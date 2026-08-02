Un Tetris “jucat” cu 4 barje!
Postat la: 02.08.2026 |
In 2003, Nuclearelectrica a oprit reactorul 1, singurul functional atunci, din cauza secetei, pierzand aproape o luna de productie din cauza nivelului scazut al apei.
23 de ani mai tarziu, problema structurala a alimentarii la ape mici nu este inca rezolvata desi de vreo 20 de ani vorbim de constructia reactoarelor 3 si 4 care nu pot functiona fara rezolvarea acestei probleme.
Romania incearca, in 2026, sa gestioneze printr-o improvizatie de urgenta, scufundarea unor barje, o vulnerabilitate hidrotehnica documentată de peste doua decenii si o evolutie geomorfologica observata de aproximativ un secol.
Problema Bala este reala si documentata de zeci de ani. Bratul Bala s-a adancit progresiv si capteaza o parte tot mai mare din debitul Dunării, in detrimentul Dunarii Vechi, care alimenteaza zona Cernavoda.
Bala capteaza mai multa apa —> se adanceste si mai mult —> Dunarea Veche primeste mai putina apa —> se colmateaza —> Bala capteaza si mai mult debit.
Ce a declarat premierul Bolojan vineri?
“Era un proiect vechi, care, din păcate, nu a fost pus în practică, gestionat de Ministerul Transporturilor. Acţiunile din aceste zile (la braţul Bala) sunt în regim de urgenţă, nu au legătură cu acel proiect vechi, dar, având în vedere proiectul de dezvoltare a centralei de la Cernavodă cu Reactoarele 3 şi 4, cele două noi reactoare nu pot funcţiona dacă nu se fac lucrările pe acest canal în aşa fel încât nivelul apei care este necesar pentru a funcţiona pompele de răcire să fie de aşa natură încât să evite astfel de situaţii. Prin urmare, indiferent ce se va întâmpla în aceste zile, consider că acest proiect este unul prioritar, care trebuie pus în practică în perioada următoare. Dar asta înseamnă proceduri de actualizare a studiilor de fezabilitate, proceduri de licitaţie care nu pot fi derulate de pe o zi pe alta. Înseamnă luni de zile şi apoi partea de lucrări. Dar am discutat cu domnul ministru Miruţă să dispună scoaterea acestui proiect din sertarele de la Transporturi şi să îl pună pe lista de priorităţi".
- Intrebarea 1: Cine a pus acest proiect “in sertarele de la Transporturi”?
- Intrebarea 2: Din ce an este acest proiect?
- Intrebarea 3: Cine i-a spus premierului ca trebuie studii noi de fezabilitate si in baza a ce?
Ce a declarat Directorul general adjunct al Apelor Romane ieri:
„Prin urmare, statul român, prin reprezentanții săi, a dispus luarea unor măsuri în regim de urgență care să încerce, pe de o parte, dirijarea debitului pe Dunărea Veche dinspre brațul Bala.
Măsurile acestea constau în încercarea de a scufunda în locuri prestabilite, după măsurători batimetrice realizate cu ajutorul Forțelor Navale Române, a unor barje care vor fi scufundate controlat și care vor avea o încărcătură de piatră de probabil 500 de tone, pentru că în momentul de față, date fiind adâncimile Dunării, nu este permisă circulația cu un pescaj foarte mare. Dacă s-ar încărca mai mult, probabil că acestea ar putea să eșueze pe drum. Deci asta este una dintre primele măsuri.”
Pentru că am discutat de riscurile pentru intervențiile care se fac în zona brațului Bala, aș dori să explic puțin că amplasarea acestor barje, care au dimensiuni de 70 de metri lungime și 10 metri lățime, trebuie să se facă exact pe fundul apei. Operațiunile respective sunt realizate de specialiștii Armatei și ai AFDJ-ului, împreună cu echipa de scafandri. Barjele trebuie să fie foarte bine fixate pe fundul apei.
După ce această operațiune este finalizată, ținând cont de vitezele și adâncimea apei din zonă, este foarte dificil de spus în momentul de față ce se va întâmpla exact. Pot exista chiar și deplasări ulterioare ale acestora, iar în acel caz rolul lor s-ar diminua. Este un efort uriaș care se face pentru a încerca să stabilizăm toată zona respectivă și am speranța că lucrurile vor merge în direcția bună.”
Pe scurt, e un Tetris “jucat” cu 4 barje de 70 metri, incarcate, fiecare, cu 500 de tone de piatra, adica 2000 de tone in total, care trebuie sa fie “bine fixate pe fundul apei”, la un debit de 1500-1600 metri cubi pe secunda. In cateva zile. Succes!
In loc de concluzie: „Lumea, dacă vrea să vadă ce înseamnă să fii prost, se uită la România şi vede aşa: că nişte miniştri au fost de acord să închidă termocentrale pe cărbune, pentru că au bani în PNRR şi în fondurile de coeziune să facă termocentrale pe gaze, ca să nu mai poluăm. Dar ei au îndeplinit prima parte, au închis termocentralele pe cărbune, dar nu le-a dat prin cap că înainte de a le închide trebuie să aibă ceva cu care să le înlocuiască. Şi când îi vezi că miniştrii ăştia care s-au ocupat de Energie sunt toţi mari cunoscători şi îţi explică, unul nu spune de ce nu a substituit puterea instalată pe care a închis-o. Unul nu spune! Şi nu sunt numai miniştrii responsabili, şi premierii, de la Nicu şi Marcel încoace, şi miniştrii şi premierii sunt responsabili de faptul că România a ajuns într-o situaţie atât de grea. Avem bani să facem vreo 3-4 termocentrale pe gaze. N-a făcut nimeni nimic. Au făcut doar licitaţii pe care le-au tot anulat, că nu câştiga cine trebuie şi uite în ce situaţie au adus România!”, a declarat Traian Basescu, vineri seara, la B1 TV.
Orlando Nicoară
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