Senatul SUA a respins din nou un ordin de încetare a războiului cu Iranul, dar majoritatea a fost la limită

Senatul Statelor Unite a respins miercuri o rezoluţie prin care se cerea un ordin de încetare a războiului cu Iranul, transmite Agerpres. Textul a fost similar cu altele propuse de opoziţia democrată în ultimele săptămâni, dar de data aceasta votul a fost mult mai strâns: 50 de voturi împotrivă şi 49 pentru. Trei senatori republicani au votat invers decât majoritatea.

Senatoarea republicană Lisa Murkovski s-a situat pentru prima dată în această privinţă împotriva guvernului SUA condus de Donal Trump. Ea a declarat că spera să primească mai multe lămuriri despre conflict din partea executivului, însă nu i s-a răspuns.

Conform Constituţiei americane, numai Congresul poate declara război, însă preşedintele poate declanşa operaţiuni militare ca reacţie la ameninţări iminente. Şi într-o astfel de situaţie, el este obligat să ceară aprobarea Congresului în termen de 60 de zile. În cazul lui Trump, data-limită a fost depăşită luna aceasta, dar guvernul de la Washington a susţinut că armistiţiul în vigoare cu Iranul a încheiat conflictul.

Partidul Democrat a respins argumentul respectiv. Înaintea votului de miercuri, senatorul democrat Jeff Merkley a afirmat că multor colegi de-ai săi republicani nu le convine poziţia pe care sunt constrânşi să o adopte, dar nu vor nici să i se opună direct preşedintelui. Aceştia vor avea o nouă şansă să voteze o rezoluţie similară săptămâna viitoare, a spus un alt democrat, senatorul Tim Kaine. Acesta a promis că „vom forţa un vot în această problemă în fiecare săptămână, până când Senatul va spune că nu ar trebui să fim în război". „Şi cred că ziua respectivă va veni în curând", a adăugat el.