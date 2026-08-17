"Erji sau Beji, tot un drac"!

Bine v-am regăsit. De fapt, nu v-am regăsit bine, ci la fel de prost ca atunci când v-am lăsat, acum o lună, când am întrerupt emisia de la Gold FM și emisia mea de pe rețelele de socializare. M-am rezumat, în acest interval, la emisii interioare, ca să zic așa: lecturi, sinteze, altele, recapitulări. Vă îndemn și pe voi, pentru că sunt utile, mai ales dacă aveți beneficiul vreunei vacanțe.

Intervin acum pentru că, de vreo săptămână, ba mai mult, ni se tot spune pe toate canalele că este criză energetică uriașă. În contrapartidă, am văzut că, în mod aleatoriu, nu organizat, dar masiv, românii de pe internet spun că nu este criză energetică, pentru că dacă ar fi, spre exemplu, Nibiru la Costinești s-ar închide, nu ar continua în fiecare seară din cele 45 dedicate, iar Untoldul de la Cluj din acest weekend nu s-ar mai ține. Vă rog să rețineți, din punct de vedere tehnic, o cifră: 20.000 MW este puterea instalată a Sistemului Energetic Național, adică o putere de care am putea beneficia dacă am fi în stare, dacă am fi vrednici. Doar o treime din această putere instalată se află în uz în ultimii ani. Însă, le reamintesc tuturor, mai ales jurnaliștilor, că, la începutul acestui an, ANRE, acea organizație cu sinecuriști care reglementează energia din România, ne-a anunțat în mod consolidat, cu cifre - erau sfătoși și preciși - că România, la nivelul finalului lui 2025, beneficia de 19.200 MW putere instalată, dar că în acest an, 2026, prin punerea în funcțiune parțial sau total a centralelor pe gaz, precum cea la Iernut și Mintia, se vor adăuga vreo 1.400 până la 2.000 MW, așa că, în orice caz, în absolut orice scenariu, acest an al crizei mari, 2026, se va închide într-un mod confortabil pentru România, pentru exportul de energie al României, cu o putere instalată, repet, de peste 20.000 MW. Ba chiar erau atât de optimiști încât ne spuneau că nu va fi nicio problemă, că, la final de an, Cernavodă, ăsta despre care se vorbește, cu centrala nucleară, va fi închis vreo 2 ani de zile, dar asta nu va cauza absolut nicio problemă: va fi retubat și retehnologizat sistemul de la Cernavodă, ca să ne mai țină încă vreo 30 de ani. Astea sunt realități, sunt date publice, pe care orbii din presă nu le văd.

Nu vreau să vă încarc memoria cu cifre, sunt bine pregătit pentru asta. În 1988 am dat admitere și am intrat la fizică tehnologică, cei 25 de studenți care se pregăteau să lucreze exact la Cernavodă. Nu s-a mai nimerit. Dar, ca și concluzie, să știți că guvernul nostru, puterile de orice fel, au luat în calcul nu oprirea centralei de la Cernavodă din cauza secetei, care e acum pe tapet, ci oprirea în mod calculat, pentru că nu aveam absolut nicio problemă să o oprim pentru retehnologizare. De ce? Pentru că până în acest moment trebuiau să fie puse în funcțiune vreo 2.000 MW putere la centralele de la Iernut, Mintia și în alte părți. Adică de 5 ori mai mult decât cei 400 MW pentru care se vaită toată lumea că se opresc din cauza secetei. Cred că v-am convins. Dacă nu, puteți să studiați în mod individual.

