Statele Unite au suspendat programările pentru vize în toată lumea. Ce se întâmplă cu cei care aveau deja interviuri

Guvernul Statelor Unite a suspendat marţi programările pentru vize la ambasadele şi consulatele din întreaga lume, pentru toţi solicitanţii. Un purtător de cuvânt a anunţat că Departamentul de Stat de la Washington a lansat o iniţiativă globală de instruire la toate reprezentanţele diplomatice americane, iar serviciile pentru vize urmează să fie reprogramate pentru a permite formarea personalului.

Sub conducerea preşedintelui Donald Trump, administraţia americană a început o campanie de reprimare a imigraţiei în SUA, inclusiv prin măsuri agresive de deportare, anularea de vize şi "green cards" - cărţile verzi, permise de reşedinţă şi muncă, precum şi prin respingerea cererilor de viză din diverse motive cum ar fi opiniile politice ale solicitanţilor sau participarea acestora la proteste în favoarea palestinienilor şi împotriva ofensivei israeliene din Gaza, aminteşte Reuters.

Departamentul de Stat nu a dat detalii despre instruirea personalului şi despre calendarul programului, afirmând doar că obiectivul este de a permite funcţionarilor consulari să respingă solicitanţii care au şanse mari să devină dependenţi de asistenţa socială din SUA; evaluarea cererilor trebuie să fie "cuprinzătoare şi coerentă". Financial Times informase deja despre suspendarea programărilor, precizând că solicitanţii deja programaţi la interviuri la ambasade şi consulate au primit e-mailuri privind reprogramarea la o dată ulterioară, care le va fi comunicată.