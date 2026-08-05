România își mută capitala la Nibiru

Nu am mai fost prin București de vro 40 de zile: trecut strict să-mi spăl hainele și plec. O fi apă? Cine o mai fi la putere pe aici? Că din provincie nu e clar și nici nu prea mai contează.

Se pare că în aceste momente de criză la criză singurul lucru care funcționează în Ro este Nibiru - un soi de Sat, stațiune de distracție, divertisment pe model Sat Potemkin în ce privește infrastructura: ceva să rupă ochii. Dar măcar funcționează: fie și pe o vară.

Nibiru e și în contraritm cu cerințele de economie la energie: el e pe model marfă și consum la maxim. Scoți din priză nu rămâne nimic.

Despre satele lui Potemkin se crede greșit că erau sate fake, să mintă. NU, ele erau sate butaforie care să arate cum va arăta viitorul: sate proiecții de viitor.

Cam așa e și cu Nibiru: o proiecție de viitor. Dar e clar că acum Nibiru e singurul proiect care funcționează în Ro. Ce conține el e deja altă discuție. Totul e să nu se stingă lumina - să nu se scoată din priză.

Vasile Ernu

PS. Exagerez, mai sunt destule lucruri care funcționează în Ro dar aparent în ciuda instituțiilor statului, cumva.