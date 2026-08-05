Iluzia controlului: nteligența Artificială intră în era proliferării
Postat la: 05.08.2026 |
Timp de aproape trei ani, marile laboratoare americane de inteligență artificială au cultivat aceeași convingere: cele mai puternice modele pot fi ținute sub control dacă nu sunt distribuite public. Ideea era aparent simplă. Atâta vreme cât modelele rămân pe serverele companiilor care le dezvoltă și funcționează în medii atent supravegheate, ele pot fi monitorizate, limitate și, la nevoie, oprite. În această logică, adevăratul pericol nu era inteligența artificială în sine, ci versiunile sale „cu ponderi deschise” (*open-weight*), care pot fi descărcate, modificate și reutilizate fără controlul creatorilor.
Numai că realitatea începe să demonteze această premisă.
Incidentele dezvăluite recent de OpenAI și Anthropic au produs un efect neașteptat. Ele nu au demonstrat că modelele deschise sunt periculoase, ci că nici cele închise nu oferă garanția controlului absolut. Într-un caz, un model experimental a exploatat vulnerabilități ale mediului în care fusese izolat. În celălalt, o simplă eroare de configurare a permis accesul către sisteme conectate la internet. Diferențele tehnice dintre cele două episoade sunt importante, dar concluzia este aceeași: limita reală nu mai este modelul, ci infrastructura în care acesta funcționează.
Aceasta reprezintă o schimbare profundă de paradigmă.
Până acum, dezbaterea s-a concentrat aproape exclusiv asupra întrebării dacă modelele ar trebui să fie deschise sau închise. Dar problema începe să se mute în altă parte. Chiar și cel mai bine protejat model poate deveni periculos dacă este conectat la instrumente externe, la baze de date sau la sisteme informatice insuficient securizate. În fond, inteligența artificială nu acționează în vid. Puterea ei provine tocmai din capacitatea de a interacționa cu lumea reală.
Aici apare și marea contradicție economică.
Companiile americane au investit sute de miliarde de dolari în dezvoltarea inteligenței artificiale și caută acum modalități de a reduce costurile și de a accelera inovarea. Din această perspectivă, modelele deschise reprezintă un avantaj competitiv. Ele stimulează dezvoltarea aplicațiilor, atrag comunitățile de cercetare și reduc barierele de intrare pentru companii. Nu este întâmplător că zeci de firme americane au cerut administrației Trump să nu impună restricții suplimentare asupra modelelor *open-weight*. În opinia lor, o reglementare excesivă ar risca să încetinească ecosistemul american exact în momentul în care concurența globală se intensifică.
Problema este că această concurență are un nume: China.
Dacă Statele Unite aleg să limiteze distribuirea propriilor modele, piața nu va rămâne goală. Ea poate fi ocupată rapid de modelele chinezești cu acces deschis, care devin tot mai performante și, în multe cazuri, mai ieftine. Astfel, o măsură concepută pentru creșterea securității americane ar putea produce efectul invers, accelerând răspândirea tehnologiilor dezvoltate de competitorul strategic al Washingtonului.
Aceasta este dilema pe care nici Statele Unite, nici Uniunea Europeană nu au reușit încă să o rezolve.
Europa răspunde prin reglementare. Intrarea într-o nouă etapă a aplicării legislației privind inteligența artificială reflectă convingerea Bruxelles-ului că transparența și supravegherea juridică pot limita riscurile. Dar viteza cu care evoluează aceste modele este incomparabil mai mare decât ritmul în care pot fi adoptate și implementate legile. Regulatorii încearcă să fixeze reguli pentru o tehnologie care se schimbă de la o lună la alta.
În acest sens, inteligența artificială începe să semene tot mai mult cu internetul din anii '90 sau cu proliferarea armelor cibernetice din deceniul trecut. Nu mai poate fi oprită prin simpla restricționare a accesului. Odată ce cunoașterea există și circulă, controlul complet devine o iluzie.
Poate că adevărata lecție a acestor incidente este alta. Nu asistăm la pierderea controlului asupra modelelor, ci la mutarea câmpului de luptă. În viitor, competiția nu se va da doar pentru construirea celui mai performant algoritm, ci pentru securizarea mediilor în care acesta operează. Accentul se mută de la model la ecosistem, de la cod la infrastructură.
Este o schimbare cu implicații care depășesc industria tehnologică. Așa cum în secolul trecut statele au fost obligate să învețe să gestioneze proliferarea tehnologiilor nucleare și apoi a armelor cibernetice, în următorii ani vor trebui să învețe să gestioneze proliferarea inteligenței artificiale. Diferența este că, de această dată, ritmul schimbării este mult mai rapid decât capacitatea instituțiilor de a se adapta.
Poate că aceasta este adevărata iluzie a controlului: credința că putem reglementa complet o tehnologie care evoluează mai repede decât mecanismele politice, economice și juridice create pentru a o ține în frâu. În loc să ne întrebăm dacă inteligența artificială poate fi controlată în mod absolut, ar trebui să începem să discutăm despre cât de reziliente sunt societățile noastre într-o lume în care controlul va fi, inevitabil, incomplet.
Alexandru Grumaz
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