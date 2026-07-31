De la „vinovați sunt ciobanii" la „vinovată este Comisia Europeană"
Postat la: 31.07.2026 |
Criza din sectorul ovin continuă, însă discursul conducerii ANSVSA pare să se fi schimbat radical în doar câteva săptămâni.
Dacă în urmă cu aproximativ o lună mesajul transmis crescătorilor de ovine era că măsurile restrictive sunt necesare și că responsabilitatea pentru apariția și gestionarea focarelor trebuie căutată în teren, în rândul fermierilor și al modului în care au fost respectate regulile sanitare-veterinare, astăzi discursul oficial are o altă țintă.
În declarația susținută după protestul crescătorilor de ovine, președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a afirmat că decizia Comisiei Europene de a suspenda exporturile către țările terțe este una „disproporționată", sugerând că aceasta reprezintă principala cauză a blocajului actual.
Schimbarea de discurs ridică însă o întrebare legitimă.
Dacă acum o lună problema era la fermieri, iar astăzi problema este la Comisia Europeană, cine își asumă responsabilitatea pentru modul în care ANSVSA a gestionat această criză?
Mai mult, dacă autoritatea sanitar-veterinară consideră că Executivul european a luat o decizie greșită, apare o altă întrebare firească:
Mai au încredere decidenții politici din România că actuala conducere a ANSVSA, în frunte cu Alexandru Bociu, este capabilă să elaboreze și să susțină în fața Comisiei Europene un plan credibil de redresare care să permită reluarea exporturilor?
Pentru că această criză nu se rezolvă prin declarații și nici prin identificarea succesivă a unor noi vinovați.
Se rezolvă prin competență tehnică, credibilitate instituțională și capacitatea de a convinge experții europeni că România controlează situația epidemiologică și poate garanta siguranța exporturilor.
Între timp, mii de crescători de ovine suportă consecințele.
Contracte suspendate, pierderi financiare de milioane de euro și o piață externă construită în ani de zile care riscă să fie pierdută.
România are nevoie de soluții, nu de schimbări de narativ de la o săptămână la alta.
Iar întrebarea pe care o pun astăzi fermierii este una simplă:
Cine își asumă răspunderea pentru această criză și cine va reda încrederea partenerilor europeni și internaționali în sistemul sanitar-veterinar românesc?
Simona Man
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