Regele Charles ar trebui să se țină bine de coroană: Mossadul I-a pus gând rău!
Postat la: 15.08.2026 |
Netanyahu a numit Marea Britanie „Republica Islamică Britanică".
Invital la o emisiune, premierul israelian a comentat schimbarea de populație care a avut loc în ultimele decenii, în insulă, scrie The Guardian.
Netanyahu a adăugat că Marea Britanie ar putea fi descrisă astăzi ca „prima republică islamică cu arme nucleare".
Un atac la gioale la adresa Majestății Sale din partea Israelului!
Da, exact: acel Israel care le datorează britanicilor în mare măsură apariția statului evreu!
Așteptăm cu interes acțiunile Mossad de subminare a puterii de la Londra și, de ce nu?, chiar o schimbare de regim și de rege!
Adrian Pătrușcă
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