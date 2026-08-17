Regele Charles ar trebui să se țină bine de coroană: Mossadul I-a pus gând rău!

Netanyahu a numit Marea Britanie „Republica Islamică Britanică".

Invital la o emisiune, premierul israelian a comentat schimbarea de populație care a avut loc în ultimele decenii, în insulă, scrie The Guardian.

Netanyahu a adăugat că Marea Britanie ar putea fi descrisă astăzi ca „prima republică islamică cu arme nucleare".

Un atac la gioale la adresa Majestății Sale din partea Israelului!

Da, exact: acel Israel care le datorează britanicilor în mare măsură apariția statului evreu!

Așteptăm cu interes acțiunile Mossad de subminare a puterii de la Londra și, de ce nu?, chiar o schimbare de regim și de rege!

Adrian Pătrușcă