căci dacă nu o veți face,MORMINTE PĂRĂSITE veți fi ! Și neam din neamul acesta românesc nu va va mai pomeni, caci prin existența voastră in subsolul acestei amărâte vieții , i-ați jignit și-i rănit FIINȚA ! Parintii și bunicii voștri, acele subspecii de romani, la o simplă comanda a sinistrei ideologii comuniste ce a cuprins țara , au deschis larg porțile pușcăriilor comuniste , ca prin ele sa intre intru crucificare tot ce a avut mai bun acest popor, iar voi astăzi le-ați redeschis, ridicând mâna cu obedienta de slugi spre a vota legi împotriva DEMNITĂȚII și EXISTENTEI acestui neam!Caci fără de nici un Dumnezeu v-ați amestecat in socoteala acestui popor cu ETERNITATEA, crezând ca sunteți nemuritori! Bunicii și parintii voștri , au trimis la canal și-n criminalele pușcării comuniste elita tineretului acestui neam, spre a fi exterminata, iar voi astăzi cu criminala indolenta ați lăsat ca tineri de azi ai țării sa fie reeducați in a fi APATRIZI,ANAFECTIVI, sa fie despărțiți de Sfanta

Credinta a acestui neam și in final sa fie simple piese de schimb , pentru multinaționalele care ne-au invadat țara! Voi care ați aruncat peste granița , fara pic de mila, milioane de romani, distrugând astfel mii de familii și făcând din poporul roman un popor nomad, iar din aceasta țara un ORFELINAT! Voi sunteți instanța care judeca astăzi și care ma numește pe mine trădător , element rusofil și fost colaborator al securitatii??…!

Voi care aveți pe conștiința , nu numai vânzarea pământului acestei tari, dar ceea ce este și mai cumplit, vânzarea pamântului SUFLETESC al ei, a trecutului martiric, a istoriei tragice si nobile in același timp al acestui neam pe care nu v-ați sfiit s-o terfeliti public nu numai la sinistrele comenzi venite dinafara, dar si din “vocația” speciei umane inferioare geloasa atavic pe înălțimile sufletești ale OMULUI curat! ..Voi care in numele democrației si a drepturilor omului, nu v-ați dat in laturi sa jucati la zaruri CĂMAȘĂ Sfanta a CREDINȚEI acestui neam , silind un întreg popor sa îmbrace “cămașă” de FORTA, a unei noi sinistre ideologii barbare fără de Dumnezeu?

Voi sunteți JUDECĂTORII, voi sunteți INSTANȚA MORALA, care ne judeca astăzi ca neam, hotărând ca suntem un popor de sclavi care nu are nici un drept la ADEVARUL FIINȚEI lui? Și mai ales dreptul de zi cu zi la o viata normala prin care sa-si poată construi un VIITOR, pentru urmasii săi!? Voi sunteți ?? ….Iar faptul ca vreți sa-mi pătați trecutul, prezentul și nu in ultima instanța sufletul nevinovat cu asemenea calomnii mizerabile, este infinit mai puțin in fata căderii voastre sufletești , prin care v-ați pretat sa murdariti nobila și Sfanta MEMORIE, a tuturor sfinților martiri ai pușcăriilor comuniste!

Este infinit mai putin in fata crimei voastre morale, prin care ați last sa se devasteze public reperele înalte și nobile ale culturii și trecutului nostru istoric!Caci eu sunt un biet om, dar in fata lui Dumnezeu, va strig in numele LOR, a celor care au intrat sub brazda cu arma in mâna ca sa apere Sfantul pamant al acestei tari și al căror SÂNGE , eu il aud cum striga !

In numele lor, a celor ce si-au scris tacut viata pe zidurile pușcăriilor comuniste, ca ADEVARUL si DEMNITATEA acestui neam sa nu piară , si care nu au cum sa se apere , va strig dincolo de mormintele lor tăcute si necunoscute ,va strig in fata vouă celor de azi care cu sânge rece si fără scrupule, ați redeschis pușcăriile comuniste ca ei sa moara din nou si mai ales sa moara NECUNOSCUȚI ,condamnându-i la UITARE, va strig vouă care ați condamnat fără nici o tresărire de conștiința ADEVARUL acestui neam la TĂCERE , ca sunteți un “popor” de iude, care-n curând își vei arunca punga cu argintii primiți ca preț al trădării si care se va ruga zadarnic la “zidul” NEIERTARII lor,pe care încet si sigur ,l-a ridicat tainic ,Bunul Dumnezeu in fata!..

Și-am scris cu durere aceste rânduri , nu pentru tine “popor” de iude, care ești orbit sufletește și care plin de ura ai dărâmat și ucizi in continuare tot ce-ai gasit frumos și NOBIL in acest popor, ci pentru acel pumn de țărani romani rămași in aceasta țara care vrea sa trăiască mai departe și sa moara cu ochii deschiși către Dumnezeu! Căci din privirea lor arsa de neștiute suferințe , din lacrimile lor nesterse de nimeni, se va renaște acest popor roman din nou!

Dan Puric