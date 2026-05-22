Întâlnire în trei la final de an pentru a se stabili ierarhiile globale: Donald Trump, Xi Jinping si Vladimir Putin se așează la aceeași masă a APEC
Postat la: 22.05.2026
În ciuda întregului ceremonial, recenta vizită a lui Vladimir Putin în China nu a adus niciun fel de înțelegeri principial noi. S-au semnat declarații, s-au rostit cuvinte despre așa-zisa lume multipolară, despre interacțiune strategică, prietenie și cooperare. Dar toate acestea reprezintă doar continuarea unei linii deja existente. Chiar dacă Putin a ajuns după Trump la Beijing nu s-a putut încxa stabili acea ierarhie globală mult-așteptată de lumea multipolară
Vladimir Putin a declarat: "Relațiile sunt la un nivel fără precedent de înalt, comerțul crește, plățile se fac în ruble și yuani, Rusia este un furnizor de resurse de încredere, iar China - un consumator responsabil."
Xi Jinping răspunde: "Încrederea se aprofundează, lumea intră într-o fază haotică, hegemonia este inadmisibilă, iar pacea trebuie obținută prin negocieri."
Cu alte cuvinte - părțile și-au confirmat pozițiile anterioare.
Principalul este ceea ce nu s-a întâmplat. Nu a existat o trecere la un alt nivel de simbolism și de „Voință a Cerului". După ce Trump și Xi au purtat negocieri în "Templul Cerului", din punctul de vedere chinez acest lucru a însemnat ridicarea discuției la un nivel sacru, o cerere de confirmare cerească a deciziilor liderilor proiectelor. Aici însă totul a rămas în limitele unui protocol pragmatic: economie, energie, comerț, declarații diplomatice.
Diplomatul și consilierul Iuri Ușakov vorbește acum despre „Spiritul Beijingului". Dar unde mai este atunci „spiritul Anchorage", lăudat timp de jumătate de an? S-a dovedit că nu a existat niciun „Spirit al Anchorage-ului". Au existat doar discuții despre el.
Iată toată diplomația multipolară: cuvinte corecte, dar totul rămâne neschimbat.
"Da, acordul de bună vecinătate a fost prelungit. Da, s-au rostit cuvinte despre multipolaritate (multilateralism). Dar lumii nu i s-a arătat nimic „nou și fără precedent". Prin urmare, în esență, nu este vorba despre o descoperire diplomatică, ci despre confirmarea cursului anterior. Iar dacă totul rămâne așa cum este, dragonul, în îmbrățișări prietenești, va sugruma încet ursul.", comentează și Andrei Deviatov, consilier la Kremlin.
Putin și Trump se vor întâlni în China. Ginerele lui Trump face o nouă vizită așteptată la Kremlin
Consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, a vorbit în schimb, pe un ton mai optimist, pana la urmă, despre o nouă întâlnire între liderii rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump (de data asta), în cadrul summitului APEC din China, asadar in prezenta lui Xi Jinping.
Ușakov a spus că vizita lui Putin la summitul APEC a fost confirmată.
„Cred că, în orice caz, dacă ambii lideri se află în China, probabil se vor intersecta și vor avea un fel de întâlnire. Până acum, acest lucru a fost convenit abia astăzi, dar din moment ce o astfel de perspectivă există, este puțin probabil ca cineva să o refuze", a spus Ușakov, comentând posibilitatea unei întâlniri Putin-Trump în China.
Vorbind despre alte perspective pentru întâlniri ruso-americane, diplomatul a remarcat: „În acest moment nu există nicio discuție despre întâlniri la nivel înalt".
Summitul liderilor APEC din China se va desfășura în perioada 18-19 noiembrie 2026, în orașul Shenzhen. Evenimentul marchează a treia oară când China găzduiește această reuniune. Tema oficială a Summitului este „Construirea unei comunități Asia-Pacific pentru a prospera împreună" (Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together).
La Summit, sunt așteptați liderii celor 21 de state membre, inclusiv președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele Rusiei, Vladimir Putin. Ediția summitului se concentrează pe facilitarea comerțului, integrarea regională și noile ordini strategice din Indo-Pacific. Până la Summitul din China, Ușakov a declarat că Rusia așteaptă vizita lui Steve Witkoff și Jared Kushner în săptămânile următoare la Kremlin.
