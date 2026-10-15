Noaptea cuțitelor lungi, de dreapta!

PNL nu a mai fost cu adevărat în Opoziție de foarte multă vreme. Teoretic din 2019, din vremea lui Ludovic Orban. Practic din vremea Guvernului Năstase. An după an, alegeri după alegeri, marii liberali de salon s-au lipit de câte un „lider maximo” ca să-și asigure accesul la ciolan.

Mai întâi Băsescu, a urmat Tăriceanu, apoi Crin Antonescu și apoi Iohannis. Fiecare, în felul său, i-a cărat după el prin anii grei ai tranziției pe eternii politruci liberali, pe care niciodată nu i-a votat nimeni cu adevărat, dar sunt întotdeauna prezenți la vârful statului. Acolo unde sunt bugetele. Acolo unde sunt miliardele.

Până acum! Până când Nicușor Dan a refuzat să-i mai tragă după el. Guvernarea va fi cu PSD și cu tehnocrați. Nu cu PNL! Liberalii au rămas pe lângă. În opoziție. Cu Bolojanul lor de gât.

Mai spun o dată, poate nu s-a înțeles: Nicușor Dan este primul președinte după atâtea decenii, care nu mai bagă cu forcepsul PNL la guvernare. Și foarte bine face! De prea multe ori, politrucii „de dreapta” au ajuns în funcții cheie pe degeaba. Fără pic de muncă. Fără pic de merit. Fără pic de vot.

Ce urmează? Trezirea la realitate!

Prima noapte cu adevărat a cuțitelor lungi. În care Cotrocenii nu mai dictează conducerea PNL, schimbând-o exuberant ca pe șosete. În care liberalii își vor asuma traiectoria, oricare ar fi aceasta.

Poate Bolojan va supraviețui, măcelului ce stă să bubuie în PNL. N-are decât să-și demonstreze valoarea. Poate va veni cineva cu mai multă imaginație. E prea devreme pentru prognoze. Un lucru e sigur, PNL are acum ocazia să redevină partidul politic pe care multă lume îl așteaptă. Nemaifiind anexa necondiționată a Cotrocenilor.

PS. În vremea PSD-Dragnea toți șefii, șefuții și șefuleții PNL din agenții deconcentrate și județe au supraviețuit în funcții fiindcă erau garantați din Dealul Cotrocenilor. Pe care Dragnea nu a vrut să și-i ostilizeze mai mult decât era cazul. Acum, însă, cine-i mai garantează în funcțiile lor călduțe pe toți politrucii liberali? Bolojan?! Iată, deci, noaptea cuțitelor lungi. De dreapta!

Ciprian Purice