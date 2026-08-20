Cum sufocă tehnologic armata ucraineană mașina de război a Federației Ruse

Pe frontul de sud, de-a lungul Niprului, dronele de recunoaștere tactice și operaționale reprezintă sistemul nervos central al ambelor armate.

Vectorii principali de recunoaștere ai Rusiei sunt formați din palierul strategic și operativ de mare altitudine asigurat de modelele de drone Orlan-10, Orlan-30 și Supercam; palierul tactic intermediar de joasă altitudine asigurat de modelele de drone DJI Mavic 3 Pro și Autel Evo. Pentru a contracara bruiajul GPS sever, noile generații de drone folosesc algoritmi de orientare pe baza formelor de relief.

Drona compară hărțile din memorie cu imaginile video captate de cameră, zburând autonom fără a depinde de semnalul satelitar. O dronă de tip Orlan stă la altitudine mare, în afara razei sistemelor de bruiaj portabile, acționând ca un amplificator de semnal.

Sub ea, drone mai mici de atac pot penetra adânc malul drept ucrainean, menținând legătura video cu operatorul aflat în spatele liniilor fortificate rusești. Dronele de recunoaștere Mavic depistează ținta, transmit fluxul video live în buncărele de comandă,

iar în secunda următoare este lansată o dronă FPV kamikaze sau un proiectil de artilerie. Deoarece sistemele antiaeriene clasice tip Patriot sau IRIS-T sunt prea scumpe pentru a fi folosite împotriva dronelor mici, Ucraina folosește cu succes drone FPV interceptoare rapide precum modelul Kolibri capabile să urce la peste 3.000 de metri pentru a lovi și distruge în aer dronele rusești de recunoaștere.

Ca răspuns, Rusia a început să monteze pe aripile dronelor de recunoaștere mici module de bruiaj active sau ecrane de protecție pentru a le proteja de impactul fizic direct.

Sistemele de război electronic EW/REB utilizate de Federația Rusă pentru a proteja liniile de fortificații și pentru a bloca dronele sau munițiile ghidate prin satelit funcționează pe paliere diferite. Cele mai importante sunt sistemele Pole-21, R-330Zh Zhitel și RB-301B Borisoglebsk-2.

Pole-21 este un sistem modular conceput special pentru a crea o barieră de bruiaj până la 80 km împotriva armelor ghidate prin satelit - rachete de croazieră, bombe inteligente și drone mari – capabil să suprime toate semnalele de navigație prin satelit incluzând GPS - SUA, Galileo - UE, Beidou - China și GLONASS - Rusia.

Sistemul R-330Zh Zhitel suprimă comunicațiile dintre operatori și dronele tactice până la 25 km; țintește terminale de comunicații prin satelit Inmarsat și Iridium; echipamente de navigație de consum GPS/GNSS; stații de bază și telefoane mobile din standardul GSM-1800/1900.

Sistemul RB-301B Borisoglebsk-2 interceptează, analizează și bruiază comunicațiile radio tactice criptate, inclusiv legături prin satelit și sisteme de aviație.

Armata ucraineană penetrează linia ofensivă rusă printr-un algoritm tactic eșalonat. În prima fază, folosește imagini satelitare de înaltă rezoluție transmise direct trupelor din prima linie pentru a localiza sistemele grele de bruiaj Zhitel și Borisoglebsk-2.

Odată identificate, acestea sunt distruse cu rachete de precizie HIMARS sau drone kamikaze cu aripi fixe. În faza a doua, dronele ucrainene vânează camioanele de aprovizionare, cisternele de combustibil și rotațiile de trupe, transformând fortificațiile rusești într-o capcană fără provizii.

Cea mai mare realizare tehnologică este integrarea algoritmilor de inteligență artificială pe dronele FPV. În faza finală a zborului, când drona intră în raza de bruiaj a rușilor și pierde semnalul cu operatorul, inteligența artificială preia controlul optic, recunoaște buncărul sau tancul și se ghidează autonom până la impact.

Acest lucru anulează complet eficiența sistemelor de bruiaj rusești. Din cauza curburii pământului și a obstacolelor de pe malul stâng, semnalul radio se pierde ușor. Ucraina folosește drone de tip mamă din seria Queen of Hornets sau Dovbush care zboară la mare altitudine și transmit semnalul de la operatorii aflați în siguranță pe malul drept direct către dronele FPV kamikaze care curăță tranșeele inamice.

Pentru ca infanteria ucraineană să poată menține pozițiile de pe malul stâng al Niprului, în regiunea Herson, ea trebuie protejată de dronele rusești de recunoaștere Orlan și Supercam. Ucraina folosește drone FPV interceptoare ultra-rapide care vânează și lovesc în aer aceste aparate rusești, lăsând artileria rusă fără ochi pe câmpul de luptă.

Sufocarea tehnologică a ucrainenilor, prin care distrug logistica din spatele liniei defensive cu ajutorul dronelor autonome inteligente, până când trupele rusești din fortificații rămân fără muniție, combustibil și bruiaj, este cheia blocării înaintării trupelor ruse peste Nipru.

Cornel Ivanciuc