Apare întrebarea: de ce se mimează această criză energetică și nu se explică în mod corect ce se întâmplă? Pentru că, până când noi stăm cu săbiile, nu ale lui Damocles, ci ale lui Fitch și Moody's, agențiile de rating financiar, deci până când noi stăm cu aceste săbii ale lui Fitch și Moody's deasupra capetelor noastre tâmpe, activele României, de stat sau private, să se deprecieze în mod susținut și accelerat. Cum? Pe fondul percepției că aceste active, indiferent ce ar fi ele, nu sunt sustenabile din punct de vedere energetic într-o țară care, de la o zi la alta, poate să intre în blackout. Asta este concluzia și este foarte simplă. Lăsați analizele cu SIDEX-ul sau șantierul naval Mangalia, care nu se vând, dom'le, nu se vând. De ce nu se vând? Pentru că asasinii economici internaționali vor să le ia pe gratis. Las ca exemplu, ca să vă dați seama despre ce vorbesc: un hotel al unui român, al lui George Copos sau al lui Mohamed Murad, că tot e vară, hotelul ăla, unul dintre ele, ar valora, astăzi, 5, 7, 10 milioane. Însă, într-o țară în care nu se știe dacă mai e curent de pe o zi pe alta, prețul de evaluare scade cu cel puțin 30-40%, dacă nu mai mult. Și hotelul ăla de 5 milioane, să zicem, nu va mai costa atâta, va costa 3, sau mai puțin. Cine este interesat de această devalorizare a activelor românești? Păi ăștia despre care tot vă vorbesc de atâția ani: asasinii economici internaționali, ăștia, șefii de la Moody's, de la Fitch, că tot ei sunt șefi și acolo. Da, dar tot ei sunt șefi și la Bruxelles, sunt șefii politicienilor de la Bruxelles, care șefi de la Bruxelles sunt șefii politicienilor noștri. Am spus, susțin, revin: am ajuns să fim, noi românii, un popor de struți. Ținem capul în nisip, de frică, crezând că astfel scăpăm. Da, da, și ni se vede fundul acesta de popor fricos, un fund mare, cam cât puterea instalată de 20.000 de megawați, pe care nu suntem lăsați, nu vrem, nu putem să o punem în funcțiune. Ce rușine de popor am ajuns! Mă și gândesc cum râd de noi toți prin lume: tu, ca popor, tu, ca român, să fii în pericol de blackout. Copilașii tăi, nepoții, rudele, părinții tăi să fie în acest pericol, care este unul groaznic. Gândiți-vă la spitale, gândiți-vă la oameni bolnavi, gândiți-vă la oameni singuri. E ceva groaznic. Și în loc să protestezi, uite, chiar în acest weekend de Untold și de mare, să ieși în stradă, să-i iei de gulere pe politicieni, pe tine te... vorba aia grija de șpriț, de mititei, de concedii, de Nibiru sau de Untold. Râs. De râs.

Presa? Păi presa este aceeași care, în plandemie, vă sfătuia de zor să vă vaccinați, că e bine să vă vaccinați și că noi, ăștia care v-am zis să nu vă vaccinați, suntem niște idioți patentați. Ei spuneau acele lucruri pe banii de la guvern. Erau mituiți din taxele noastre. După aceea, aceeași presă ne-a spus să mergem la război cu Ucraina, împotriva rușilor. Erau cu „Slava!" tot pe bani. Iar acum se isterizează de criza energetică, aceiași moderatori și moderatoare, aceleași televiziuni de știri. Criza energetică, vai ce problemă! Stânca! Barja! Nici nu mai știu, se încurcă în termeni, cred că n-au văzut în viața lor, stânci or fi văzut, dar barje nu știu dacă au văzut. Băi, copiii durerii din presă, cei care învățați pe de rost fără să pricepeți cum funcționează o centrală, o hidrocentrală, o termocentrală, vedeți la rândul vostru ce a declarat ANRE-ul la începutul acestui an apropo de sistemul energetic integrat al României și atunci o să vă schimbați concluzia și, dacă veți fi lăsați, puteți să emiteți corect pentru cei care vă urmăresc. Ați putea spune adevărul românilor îndobitociți înainte să le vină sorocul.

În fine, servitorii asasinilor economici internaționali, ei sunt politicienii, toți. Și cei din Guvern, și cei din Parlament, care se prefac acum că sunt în sesiune, și opoziția. Guvernul Bolojan l-a scos la rampă pe Bușoi. Era clar și conform cu teoria mea că totul este premeditat, că doar Bușoi putea să fie scos în față. De ce? Cine e Bușoi? Păi vă spun eu, în afară de ceea ce ați aflat de la alți confrați din presă, mai întregi la minte: el este fostul șef al Comisiei de Energie din Parlamentul European, ca europarlamentar. Este cel care trebuia arestat în locul grecoaicei în scandalul Qatar. L-au scăpat securiștii români și apoi l-au pus în România secretar de stat la Energie exact pentru astfel de momente în care acest Bușoi vine și explică, ingenuu, dar atât de nesimțit, că, vezi, Doamne, termocentralele pe cărbune sunt un pericol pentru România. Nu mai extind. UDMR tace, ca de fiecare dată când treaba e groasă și sunt și ei vinovați, de USR nu-mi pierd vremea să mai vorbesc. Opoziția, despre care spun „Erji, Beji, tot un drac". (Pe Insulă, cartierul din Câmpia Turzii unde m-am născut și am crescut, eram români, unguri și țigani. Țiganii ăștia erau izolați într-o extremitate a cartierului nostru, un cartier de vreo o mie de locuitori. Nu vă închipuiți un mare cartier. Dar ungurii și românii eram amestecați. Și în vecini de mine erau două Elisabete. Amândouă știau să facă prăjituri foarte bune. Dar, așa cum se obișnuiește cu prescurtări, una, o Elisabetă, era Erji și cealaltă Elisabetă era Beji. Și bunica mi-a explicat că au același nume, prescurtarea e diferită, și mi-a spus cu această expresie, care era o expresie mai extinsă în plan național: ‘Erji, Beji, tot un drac', adică tot niște Elisabete.) PSD-ul este supărat, se încordează la televiziuni, este activ, se concentrează la problemă, dar, din nefericire pentru ei, PSD-iștii nu spun adevărul. Simplu: ați văzut în câteva minute, pentru mine, care n-am laboratoare la dispoziție, cât a fost de simplu să vi-l expun.

