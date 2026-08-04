Tucker Carlson și un grup de dizidenți anti-Trump lansează "Al III-lea Partid"

După ce a folosit mișcarea Make America Great Again pentru a câștiga alegerile din 2024, Donald Trump a lăsat-o sedusă și abandonată. Recrutat de Complexul Militar Industrial și de Lobby-ul Sionist Trump a plecat la război, încălcându-și grav promisiunile electorale.

Doar că MAGA pare să nu se fi resemnat. Dimpotrivă, în sânul ei se coace ceva mare. Într-un interviu publicat pe 1 iulie de Columbia Jurnalism Review, Tucker Carlson, probabil cea mai notorie figură a MAGA, a declarat: „Voi pune umărul la construirea unui al treilea partid. Ar trebui să existe un efort de bună-credință pentru a descoperi ce este în beneficiul țării.”

Carlson este unul dintre criticii cei mai acerbi ai noii linii politice a lui Trump, de declanșare de războaie împotriva țărilor care nu îi pupă condurul, în vreme ce el însuși lustruiește turul pantalonilor lui Netanyahu. Ziaristul a constatat că nu există nici o diferență între Partidul Republican și Partidul Democrat în ce privește războaiele și supunerea necondiționată față de Israel.

„Asta nu e o democrație. E un stat cu un singur partid care se prezintă drept democrație și trebuie desființat, va exista un al treilea partid, iar eu voi face tot ce pot pentru a se realiza asta.”

Și a adăugat:

„Dacă votezi pentru Trump și tot ajungi într-un război pentru schimbarea regimului, dacă Chuck Schumer [liderul minorității democrate din Senatul SUA] susține cu tărie politica externă a lui Trump, atunci avem nevoie de opțiuni. Dacă nu, haideți să renunțăm și să acceptăm să fim conduși de cei mai lipsiți de scrupule. Și sunt prea tânăr ca să accept asta. Avem nevoie de un al treilea partid.”

Întrebat dacă va candida pentru o funcție publică din partea noii formațiuni, Tucker a dezmințit: „Nu vreau să candidez.”

În aceeași zi (semn de coordonare!), fosta membră a Camerei Reprezentanților, Marjorie Taylor Greene, una dintre cele mai fidele și vocale susținătoare a lui Trump în 2024, dar care a demisionat din Congres în ianuarie 2026, în semn de protest față de smintelile președintelui, a postat pe X o fotografie în care se află la o masă cu alte câteva figuri importante MAGA.

Pe lângă Tucker Carlson (în capul mesei), în poză apare fostul senator republican Thomas Massie, înfrânt în recentele alegeri parțiale ca urmare a fondurilor fără precedent de mari investite de lobby-ul evreiesc împotriva sa.

La masă se mai află și Joe Kent, fostul director al Centrului Național al SUA pentru Contraterorism, funcție din care a demisionat cu un scandal imens în martie 2026, acuzând războiul SUA în Iran și influența Israelului și a lobby-ului israelian din America asupra Washingtonului.

Mai mult, Kent – care din funcția pe care a deținut-o se presupune că știe ce vorbește! – a declarat că Iranul nu reprezenta o „amenințare iminentă” pentru SUA, așa cum au declarat membrii administrației Trump pentru a justifica războiul.

În imagine apare și Brian Glenn, un cunoscut ziarist conservator, care s-a căsătorit în iulie cu Marjorie Taylor Greene. În comentariul care însoțește fotografia, aceasta a scris: „Am spus că nu mai vrem războaie în afara țării și am vorbit serios; l-am susținut pe Donald Trump pentru că a făcut această promisiune. Dar ne-a trădat pe toți. Angajamentul nostru este «America First» pentru toți americanii, de dreapta, de stânga și de centru. Mișcarea a început.”

Adrian Pătrușcă