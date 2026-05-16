Trump pregătește un mega-asalt asupra Iranului: Invazie cu trupe terestre și atacuri cu aviație pentru a găsi uraniul îmbogățit

SUA și Israelul pregătesc reluarea operațiunilor militare împotriva Iranului. Conform unor surse din regiune, atacurile ar putea reîncepe săptămâna viitoare, după o scurtă pauză dictată de armistițiul din aprilie, care a permis refacerea muniției balistice de ambele părți. O strategie analizată de către Donald Trump vizează infiltrarea forțelor speciale americane la sol pentru a localiza depozitele nucleare subterane.

Analiza opțiunilor militare ale SUA indică o potențială intervenție la complexul nuclear din Isfahan pentru securizarea uraniului îmbogățit. O astfel de operațiune tactică reclamă însă mobilizarea unor forțe de sprijin de amploare pentru stabilirea unui perimetru de siguranță, existând riscul escaladării într-un conflict terestru deschis.

Alternativ, administrația Trump ia în considerare intensificarea campaniilor de bombardament aerian asupra obiectivelor de infrastructură militară. Din punct de vedere logistic, șeful militar al armatei SUA, generalul Dan Caine, a indicat o prezență masivă în regiune: peste 50.000 de militari, două grupuri de portavioane și escadrile avansate de aviație. Forțele de reacție rapidă, compuse din 5.000 de pușcași marini și 2.000 de parașutiști din Divizia 82 Aeropurtată, sunt poziționate pentru misiuni speciale la Isfahan sau pentru neutralizarea nodului comercial petrolier de pe insula Kharg.

Tensiunea militară este exacerbată de absența unui consens politic între Washington și Beijing. În ciuda demersurilor diplomatice ale președintelui Trump în China, liderul Xi Jinping a refuzat să exercite presiuni asupra Teheranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, confirmând rolul Chinei de partener strategic major al Iranului.

Donald Trump și Xi Jinping nu au reușit să se înțeleagă în privința găsirii unei soluții clare care să ducă la încheierea războiului din Iran, în ciuda așteptărilor mari făcute de președintele SUA în legătură cu vizita sa în China, țară care rămâne în prezent principalul aliat al Iranului.

După discuțiile avute cu Xi Jinping, Donald Trump, a spus că atât el, cât și liderul chinez, au căzut de acord asupra faptului că Iranul nu trebuie să dețină arme nucleare și că amândoi își doresc redeschiderea Strâmtorii Ormuz. „Am discutat despre Iran", a spus Trump. „Avem viziuni foarte asemănătoarea despre cum vrem ca acest conflict să se încheie. Nu vrem ca ei (iranienii) să aibă arma nucleară. Și vrem ca strâmtoarea să fie deschisă", a adăugat liderul american.

Cu toate acestea, absența unui acord clar între SUA și China pe tema războiului din Iran, face ca întreaga zonă a Orientului Mijlociu să rămâne „suspendată" în incertitudine. „Vrem ca (Iranul) să încheie (războiul) deaorece e o nebunie acolo, e un pic aiurea. Și nu e bine, nu se poate așa ceva", a spus Donald Trump.

Anunțul legat de eșecul ajungerii la o înțelegere cu China pe subiectul Iranului a fost dezvăluit de Trump într-o postare pe Truth Social, după întâlnirea cu Xi, întâlnire în care președintele SUA declara public că „decimarea militară a Iranului ar putea continua". Înaintea întâlnirii oficiale dintre cei doi șefi de stat, Washingtonul își exprimase clar dorința ca Beijingul să facă eforturi mai mari pentru încheierea războiului. Trump a susținut, din China, că răbdarea sa „se apropie de sfârșit" în privința Iranului.