Diana Șoșoacă s-a băgat la muiat, la Vața Băi. Seara le-a făcut discotecă colegilor. Ambele serii de reprezentații, de zi sau de seară, sunt cu mișcări lascive de adevărată suveranistă. Diano, nu te-ai ocupat de criza energetică, dar dacă tot ai vrut și a fost scopul tău să ne amintești ce damă bine erai în tinerețe, trebuia să te pregătești corespunzător în lunile precedente, așa cum fac toate femeile ce vor să rupă malul vara la ștrand. Și încă ceva, Diano: să știi că banii pe care i-ai plătit la Vața Băi, ăia din subvenția parlamentară, sunt acum direct în buzunarul lui Florian Coldea, pentru că proprietarii de acolo, de la Vața Băi, sunt băieții din Brigada lui Coldea.

Călin Georgescu, după ce l-a salvat pe Bolojan de la demitere, pentru că o anumită duoamnă de la Bruxelles și din Luxemburg i-a promis că-i va întoarce dosarul penal la procurori, ei bine, ghinion, l-a păcălit pe Voievod și acum dosarul lui se duce în judecată. Călin Georgescu, alias Voievodul, vreo 15 ani din viața lui matură, a tocat degeaba banii statului român, predicând despre dezvoltarea durabilă. Da, era agenție guvernamentală. Deci, în mod sigur, Georgescu ar putea ști bine ceea ce v-am expus eu astăzi pe scurt. Dar Voievodul tace referitor la acest subiect al crizei energetice, provocate artificial ca să ne pună la pământ, pentru că și el este prieten tot din gașca asasinilor economici internaționali, aripa masonică, grupa opoziție politică în România. Și el s-a preocupat să ne vorbească despre euro, să ne opunem adoptării monedei euro în România, să nu cumva să acceptăm, deși el are conturile burdușite nu cu roni, ci tot cu euro, și oricum nu e un subiect la care se pricepe și nu este un subiect de actualitate în acest moment.

George Simion. Nu vede nici el evidența cu mimarea crizei energetice și premeditarea prăbușirii valorii activelor românești. Nu vede, că nu se uită sau se preface că nu vede. A găsit însă brusc urgența suspendării lui Nicușor Dan. Nu știe să explice de ce e urgent să îl suspendăm, dar a găsit-o. Ieri a luat o pauză de la procesul de suspendare și a făcut ședințe foto cu soția, la patru ani de la nunta lor memorabilă din Vâlcea, aia cu brânza de la Becali. Casă de piatră le doresc și eu, nu-i problemă. Dar, George, Vâlcea este exact județul unde ONG-iștii lui pește prăjit au blocat construcția și dezvoltarea hidrocentralelor pe bandă rulantă. De ce? Că au găsit fel de fel de gândaci de Colorado sau alte gângănii. Te întreb: nu era mai folositor să-i expui public, de la Vâlcea, pe acești nemernici ONG-iști?

În fine, peste noi toți, plutind în imponderabilitatea sa naturală, Nicușor Dan nu se preocupă de criza energetică. Nici așa, nici altfel. Nu ne zice nici că e o criză și un pericol de blackout, dar nu ne spune nici adevărul, să-i pună la zid pe cei care mimează această criză energetică. L-a interesat însă foarte, foarte tare să ne expună public, printr-o declarație de avere publicată, că Mirabela Grădinaru, consoarta sa, nu este atât de bogată precum o bănuiau unii răutăcioși. Asta a fost preocuparea lui în aceste momente. Și, oh da, serviciile secrete, cele care servesc patria, e clar că sunt în vacanță. Ele se activează de obicei numai când este rost de fonduri guvernamentale sau private pentru buzunarele lor, deci când este rost de bani.

Țineți minte, prieteni, ce v-am spus în această dimineață: criza energetică este artificială, da, dar se poate implementa fără probleme și va dura până când țara asta, România, va fi pusă pe butuci, pentru ca să fie devalorizate activele private sau de stat. Dar cele private se referă inclusiv la casele sau proprietățile pe care voi le aveți, nu numai la afacerile private. Prin atitudinea lor, românii arată că sunt un popor de struți, fricoși, conduși lesne prin intermediul oamenilor asasinilor economici internaționali. Puterea și opoziția în România sunt de tip „erji sau beji, tot un drac".

Cozmin Gușă