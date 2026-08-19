Colegii din SIE sunt siderați

Prin anii '70, un țăran din Biborțeni și-a vândut vaca și animalul s-a întors a doua zi înapoi la vechea casă.

Scena s-a repetat de câteva ori, până ce noul proprietar a realizat că vaca nu băuse până atunci decât apă minerală.

Până să fie captate, Biborțenii aveau mai multe izvoare de apă cu bule, unele în grădinile oamenilor, cum deținea și fostul stăpân al vacii.

Aflat la Brâncoveni, Călin Georgescu ne anunță că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu peste 60% din resursele de apă minerală ale Europei.

Apă cu bule, ca din aia din care bea vaca din Biborțeni. Nu apă plată ca în „Hrană, apă, energie”, cum ne-a amețit gurul în campania din 2024.

Sau în mesajul reiterat în februarie 2025, când a spus textual la iRealitatea: „Noi avem surse de apă, inclusiv ape minerale, iar din toate resursele existente în Europa, 60-65% se află la noi. (...)

În România, consumăm doar 6,5 miliarde de metri cubi de apă anual, dar avem un potențial de 40 de miliarde (...).

Noi am putea vinde un metru cub cu doar 0,5 euro, ceea ce ar însemna venituri de 10 miliarde de euro anual, doar din vânzarea apei. Acesta este un exemplu clar de unde ar putea veni banii. Banii nu trebuie să vină doar din împrumuturi”.

Deci, luați-vă adio de la apa asta. Era vorba despre ce bea vaca din Biborțeni. Ah, țeavă de apă la tot cartierul? Cu bule. Hidrocentrale? Cu bule. Irigații? Cu bule. Vorba lu’ Los Rockin' Devils: ”Bule, bule, rave”.

Cornel Ivanciuc