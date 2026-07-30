Culmea cocalarismului - Cazul Fauci
Postat la: 30.07.2026 |
În ultimele minute ale mandatului său de adormit, Biden l-a grațiat preventiv pe Anthony Fauci, medicul - fanion al plandemiei, pentru toate infracțiunile federale de care ar fi putut fi acuzat în legătură cu faptele sale din plandemie. Acele fapte au fost multe și grave și au implicat extrem de multe alte persoane. Tocmai de aceea stiloul lui Biden s-a mișcat singur pe hârtie pentru a pune în operă o asemenea aberație juridică...
Numai că grațierea preventivă s-a referit la infracțiunile federale, iar nu și la cele reglementate de statele membre ale federației. Procurorul general al Statului Florida, James Uthemaier, tocmai ce a deschis o anchetă penală contra lui Fauci pentru sfidarea congresului SUA. Fauci a fost chemat la audieri într-o comisie specială de anchetă în legătură cu cele consemnate în jurnalul său oficial din timpul plandemiei. Poate că s-a uitat, așa că voi reaminti că în tot acel timp Fauci era regele neîncoronat al main stream și social media, sfântul științei oficiale, izvorul informațiilor sigure și de încredere, reperul fundamental de morală a sectanților științei virusologice, imunologice, genetice și medicale ridicate la rang de religie.
Fauci este cel care a impus masca (precum și „distanța socială” de minim 2 metri), fără absolut nicio fundamentare științifică și fără efect preventiv, precum și „certitudinea” că virusul este natural, iar nu provenit, accidental sau în urmarea unui demers criminal, din laboratoarele de cercetare și manipulare genetică asupra virusurilor. Fauci este cel care a impus vaccinarea pe repede înainte, precum și limitarea circulației în lipsa „certificatului de vaccinare”. El este cel care a fost la originea tuturor lockdown-urilor la nivel global. Tot Fauci poate fi considerat vinovat de toată panica ce a cuprins UE, de exemplu, care a pus la pământ economia celor 27 de state membre pentru a salva omenirea de la o simplă gripă, UE s-împrumutat cu un trilion de euro (inițial, dobândă a fost de 1,5%, actualmente fiind aproape triplată) pe care l-a pus la dispoziția statelor membre pentru a se salva de la falimentul cauzat de ... politicile sanitare ale UE din plandemie.
Secretarul de stat pentru sănătate american, Robert Kennedy Jr., a descoperit și dat publicității jurnalul oficial al lui Fauci. Este absolut uluitori, dar Fauci ținea un jurnal pe computerul oficial al instituției pe care o conducea, unde contrazicea cam tot ceea ce spunea oficial și, culmea cocalarismului, unde se auto-flata că este un fel de șef al lumii, care lume i se pune la picioare, pur și simplu. Jurnalul confirmă că masca era inutila, că distanțarea socială era o măsură ne-științifică și inutilă, că virusul a scăpat din laboratorul din Wuhan (pe care el însuși îl finanțase în trecut, în secret, din bani publici americani). De asemenea, jurnalul conține informația că, la 5 luni de la administrarea în public, ostentativ, a vaccinului, Fauci însăși a făcut un „infarct pulmonar”, pe care l-a ținut secret, întrucât era un efect advers prezent pe lista producătorilor.
În plus, în mod absolut aberant, Fauci consemnează critici și chiar injurii la adresa CDS și FDA (autoritățile americane care au impus lock down - ul, masca, distanțarea socială, vaccinul etc. și care aveau unele reticențe față de măsurile aberante și anti-științifice cerute de Fauci) și se laudă ca a fost mai tare, impunându-și voința finalul zilei. Și multe altele - jurnalul are mii de pagini... Ei bine, Fauci a refuzat să confirme sau să infirme în fața congresului american aceste fapte consemnate de el însuși în jurnal. Pentru asta va putea merge curând la pușcărie, în statul american Florida, unde nu mai beneficiază de grațierea preventivă acordată de stiloul dotat cu inteligență artificială al lui Biden.
Gheorghe Piperea
-
Cultura pe repede-nainte sau cum s-a închis în nouă zile o competiție care ar fi trebuit să fie despre valoare
Exista un fel aparte de a rata o reforma a finanțarii proiectelor culturale: sa anunți principii pe care le incalci chia ...
-
Adrian Păunescu, nu-i loc de tine!
Motto: „Nu-i loc de mine, ma tot aflu-n calea/acelora ce merg spre monumente,/ma vor calca-n picioare, ma vor tund ...
-
Minciuna cu secretul pepenilor de Dăbuleni furat de securitate din America
Ristea Priboi este unul dintre pacalicii securitații care se lauda cu izbanda de a fi introdus clandestin in Romania mat ...
-
Salvatorul este, de fapt, dușmanul, marele potrivnic...
Omenirea s-a lansat intr-o cursa nebuneasca, aproape sinucigașa, de construcție a mașinilor ganditoare (inteligența arti ...
-
De ce nu felicit aviația pentru doborârea dronei
O sa vin cu mercurialul in mana, cat costa o drona doborata și cat sunt costurile rachetei cu care a fost doborata drona ...
-
Destructurarea identității românești
Am aruncat și eu un ochi pe raportul Cotroceniului privind identitatea naționala romaneasca. E plin de erori, insa mi-a ...
-
Aproape că l-aș reabilita pe Liviu Dragnea!
În aște vremuri in care partidele sunt conduse de Grindeanu, care s-a baricadat in guvern cand PSD i-a cerut sa p ...
-
Asa incepe!
Marți, OpenAI a anunțat ca doua sisteme de inteligența artificiala pe care le testa au evadat din mediul lor de testare, ...
-
AI, nu AI, cash-ul contează!
Banul in numerar, pastrat "la saltea", este nu numai libertate și proprietate, este siguranța! Daca il aveți, oricat de ...
-
De ce Ciutacu rămâne cel mai inteligent jurnalist din istorie
"Sunt extraordinar de deștept și ingrozitor de arogant", sta tatuat pe frontispiciul blogului lui Victor Ciutacu. Pare u ...
-
Cred că Nicușor Dan ne destructurează, pur și simplu, țara
Tot ceea ce a facut și face acest om, de un an incoace, este de o toxicitate neobișnuita. Habar n-am daca e aici prostie ...
-
Sigur sunt ruși. Au dispărut contractele de consultanță
Toata baza de date privind PNRR a fost ștearsa de hackeri. Ministerul care ține chestia respectiva este MIPE, avandu-l i ...
-
Omul care deține cele mai murdare secrete ale statului paralel, profund și mafiot
Parintele Ciprian Gradinaru, arhimandritul Bisericii Speranței din complexul Catedralei Mantuirii Neamului, atrage oamen ...
-
Nicușor Dan este doar prostul lor!
Mai țineți minte cand creatorul Securistanului romanesc, in care traim cu nedrepturi depline, Traian Basescu, il alerga ...
-
TELEVIZIUNEA POPORULUI?
V-au spus sa NU ieșiți in strada cand alegerile au fost anulate. V-au indemnat sa ramaneți placizi in case tocmai cand e ...
-
De ce vrea brusc Bolojan anticipate?
1. Pentru ca ar mai caștiga inca 3-4 luni la Palatul Victoria. 2. Pentru ca, in calitate de președinte al PNL, va imparț ...
-
Vaccinarea altruistă = reclamă mincinoasă
Una dintre metodele ilegale prin care oamenii au fost presați sa se vaccineze in plandemie (iar unii au facut-o cu conse ...
-
La Ankara, trompetele ienicerilor au sunat deșteptarea sau stingerea?
Summitul NATO de la Ankara a fost „istoric" prin aceea ca sub poleiala declarațiilor de „unitate" și de &bdq ...
-
Călin, Călin, poporul e cu tin’!
Georgescu a descalecat la targul de vechituri și agroalimentare de la Domnești pazit de șapte badigarzi, unde a fost int ...
-
Tzac pac la AI!
Pe 1 iulie, Alex Karp, CEO-ul Palantir, a fost invitat la CNBC, unde a facut unele dintre cele mai agresive declaratii d ...
-
Doar geopolitica ne-a separat, interesele mizerabile, herr!
Ambasadorul Germaniei la Chișinau pretinde ca romanii și moldovenii nu sunt același popor. Deși istoricii, inclusiv cei ...
-
RĂZBOIUL MÂNTUITOR CARE SALVEAZĂ PIELEA URSULIENILOR
Dreptul pe care și l-a arogat ieri UE de a-și baga nasul in corespondența noastra vine in paralel cu accelerarea efortur ...
-
Batjocură la adresa democratiei în Parlamentul European
Ieri, in Parlamentul European, s-au emis trei reglementari esențiale pentru europeni, doua dintre ele fiind batjocuri la ...
-
RIP: Epoca Iliescu ia inevitabil sfârșit!
Care este miza inclestarii politice din aceste saptamini? Observ ca s-a format ad-hoc o coalitie anti-PNL cu 1/ palatul ...
-
Compania românească OVES Enterprise, una din marile surprize ale Summitului de la Ankara
OVES Enterprise este o companie privata de tehnologie militara cu capital exclusiv romanesc, care a dezvoltat platforma ...
-
Niște vorbe proaste despre conducătorii statului eșuat, că altele n-am
Am ajuns la o experiența de viața, de mulți ani, in care nu ma mai entuziasmeaza nicio prestație, gen „pas cu pas" ...
-
Confidențial: dineul oficial oferit aseară de Erdoğan la summitul de la Ankara
Dineul a avut loc in cladirea principala a Complexului Prezidențial (Külliye) din Ankara in onoarea celor 90 de inv ...
-
Lia Savonea a reafirmat cu prilejul Zilei Justiției marile principii ale justiției penale
Mesajul doamnei Lia Savonea de Ziua Justiției este o pledoarie memorabila pentru independența judecatorului, adevarul ju ...
-
Incoerente politice si morale
„Una vorbim si alta fumam” - Tudor Arghezi Promisiunea unei guvernari curate, bazata pe interesele rom ...
-
Suntem țara catastrofelor telescopice
La primul dezastru se sudeaza al doilea, care lasa loc celui de-al treilea și așa mai departe. Pana ajungem sa percepem ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu