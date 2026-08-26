Un politolog numește cea mai bună variantă de premier. „Cred că eternitatea e mult mai interesantă pentru el decât efemeritatea"

Politologul Cristian Pîrvulescu vede că singură soluție pentru ieșirea din criza guvernamentală este un guvern susținut de vechea coaliție, cu un premier suficient de independent cât să poată fi susținut de PSD, PNL, USR și UDMR. Pîrvulescu vede, ca variantă optimă, desemnarea lui Alexandru Nazare, care ar fi acceptată și de PSD și nu ar reprezenta un pericol nici pentru funcția din PNL a lui Ilie Bolojan. În caz contrar, susține politologul, PSD va trebui să își asume alegerile anticipate, care ar aduce o prelungire a crizei pe care România nu și-o poate permite.

„În primul rând, președintele va trebui să nominalizeze o persoană, apoi Parlamentul în 10 zile va trebui să voteze. Asta ne trimite undeva în jurul datei de 15-20 septembrie, ceea ce înseamnă că de la 20 septembrie începem să calculăm campania electorală. Alegerile ne trimit undeva spre sfârșitul anului. O criză mult prea lungă pentru România, pe care nu și-o poate permite și din care nu va putea ieși", spune Cristian Pîrvulescu într-un interviu pentru Cotidianul.

Acesta consideră că singura variantă viabilă este refacerea coaliției de guvernare cu un premier acceptat de toate partidele. „Oricare va fi situația, tot de o coaliție în care să guverneze și din care PSD, PNL, UDMR să facă o parte va fi nevoie. Și atunci, până când lucrurile se liniștesc, singura soluție rezonabilă pe care președintele o are este aceea unui tehnician cât mai independent cu putință de partide".

Cristian Pîrvulescu adaugă că, în opinia sa, Alexandru Nazare ar fi cea mai potrivită variantă de premier. „Pe de o parte datorită negocierilor reușite și intervenției salvatoare în discuțiile cu agențiile de rating. Pe de altă parte pentru că este o persoană care provine din PNL, dar nu are ambiții politice în ceea ce privește PNL. Domnul Veștea reprezenta un pericol evident pentru Ilie Bolojan, în cazul lui Alexandru Nazare nu există niciun pericol", spune politologul. Pîrvulescu subliniază că ambițiile lui Nazare sunt mai degrabă pentru postul de guvernator al Băncii Naționale în locul lui Mugur Isărescu, decât o poziție politică efemeră.

„Pentru că dacă vrei să influențezi politicile publice în România, ai nevoie de timp. Iar ceea ce nu are un prim-ministru și un șef de partid e timpul. Dacă ne uităm la șefii de partid și prim-miniștri, vedem că ei sunt trecători. Asta este situația politică în România și nu se va schimba în următorii ani. Pe câtă vreme guvernatorii Băncii Naționale sunt eterni. Ca urmare, cred că eternitatea e mult mai interesantă pentru domnul Nazare decât efemeritatea și cred că domnul Bolojean știe foarte bine acest lucru", adaugă acesta.

„Guvernul va trebui să nu conțină, așa cum s-a întâmplat în varianta Tomac, dar și în varianta Veștea, așa-ziși tehnocrați care au legături strânse cu PSD sau cu gruparea minoritară din PNL. (...) Sigur, președintele nu se implică direct și deschis, dar are un cuvânt de spus în ceea ce privește formarea listei și cred că o va influența. Eu cred că de data asta alegerile anticipate vor fi un argument suficient pentru ca să se voteze (un Guvern - n.red.). Problema nu este să se voteze un Guvern, ci să aibă o majoritate. Problema este că acel Guvern să rămână stabil o perioadă suficientă de timp și să fie cât mai puțin controversat. Pentru că altfel, am un Guvern care se va prăbuși cu prima ocazie", mai spune Pîrvulescu.

„Dacă PSD are îndoieli, are posibilitatea să se abțină, să nu voteze acest guvern. Dar, pe de altă parte, președintele nu își poate permite să încline balanța în favoarea PSD câtă vreme s-a declarat reprezentant al interesului național. Varianta unui prim-ministru tehnocrat este varianta neutră, pentru președinte, cea mai bună, în condițiile în care conflictul a luat formele agresive pe care le are. Atacuri nu doar în țară, ci și în afară, la adresa legilor care trec prin Parlament, și așa mai departe. Toate lucrurile astea sunt foarte riscante. Nu există bază de acord politic pentru un guvern PSD. Iar un guvern minoritar, făcut de un partid politic, este expus. În plus, un guvern minoritar va fi la îndemâna AUR, ceea ce este cel mai mare risc. Ori, în aceste condiții, România riscă foarte mult, iar riscul este pe termen mediu și lung și privește democrația românească", spune politologul.

Acesta subliniază că PSD trebuie să facă o examinare foarte serioasă, atât la nivel național, cât și la nivel european, a tendințelor sale și să își asume o eventuală alianță cu extrema-dreaptă. „Și așa PSD a făcut foarte mulți pași în direcția extremei drepte. Această etichetă de social-democrație este, cât se poate, de falsă. Ea nu corespunde într-un mod, decât tangențial, adevăratei orientări a PSD", spune Pîrvulescu. Pîrvulescu susține că, pentru PSD, o guvernare cu AUR nu este posibilă în acest moment. Acesta subliniază că astfel vor trebui să-l suspende pe președinte și să arunce România în brațele Rusiei.

„Dacă își doresc acest lucru, trebuie să ne anunțe cât se poate de clar, ca să știm exact cum jucăm. Dacă mai este un partid pro-european și pro-occidental sau nu, pentru că, dacă este un partid pro-european, atunci trebuie să continue acest lucru. Și sunt foarte curios care va fi poziția colegilor din Parlamentul European ai domnului Tudose, în legătură cu afirmațiile pe care le face. Pentru că, din câte știu în această problemă, grupul socialist din Parlamentul European este cât se poate de tranșant", încheie politologul Cristian Pîrvulescu.