SUA au confiscat un petrolier care se îndrepta spre China: Transporta petrol provenit din Iran

Departamentul american al Apărării anunţă joi că urcat la bordul unei nave care transporta petrol iranian, vizată de sancţiuni, la Oceanul Indian, pe care a inspectat-o şi confiscat-o, a doua operaţiune de acest fel în această regiune săptămâna aceasta.

"În noaptea (de miercuri spre joi), forţele americane au procedat la o interceptare maritimă şi la o inspecţie cu drept de vizită la bordul navei apatride sancţionate M/T Majestic X, care transporta petrol provenind din Iran, la Oceanul Indian, în zona de responsabilitate a INDOPACOM", Comandamentul Militar american în regiunea Asia-Pacific, a anunţat pe X departamentul.

"Vom continua aplicarea legii maritime la nivel global pentru a perturba reţele ilegale şi a interzice nave care furnizează susţinere materială Iranului, oriunde operează", anunţă departamentul.

Pentagonul confiscă acest petrolier după ce Iranul a atacat miercuri trei cargouri în Strâmtoarea ormuz şi le-a confiscat pe două dintre ele.

Departamentul american al Apărării publică imagini de la confiscarea navei, în care apar militari americani pe puntea vasului.

Potrivit unor date de urmărire maritimă, Majestic X se afla la Oceanul Indian între Sri Lanka şi Indonezia, aproximativ în aceeaşi zonă în care se afla petrolierul Tifani, confiscat anterior de către forţe americane.

Petrolierul se numea anterior Phonix şi a fost sanţcionat de Trezoreria americană în 2024, acuzat de trafic cu petrol brut iranian şi încălcarea astfel a unor sanţciuni americane impuse Republicii islamice.

"Iranul se bazeză pe o reţea vastă de petroliere şi societăţi de administrare a navelor în numeroase juridicţii, pentru a transporta petrol către clienţi străini, folosind tactici ca falsificarea de documente, maniipularea sistemelor de urmărire a navelor şi schimbări constante ale numelor şi steagurolor vaselor", acuza atunci Trezoreria.

Peste 30 de nave au fost atacate în apele Golfului Persic, Strâmtorii Ormuz şi Golfului Oman, după Statele Unite şi Israel au lansat prin atacuri aeriene Războiul din Iran, la 28 februarie.

Ameninţarea atacurilor iraniene, scumpirea asigurărilor maritime şi alte temeri au oprit traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, tranzitată de 20% din traficul mondial de petrol şi gaze naturale lichefiate (GNL).

Capacitatea Iranului de a restricţiona traficul prin Strâmtoarea Ormuz, care asigură o legătură între Golful Persic şi ocean s-a doevedit un avantaj strategic uriaş.

Confiscarea unor nave de către Iran nu încalcă armistiţiul Statelor Unite cu Republica islamică, deoarece "nu este vorba despre nave americane sau israeliene, acestea sunt două nave internţaionale", a declarat miercuri la Fox News o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, citând oficiali americani, după confiscările de miercuri.

Însă armistiţiul este pus la grea încercare de atacuri americane vizând nave itaniene şi de atacuri iraniene vizând nave comerciale.

Este neclar când - sau dacă - cele două părţi se vor întâlni din nou la Islamabad. Oficiali pakistanezi încearcă în continuare să medieze un acord între Statele Unite şi Iran.