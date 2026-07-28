Minciuna cu secretul pepenilor de Dăbuleni furat de securitate din America

Ristea Priboi este unul dintre păcălicii securității care se laudă cu izbânda de a fi introdus clandestin în România materialul genetic care stă la baza pepenilor de Dăbuleni. El invocă o operațiune de succes a securității împotriva vigilentului FBI, în care nemaipomeniții noștri agenți au păcălit embargoul american și au adus din California semințele în bagaje.

Legislația americană n-a impus niciodată un embargou genetic sever cu privire la semințele plantelor cultivate în SUA. Semințele de legume, fructe și zarzavaturi se puteau cumpăra absolut liber de către oricine, direct din magazine sau prin cataloage comerciale, neexistând nicio restricție pentru publicul larg.

Companii celebre precum Burpee sau Park Seed vindeau sute de soiuri de pepeni, inclusiv Crimson Sweet sau faimosul soi Charleston Gray care stă la baza pepenilor de Dăbuleni, către orice persoană fizică sau juridică. Oricine se plimba printr-un magazin de bricolaj sau agricultură din SUA putea cumpăra plicuri cu semințe cu doar câțiva cenți.

Nu semințele erau interzise, ci regimul comunist din România a băgat interzis la valută, pentru importul legal de semințe din Occident, din cauza politicii stricte a lui Ceaușescu de achitare a datoriei externe. În loc să cumpere oficial tone de semințe prin canale guvernamentale comerciale, spionii lui pește au adus câteva mostre în șervețele, lăudând-se până astăzi cu izbânda lor mincinoasă.

Scoaterea materialelor vegetale, semințelor și alimentelor în și din SUA este reglementată în principal prin Federal Seed Act - Legea Federală a Semințelor - din 1939, cu scopul exclusiv de a proteja agricultura americană de dăunători, buruieni nocive și boli exotice.

Și nu prin performanța cu șervețelul cu semințe trecut peste graniță va rămâne Ristea Priboi în memoria colectivă, ci prin fuga de dosarele DNA. În 2005, marele erou a fost pus sub urmărire penală pentru complicitate la înșelăciune în dosarul lui Genică Boerică, pe care l-a ajutat să obțină returnări ilegale de TVA.

Apoi, vajnicul patriot Priboi apare în Dosarul Mătușa Tamara, ca un apropiat de încredere al fostului premier Adrian Năstase, fiind cercetat pentru complicitate la dare și luare de mită. Până în 2008, când a fost scos de sub urmărire penală, Priboi a stat pitit la iscoadele sale din Dubai și Liban.

Cornel Ivanciuc