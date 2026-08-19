„SUNĂ CA O TEORIE A CONSPIRAȚIEI NEBUNEASCĂ”
Postat la: 19.08.2026 |
La ce au folosit DE FAPT carantina, izolarea socială, închiderea școlilor sau purtarea măștii...
Fondatorul și președintele Institutului Brownstone, Jeffrey Tucker, a avut-o ca invitată într-o emisiune pe dr. Jessica Rose, specialistă în biologia computațională, ramură care folosește informatica și matematica pentru a interpreta datele biologice.
Cu această ocazie, Tucker a împărtășit ceea ce i-au declarat înalți oficiali de la Administrația americană pentru Hrană și Medicamente (FDA) și de la Institutul American pentru Sănătate (NIH), despre motivul real al carantinei și al celorlalte restricții din perioada COVID.
Astfel, spune Jeffrey Tucker, scopul a fost „de a întârzia instalarea imunității naturale... până când vaccinurile au devenit disponibile”.
„Pentru a ne împiedica să dobândim o capacitate naturală de a rezista virusului, astfel încât să poată aștepta până când va apărea injecția, astfel încât injecția să poată fi implementată și experimentată pe noi și, prin urmare, să primească tot meritul pentru rezolvarea problemei.”
„Aplatizarea curbei a însemnat prelungirea durerii, amânarea soluției.”
„Sună nebunesc până când nu o auzi de la oameni care au fost acolo pe teren, în agenții, în companii, urmărind toate acestea.”
„Mai multe surse au confirmat acest lucru fără nicio umbră de îndoială că acesta a fost adevăratul scop al închiderii școlilor.”
„Închiderea afacerilor, ordinele de a sta acasă, restricțiile de călătorie” [au avut ca scop] „amânarea momentului în care am fi rezolvat, în esență, problema prin expunere naturală și îmbunătățiri ale sistemului imunitar.”
Așadar, stupiditatea unor măsuri precum închiderea oamenilor în case, închiderea școlilor, distanțarea socială, purtarea măștilor nu a avut nimic de-a face cu sănătatea și securitatea oamenilor.
Dimpotrivă: restricțiile au fost menite să ÎNTREȚINĂ BOALA și să AMÂNE IMUNITATEA până când companiile farmaceutice reușesc să scoată „vaccinurile” pe piață.
Adrian Pătrușcă
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