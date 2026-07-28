Minciuna cu secretul pepenilor de Dăbuleni furat de securitate din America
Postat la: 28.07.2026 |
Ristea Priboi este unul dintre păcălicii securității care se laudă cu izbânda de a fi introdus clandestin în România materialul genetic care stă la baza pepenilor de Dăbuleni. El invocă o operațiune de succes a securității împotriva vigilentului FBI, în care nemaipomeniții noștri agenți au păcălit embargoul american și au adus din California semințele în bagaje.
Legislația americană n-a impus niciodată un embargou genetic sever cu privire la semințele plantelor cultivate în SUA. Semințele de legume, fructe și zarzavaturi se puteau cumpăra absolut liber de către oricine, direct din magazine sau prin cataloage comerciale, neexistând nicio restricție pentru publicul larg.
Companii celebre precum Burpee sau Park Seed vindeau sute de soiuri de pepeni, inclusiv Crimson Sweet sau faimosul soi Charleston Gray care stă la baza pepenilor de Dăbuleni, către orice persoană fizică sau juridică. Oricine se plimba printr-un magazin de bricolaj sau agricultură din SUA putea cumpăra plicuri cu semințe cu doar câțiva cenți.
Nu semințele erau interzise, ci regimul comunist din România a băgat interzis la valută, pentru importul legal de semințe din Occident, din cauza politicii stricte a lui Ceaușescu de achitare a datoriei externe. În loc să cumpere oficial tone de semințe prin canale guvernamentale comerciale, spionii lui pește au adus câteva mostre în șervețele, lăudând-se până astăzi cu izbânda lor mincinoasă.
Scoaterea materialelor vegetale, semințelor și alimentelor în și din SUA este reglementată în principal prin Federal Seed Act - Legea Federală a Semințelor - din 1939, cu scopul exclusiv de a proteja agricultura americană de dăunători, buruieni nocive și boli exotice.
Și nu prin performanța cu șervețelul cu semințe trecut peste graniță va rămâne Ristea Priboi în memoria colectivă, ci prin fuga de dosarele DNA. În 2005, marele erou a fost pus sub urmărire penală pentru complicitate la înșelăciune în dosarul lui Genică Boerică, pe care l-a ajutat să obțină returnări ilegale de TVA.
Apoi, vajnicul patriot Priboi apare în Dosarul Mătușa Tamara, ca un apropiat de încredere al fostului premier Adrian Năstase, fiind cercetat pentru complicitate la dare și luare de mită. Până în 2008, când a fost scos de sub urmărire penală, Priboi a stat pitit la iscoadele sale din Dubai și Liban.
Cornel Ivanciuc
-
Salvatorul este, de fapt, dușmanul, marele potrivnic...
Omenirea s-a lansat intr-o cursa nebuneasca, aproape sinucigașa, de construcție a mașinilor ganditoare (inteligența arti ...
-
De ce nu felicit aviația pentru doborârea dronei
O sa vin cu mercurialul in mana, cat costa o drona doborata și cat sunt costurile rachetei cu care a fost doborata drona ...
-
Destructurarea identității românești
Am aruncat și eu un ochi pe raportul Cotroceniului privind identitatea naționala romaneasca. E plin de erori, insa mi-a ...
-
Aproape că l-aș reabilita pe Liviu Dragnea!
În aște vremuri in care partidele sunt conduse de Grindeanu, care s-a baricadat in guvern cand PSD i-a cerut sa p ...
-
Asa incepe!
Marți, OpenAI a anunțat ca doua sisteme de inteligența artificiala pe care le testa au evadat din mediul lor de testare, ...
-
AI, nu AI, cash-ul contează!
Banul in numerar, pastrat "la saltea", este nu numai libertate și proprietate, este siguranța! Daca il aveți, oricat de ...
-
De ce Ciutacu rămâne cel mai inteligent jurnalist din istorie
"Sunt extraordinar de deștept și ingrozitor de arogant", sta tatuat pe frontispiciul blogului lui Victor Ciutacu. Pare u ...
-
Cred că Nicușor Dan ne destructurează, pur și simplu, țara
Tot ceea ce a facut și face acest om, de un an incoace, este de o toxicitate neobișnuita. Habar n-am daca e aici prostie ...
-
Sigur sunt ruși. Au dispărut contractele de consultanță
Toata baza de date privind PNRR a fost ștearsa de hackeri. Ministerul care ține chestia respectiva este MIPE, avandu-l i ...
-
Omul care deține cele mai murdare secrete ale statului paralel, profund și mafiot
Parintele Ciprian Gradinaru, arhimandritul Bisericii Speranței din complexul Catedralei Mantuirii Neamului, atrage oamen ...
-
Nicușor Dan este doar prostul lor!
Mai țineți minte cand creatorul Securistanului romanesc, in care traim cu nedrepturi depline, Traian Basescu, il alerga ...
-
TELEVIZIUNEA POPORULUI?
V-au spus sa NU ieșiți in strada cand alegerile au fost anulate. V-au indemnat sa ramaneți placizi in case tocmai cand e ...
-
De ce vrea brusc Bolojan anticipate?
1. Pentru ca ar mai caștiga inca 3-4 luni la Palatul Victoria. 2. Pentru ca, in calitate de președinte al PNL, va imparț ...
-
Vaccinarea altruistă = reclamă mincinoasă
Una dintre metodele ilegale prin care oamenii au fost presați sa se vaccineze in plandemie (iar unii au facut-o cu conse ...
-
La Ankara, trompetele ienicerilor au sunat deșteptarea sau stingerea?
Summitul NATO de la Ankara a fost „istoric" prin aceea ca sub poleiala declarațiilor de „unitate" și de &bdq ...
-
Călin, Călin, poporul e cu tin’!
Georgescu a descalecat la targul de vechituri și agroalimentare de la Domnești pazit de șapte badigarzi, unde a fost int ...
-
Tzac pac la AI!
Pe 1 iulie, Alex Karp, CEO-ul Palantir, a fost invitat la CNBC, unde a facut unele dintre cele mai agresive declaratii d ...
-
Doar geopolitica ne-a separat, interesele mizerabile, herr!
Ambasadorul Germaniei la Chișinau pretinde ca romanii și moldovenii nu sunt același popor. Deși istoricii, inclusiv cei ...
-
RĂZBOIUL MÂNTUITOR CARE SALVEAZĂ PIELEA URSULIENILOR
Dreptul pe care și l-a arogat ieri UE de a-și baga nasul in corespondența noastra vine in paralel cu accelerarea efortur ...
-
Batjocură la adresa democratiei în Parlamentul European
Ieri, in Parlamentul European, s-au emis trei reglementari esențiale pentru europeni, doua dintre ele fiind batjocuri la ...
-
RIP: Epoca Iliescu ia inevitabil sfârșit!
Care este miza inclestarii politice din aceste saptamini? Observ ca s-a format ad-hoc o coalitie anti-PNL cu 1/ palatul ...
-
Compania românească OVES Enterprise, una din marile surprize ale Summitului de la Ankara
OVES Enterprise este o companie privata de tehnologie militara cu capital exclusiv romanesc, care a dezvoltat platforma ...
-
Niște vorbe proaste despre conducătorii statului eșuat, că altele n-am
Am ajuns la o experiența de viața, de mulți ani, in care nu ma mai entuziasmeaza nicio prestație, gen „pas cu pas" ...
-
Confidențial: dineul oficial oferit aseară de Erdoğan la summitul de la Ankara
Dineul a avut loc in cladirea principala a Complexului Prezidențial (Külliye) din Ankara in onoarea celor 90 de inv ...
-
Lia Savonea a reafirmat cu prilejul Zilei Justiției marile principii ale justiției penale
Mesajul doamnei Lia Savonea de Ziua Justiției este o pledoarie memorabila pentru independența judecatorului, adevarul ju ...
-
Incoerente politice si morale
„Una vorbim si alta fumam” - Tudor Arghezi Promisiunea unei guvernari curate, bazata pe interesele rom ...
-
Suntem țara catastrofelor telescopice
La primul dezastru se sudeaza al doilea, care lasa loc celui de-al treilea și așa mai departe. Pana ajungem sa percepem ...
-
DIAVOLUL ȘI OMUL NOU
„Ah, ce interesant!”, exclama profesorul Woland / Satana, in Maestrul și Margareta, cand aude de la Berlioz ...
-
Mai este România de partea României?
Mai toata lumea uita repede. Eu nu pot. Poate e un defect de memorie - memoria mea ține minte nu chipuri, ci fapte. Ține ...
-
Cronica unui abuz judiciar în urma căruia un tânăr de 25 de ani a fost condamnat la 29 de ani închisoare
La inceputul lunii decembrie 2021, nu doar Iașiul, ci intreaga țara au fost zguduite de știrea potrivit careia, un stude ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu