S-au descoperit efectele pe care cafeaua le are în realitate asupra corpului: Diferențe mari între femei și bărbați, ca urmare a consumului de cafea
Postat la: 26.08.2026 |
Cafeaua ar putea influența organismul mult mai profund decât se credea până acum. Persoanele care beau mai multă cafea au mai puțină grăsime corporală și mai multă masă musculară, arată un studiu finlandez. De asemenea, există diferențe semnificative între efectul pe care cafeaua îl are asupra femeilor și asupra bărbaților.
Studiul a fost realizat de cercetătorii de la Universitatea din Oulu, în Finlanda. Este o țară cu un consum foarte ridicat de cafea. Echipa a analizat date de la 2.264 de persoane de 46 de ani, din proiectul Northern Finland Birth Cohort 1966. Cercetătorii au urmărit legătura dintre obiceiurile legate de cafea, compoziția corpului, markerii cardiometabolici și hormonii sexuali.
Rezultatele arată că persoanele cu un consum mai mare de cafea aveau mai puțină grăsime totală și viscerală. Aveau, în același timp, o masă musculară mai mare. Diferența a apărut chiar și la persoane cu un indice de masă corporală asemănător. Un consum mai ridicat de cafea a fost legat și de niveluri mai scăzute ale unor aminoacizi. Aceștia sunt asociați cu rezistența la insulină, un factor de risc pentru diabetul de tip 2.
La bărbați, legăturile au fost și mai clare. Cafeaua a fost asociată cu un profil glucoză-insulină mai bun și cu testosteron total mai ridicat. A fost legată și de valori mai mari ale globulinei care leagă hormonii sexuali, cunoscută drept SHBG. În schimb, testosteronul liber a fost ușor mai scăzut la cei care beau multă cafea.
La femei, tiparul a fost mai discret. Consumul ridicat de cafea a fost legat mai ales de creșterea SHBG și de scăderea androgenilor liberi. „Cafeaua este băută zilnic de milioane de oameni, dar știm surprinzător de puține lucruri despre cum interacționează cu metabolismul și hormonii noștri", spune Luca Verroest, autorul principal al studiului.
Cercetătorii precizează că datele arată o asociere, nu o relație de cauzalitate. Nu se poate spune deocamdată că băutul cafelei produce direct aceste schimbări în organism. Echipa lucrează acum la studii pe modele animale, cu scopul de a testa ipoteza și pe oameni, în etape ulterioare. Rezultatele au fost publicate în European Journal of Nutrition.
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