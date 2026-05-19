Parlamentul iranian pune o recompensă de 50 de milioane de euro pentru uciderea lui Donald Trump și a premierului Benjamin Netanyahu. Cine mai este vizat

Un oficial iranian de rang înalt a anunțat că Parlamentul de la Teheran urmează să voteze un proiect de lege care prevede recompense de 50 de milioane de euro pentru uciderea președintelui american Donald Trump, a premierului israelian Benjamin Netanyahu și a comandantului CENTCOM, Brad Cooper.

Inițiativa, prezentată drept un act de „represalii", amplifică tensiunile dintre Iran și Occident, în contextul amenințărilor repetate lansate de regimul iranian după atacurile asupra programului său nuclear și după moartea liderului suprem Ali Khamenei.

Proiectul de lege, intitulat „Acțiuni reciproce ale forțelor militare și de securitate ale Republicii Islamice", este unul dintre numeroasele acte legislative care vizează oficializarea amenințărilor formulate de regim împotriva liderilor mondiali.

„Credem că josnicul președinte al Statelor Unite, prim-ministrul sionist de rău augur și rușinos și comandantul CENTCOM trebuie să fie vizați și supuși unor acțiuni reciproce", a declarat Ebrahim Azizi, președintele comisiei de securitate națională a Iranului, la televiziunea de stat.

„Acesta este dreptul nostru", a afirmat el. „Așa cum imamul nostru a fost martirizat, președintele Statelor Unite trebuie să fie tratat de orice musulman sau persoană liberă."

Mahmoud Nabavian, un cleric șiit iranian și membru al Parlamentului, a confirmat declarația lui Azizi cu privire la votul care urmează. Nabavian a susținut că au existat amenințări la adresa noului lider suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei, și a avertizat că răspunsul Iranului la o astfel de crimă ar fi „devastator", arată The Jerusalem Post.

Grupul iranian Blood Covenant a strâns anterior 40 de milioane de dolari pentru a oferi drept recompensă pentru viața lui Trump, în urma bombardamentelor din iunie asupra a trei situri nucleare. Grupul de experți MEMRI (Middle East Media Research Institute) din SUA a raportat că Blood Covenant funcționează „sub egida regimului iranian".

Trump a supraviețuit mai multor atentate la viața sa în timpul celui de-al doilea mandat. În 2024, Departamentul de Justiție al SUA a pus sub acuzare un bărbat iranian în legătură cu un presupus complot ordonat de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a susținut, de asemenea, în martie, că un oficial iranian care plănuise o tentativă de asasinat asupra lui Trump a fost ucis într-un atac aerian american.

„Iranul a încercat să-l omoare pe președintele Trump, iar președintele Trump a râs la urmă", a declarat Hegseth reporterilor.