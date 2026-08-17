Cred că a sosit momentul să-i scoatem din priză pe băieții deștepți din energie
Postat la: 06.08.2026 |
S-a dovedit că sunt deștepți doar când plouă suficient și lacurile de acumulare dau peste ghizduri. Și nu sunt deloc deștepți, sunt doar niște șmecheri și speculanți ordinari, șmecheria fiind ruda săracă a inteligenței.
Diferența de clasă între români și bulgari este că Bulgaria a rezolvat problema stocării energiei devenind lider european în sisteme de stocare în baterii, imediat după Germania și Italia. Autoritatea de reglementare din Bulgaria a eliminat barierele birocratice și a recunoscut unitățile de stocare ca participanți independenți la piață fără cerințe de licențiere separată. Guvernul de la Sofia a alocat 600 de milioane de euro prin PNRR, direct către sisteme comerciale de stocare, sprijinind financiar zeci de proiecte de scară mare.
Pe lângă bateriile de tip hibrid, co-locate în parcurile solare sau de sine stătătoare, pentru a încărca energie ieftină sau gratuită ziua și a o vinde seara la prețuri de vârf, în mod predilect, în țara băieților deștepți, Bulgaria deține o infrastructură masivă de stocare prin pompaj prin centrala hidroenergetică Chaira, cu o capacitate de 864 MW, oferind flexibilitate pe termen lung în complementaritate cu bateriile cu litiu-ion. Hidrocentralele cu acumulare prin pompare de care n-a auzit țara asta sunt, în esență, baterii gigantice pe bază de apă care funcționează ca o plasă de siguranță pentru sistemul energetic. În loc să folosească reacții chimice, ele stochează energie potențială gravitațională prin deplasarea fizică a apei între două lacuri de acumulare situate la altitudini diferite.
În perioadele cu supraproducție de electricitate, cum ar fi la prânz, când parcurile fotovoltaice produc mult, iar prețurile pe piață sunt zero sau negative, motoarele folosesc acel curent ieftin pentru a pompa apa din lacul de jos în lacul de sus. În perioadele de vârf de consum, adică seara, când cererea este maximă, apa din lacul superior este lăsată să curgă înapoi în lacul de jos prin turbine, generând electricitate rapid și scump pentru rețea. Bulgaria deține trei astfel de centrale operaționale, grupate în complexul hidroenergetic Rila-Rhodopi, cu o capacitate totală de producție de aproximativ 800-900 MW.
Grație băieților deștepți care au ținut-o pe loc 36 de ani, și a căror singură rațiune a fost să-și bea șampania pe iahturile din Monaco, România nu are nicio hidrocentrală cu acumulare prin pompare operațională. România a rămas la stadiul de visuri cu acumulare prin pompare, iar cel mai nerealizat și ratat dintre ele este proiectul Tarnița-Lăpuștești, gândit cu peste 40 de ani în urmă, când tații băieților deștepți tocau valuta țării pentru a aduce din restaurante semințe de pepeni din Statele Unite, cu care se lăudau în țară că le-au furat grație metodelor de intelligence ale spionajului ceaușist.
Datorită halului în care a ajuns energia, din vina exclusivă a băieților deștepți, România stă în genunchi în fața Bulgariei, deși produce mai mult curent decât țara vecină. Nenorocirea pleacă de la lipsa bateriilor de stocare, adică de la lipsa viziunii strategice și a investițiilor. În mijlocul zilelor însorite, parcurile fotovoltaice din România produc un surplus uriaș de energie. Deoarece nu avem unde să o stocăm, România este forțată să exporte acel curent către Bulgaria la prețuri derizorii, uneori aproape de zero sau chiar negative.
Bulgaria preia energia noastră ieftină de peste zi, o stochează în bateriile sale sau în hidrocentralele cu pompare, iar seara, când consumul populației crește, bulgarii ne revând propria energie la prețuri de vârf de piață, uneori de câteva ori mai scump, evident, prin intermediul acelorași rețele de băieți deștepți.
Cornel Ivanciuc
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