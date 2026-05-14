Netanyahu s-a întâlnit cu preşedintele EAU în timpul unei „vizite secrete în Emirate"
Postat la: 13.05.2026 |
Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a deplasat în secret în Emiratele Arabe Unite în timpul războiului dintre ţara sa şi Iran şi a fost primit acolo de preşedintele emiratez, şeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a anunţat miercuri biroul său.
„În plină desfăşurare a operaţiunii (militare israeliano-americane împotriva Iranului lansată pe 28 februarie), prim-ministrul Benjamin Netanyahu a efectuat o vizită secretă în Emiratele Arabe Unite şi s-a întâlnit acolo cu preşedintele" federaţiei, una dintre puţinele ţări arabe care şi-au normalizat relaţiile cu Israelul în cadrul aşa-numitelor Acorduri Avraam, indică un comunicat oficial.
Marţi, ambasadorul Statelor Unite în Israel afirmase că statul evreu a trimis în Emirate în timpul războiului cu Iranul sisteme de apărare antiaeriană şi personal însărcinat cu utilizarea acestora. Fără a confirma această informaţie, comunicatul serviciilor premierului Netanyahu asigură că vizita acestuia din urmă „a dus la un progres istoric în relaţiile dintre Israel şi Emiratele Arabe Unite".
Emiratele au fost aproape zilnic ţinta atacurilor Iranului în timpul războiului din Orientul Mijlociu, declanşat pe 28 februarie de atacul comun al Statelor Unite şi Israelului împotriva Teheranului. Un armistiţiu a focului a intrat în vigoare luna trecută, însă Abu Dhabi a raportat de atunci mai multe atacuri cu rachete şi drone provenite din Iran.
Emiratele, care deţin importante rezerve de petrol, sunt unul dintre principalii aliaţi ai Statelor Unite în regiune şi se numără printre ţările arabe care şi-au normalizat relaţiile cu Israelul, în urma semnării Acordurilor Avraam în timpul primului mandat al preşedintelui american Donald Trump, în 2020.
