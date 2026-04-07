Cutremur politic la Washington! Democrații cer demisia șefului Pentagonului după acuzații grave legate de războiul din Iran

Reprezentanții Partidului Democrat din SUA cer demisia șefului Pentagonului (Departamentul Apărării al Statelor Unite) pe care îl acuză de crime de război în Iran și de încălcare a Constituției. Totuși, orice demers inițiat de democrați este greu de finalizat deoarece republicanii controlează Parlamentul.

Democrații cer demisia șefului Pentagonului, Pete Hegseth, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, potrivit Nexta. Congresmena Yassmin Ansari l-a acuzat pe Pete Hegseth de „crime de război" și de încălcarea Constituției. De asemenea, ea a cerut înlăturarea din funcția a lui Donald Trump în temeiul celui de-al 25-lea amendament. Totuși, acest lucru este puțin probabil, deoarece Congresul este controlat de republicani. CBS susține că peste 370 de militari americani au fost deja răniți în operațiunea împotriva Iranului. Unii s-au întors în serviciu, dar există și răniți grav.

În primele zile ale operațiunii desfășurate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, Pentagonul a raportat distrugerea a 90% din potențialul de rachete al Iranului și eliminarea liderului suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei. Cu toate acestea, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a fost luat prin surprindere de amploarea loviturilor de represalii ale Iranului, întrucât se aștepta ca adversarul să dea dovadă de reținere. De altfel, în urmă cu o săptămână, Hegseth declara că zilele următoare ale războiului cu Iranul vor fi decisive. El susținea că Teheranul înțelege acest lucru și că are aproape inexistente capacități militare pentru a schimba situația.