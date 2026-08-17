Articolul dispărut al Newsweek despre Călin Georgescu preluat integral de un gigant al netului

S-ar putea ca efortul publicației americane Newsweek de a șterge urmele de acum celebrului articol despre Călin Georgescu să fie complet inutil: materialul a fost preluat integral de un gigant al internetului, mai precis siteul media al Microsoft, care are cca.1,5 miliarde de vizitatori lunar, ceea ce înseamnă o răspîndire planetară inimaginabilă.

Mai precis, articolul se regăsește integral pe siteul msn.com, MSN (Microsoft Network), care este portalul web al Microsoft.

În anii 90, MSN a fost regele internetului, azi nu mai deține coroana, dar continuă să aibă un trafic uriaș: în iulie 2026 a înregistrat aproximativ 1,56 miliarde de vizite, fiind pe locul 21 între site-uri la nivel mondial (conform datelor Semrush, platformă internațională de analiză a internetului). Este pagina de start implicită pentru mulți utilizatori de Windows și Edge, de aici vine o mare parte din trafic. Oferă știri agregate de la sute de surse, vreme, cotații bursiere, sport etc., plus integrare cu AI (Copilot).

Dacă un articol de oriunde din presa lumii este preluat/distribuit pe MSN, el poate ajunge la un public mult mai mare decît cel care intră direct pe siteul unei publicații, fie ea și Newsweek. Mai mult, algoritmul MSN nu distribuie pur și simplu toate articolele la întîmplare. Microsoft spune că sistemul său ia în calcul inclusiv actualitatea; interesul public; rata de accesare; tendințele; autoritatea publicației; calitatea; relevanța pentru utilizator. Microsoft precizează chiar că materialele provenite de la publicații naționale sau globale bine cunoscute primesc o pondere mai mare în algoritmul de selecție.

Ori, faptul că articolul despre anularea alegerilor și despre nevoia ca SUA să ia atitudine a apărut nu pe un site obscur, ci fix într-o publicație de mare prestigiu a fost exact "cheia" prin care s-a deschis poarta gigantică a MSN, oferind o expunere exponențial mai mare articolului.

Bogdan Tiberiu Iacob