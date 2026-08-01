Brezoi: Un miracol
Postat la: 01.08.2026 |
S-a încheiat ediția 2026 a festivalului de la Brezoi și nu pot spune decât că sunt foarte bucuros să văd nivelul internațional la care a ajuns. Este incredibil dacă privim afișul din 2026 și îl comparăm cu cel al primei ediții!
Managerul festivalului, Mihai Răzvan Mugescu, a creat încă de la început acest eveniment anual în parteneriat cu artiștii români, care, în primele ediții, au venit cu speranța că vor avea un loc unde să-și expună arta și că, odată creat festivalul, vor putea concura și împărți aceeași scenă cu artiști internaționali.
Anunțul făcut chiar în timpul festivalului din acest an, privind participarea a două nume din liga premium - Joe Bonamassa și deja tradiționala invitată Beth Hart, care va susține un dublu concert - reprezintă un semnal transmis întregii Europe. Prin această mișcare, Mihai Răzvan Mugescu lansează o provocare artistică ambițioasă: aceea ca Brezoiul să devină, la propriu, un centru european al bluesului.
Astăzi, despre acest festival se vorbește în toată lumea, nu doar în Europa. Iar meritul trebuie atribuit nu doar lui Mihai, ci și partenerilor săi, celor care au ales să-și pună, mai vizibil sau mai discret, semnătura pe dezvoltarea acestui extraordinar eveniment.
În ediția din 2026 a fost creată o zi desfășurată în afara programului oficial al festivalului, în care publicul a fost invitat gratuit să urmărească o serie de artiști români, în recitaluri scurte, reunite într-o gală de selecție pentru o competiție europeană de blues. Această zi a fost poziționată în afara festivalului propriu-zis, ca o atracție suplimentară.
Dar întrebarea referitoare la artiștii români nu vizează un astfel de eveniment, ci prezența lor în recitaluri distincte, integrate în programul oficial al festivalului.
Răspunsul este, din punctul meu de vedere, foarte simplu.
Open Air Blues Festival Brezoi este astăzi un brand cultural al cărui obiectiv este să devină una dintre marile destinații europene pentru iubitorii bluesului. Tocmai de aceea se aliniază modelului unor festivaluri precum Moulin Blues (Ospel) și Holland International Blues Festival (Grolloo), unde observăm că accentul este pus mult mai puternic pe artiștii internaționali.
Olanda
Estimarea este:
• artiști olandezi: 10-20%
• artiști internaționali: 80-90%
De ce?
Olanda nu urmărește, în primul rând, promovarea scenei naționale, ci consolidarea statutului de destinație europeană a bluesului. Organizatorii declară explicit că misiunea festivalurilor este aceea de a aduce „cei mai buni artiști internaționali de blues".
Franța
Dacă ne referim la cel mai prestigios festival de blues din Franța, acesta este, în general, considerat a fi Cognac Blues Passions.
Răspunsul scurt este:
• artiști francezi: aproximativ 35-45% din program;
• artiști internaționali: aproximativ 55-65%.
Acest procent variază ușor de la un an la altul, însă filosofia festivalului rămâne foarte constantă.
Cum este construit line-up-ul?
Festivalul urmărește un echilibru între:
• headlineri internaționali (SUA, Marea Britanie, Canada etc.) - aproximativ 25-35% din afiș;
• artiști francezi consacrați din blues, blues-rock, soul și chanson - aproximativ 20-30%;
• noua scenă franceză - aproximativ 15-20%.
Spania
În Spania există un model interesant, diferit atât de Franța, cât și de Olanda.
Dacă luăm ca referință BluesCazorla, considerat cel mai important festival de blues din Spania și unul dintre cele mai importante din Europa, rezultă că ponderea artiștilor spanioli este mai mare decât în Olanda, dar mai mică decât în Franța.
Estimarea este:
• artiști spanioli: 25-35%;
• artiști internaționali: 65-75%.
De ce?
BluesCazorla urmărește simultan două obiective:
• aduce pe scenă legende internaționale ale bluesului - Buddy Guy, Walter Trout, Charlie Musselwhite, Robert Cray, Joe Bonamassa, Johnny Winter și mulți alții;
• promovează activ scena spaniolă, oferindu-i numeroase concerte pe scenele secundare și în programul de zi.
Iată o comparație rezumativă a festivalurilor de blues (Date orientative rezultate din analiza programelor publice ale festivalurilor, realizată cu sprijinul AI):
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