Cum să-ți antrenezi AI-ul...

Dupa ce modelele au absorbit cantitati enorme din internetul public, datele enterprise private devin o resursa strategica. Nu mai antrenezi AI-ul doar sa stie ce scrie lumea, ci sa invete cum lucreaza companiile.

Google a castigat licitatia pentru o parte importanta din arhiva digitala interna a Spirit Airlines, companie intrata in faliment, oferind 10 milioane de dolari. Mercor oferise 7,5 milioane.

Pachetul include aproximativ 100 de milioane de e-mailuri, 500 de milioane de mesaje Microsoft Teams, peste 17 milioane de fisiere OneDrive, peste 20 de milioane de elemente SharePoint si circa 30 de milioane de linii de cod.

Datele acopera activitatea reala a companiei: operatiuni, pricing, revenue management, marketing, finante, resurse umane, proiecte si software.

Google spune explicit ca vrea sa foloseasca datele pentru imbunatatirea produselor si antrenarea modelelor AI.

Valoarea lor consta in faptul ca descriu cum functioneaza efectiv o companie: cum sunt luate deciziile, cum sunt rezolvate problemele, cum comunica echipele si cum arata software-ul utilizat in productie.

Datele clientilor Spirit nu sunt incluse, iar informatiile personale din materialele transferate trebuie eliminate sau de-identificate.

Tranzactia arata o noua tendinta in industria AI: arhivele interne si memoria institutionala a companiilor devin active extrem de valoroase pentru antrenarea modelelor AI.

Vanzarea nu este inca definitiva. Instanta a amanat pana pe 9 septembrie audierea pentru aprobarea tranzactiei, dupa obiectiile sindicatului insotitorilor de bord.

Orlando Nicoară