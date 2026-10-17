Trei adevăruri care ne distrug ca NEAM și ȚARĂ

Cel mai mare pericol pentru România este așa zisă „elită politică", reprezentată azi, la VEDERE, de Nicușor Dan, Bolojan, Grindeanu și neamțul Fritz, care, prin uriașele fonduri de propagandă pe care le are la dispoziție, în special din afara țării, impune, în spațiul public, ideea că doar ea poate conduce ROMÂNII.

Cel mai mare pericol militar pentru ROMÂNIA este UCRAINA! Avem prea mulți Români și pământ românesc ocupat de Ucraina... Și noi o înarmăm!

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Cel mai mare pericol extern, care nu mai e pericol, că a ocupat deja România, este Uniunea Europeană, în actuala formulă gen URSS... Un cîcat imens care nu ține cont de tratatele fondatoare și își face propria JUSTIȚIE care să-i dea tot timpul dreptate. Ca-n URSS, cum ziceam!

Ca să fiu corect, reproduc ce zicea marele dizident sovietic Vladimir Bukovski, acum vreun sfert de secol:

„Mi se pare de neînţeles că, după ce tocmai a fost înmormântat un monstru, Uniunea Sovietică, un altul remarcabil de similar, Uniunea europeană, este construit.

Ce este cu exactitate Uniunea Europeană? Poate prin a examina Rusia Sovietică putem obţine răspunsul. Uniunea Sovietică era guvernată de 15 oameni care nu erau aleşi, care se desemnau reciproc şi nu răspundeau în faţa nimănui. Uniunea Europeană este guvernată de 20 de oameni care se numesc reciproc, se întâlnesc în secret şi care nu răspund în faţa nimănui şi pe care nu-i putem demite din funcţii. S-ar putea spune că UE are un parlament ales. Păi şi Uniunea Sovietică avea un parlament al său, Sovietul Suprem. Se aplică aceaşi ştampilă ca pentru Sovietul Suprem, iar timpul la microfon e limitat pe grup ajungând cam la 1 minut pentru fiecare europarlamentar.

În UE sunt sute de mii de eurocraţi cu salarii imense şi mulţi servitori, bonusuri şi privilegii, imunitate pe viaţă pentru orice fel de persecuţie, care este pur şi simplu dusă de la o poziţie la alta indiferent de ceea ce au făcut sau nu au reuşit să facă. Nu este asta exact ceea ce făcea regimul sovietic? (...)

Ni s-a spus că scopul Uniunii Sovietice a fost să creeze o nouă entitate istorică, poporul sovietic, şi că noi trebuie să ne uităm naţionalitatea, tradiţiile etnice, obiceiurile noastre. Aceleaşi lucruri par să fie adevărate pentru Uniunea europeană. Ei nu doresc ca voi să fiţi britanici sau francezi, ei vor ca voi toţi să fiţi o nouă entitate istorică, europeni, să vă suprimaţi toate sentimentele naţionale, şi să trăiţi ca o comunitate multinaţională. După 73 de ani, acelaşi sistem în Uniunea Sovietică a rezultat în mai multe conflicte etnice decât oriunde în lume.

În Uniunea Sovietică unul dintre scopurile principale a fost distrugerea statului naţional. Şi asta este exact ceea ce observăm în Uniunea europeană astăzi. Bruxelles-ul vrea să absoarbă statele naţiune astfel încât naţiunile să înceteze să existe (...).

În Uniunea Sovietică am avut Gulagul. Eu cred că avem un Gulag şi în Uniunea europeană. Un Gulag intelectual care este cunoscut drept corectitudinea politică. Când cineva încearcă să spună ce gândeşte, în chestiuni de rasă sau sex, sau dacă ideile sale sunt diferite de cele aprobate, va fi ostracizat. Acesta este începutul Gulagului, începutul pierderii libertăţii tale!

În Uniunea Sovietică ne-au spus că avem nevoie de un stat federal pentru a evita războiul. În Uniunea europeană îţi spun exact acelaşi lucru. Pe scurt, aceeaşi ideologie, UE este vechiul model sovietic prezentat sub veşmânt vestic".

Să fi prost sadea, sau să gândești doar cu burta plină de „fonduri europene", ca să refuzi să pricepi mizeria în care trăim, prietene, care ai citit până aici și mai crezi în binefacerile UE!

Roland Cătălin Pena