Golful Persic: Val de atacuri iraniene asupra Emiratelor Arabe Unite, prețul petrolului explodează. Iranul avertizează SUA: "Project Freedom este Project Deadlock"
Postat la: 05.05.2026 |
Tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat puternic, după ce Statele Unite au mobilizat forțe pentru securizarea Strâmtorii Ormuz. Emiratele Arabe Unite au anunțat interceptarea unui val de atacuri lansate de Iran, în timp ce piețele energetice reacționează cu creșteri ale prețului petrolului.
Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a transmis că sistemele de apărare aeriană au interceptat 15 rachete iraniene și patru drone, inclusiv 12 rachete balistice și trei rachete de croazieră. Trei persoane au fost rănite. De la începutul conflictului, bilanțul ajunge la 549 de rachete balistice, 29 de rachete de croazieră și 2.260 de drone. Un atac asupra hub-ului petrolier din Fujairah a provocat un incendiu și a rănit alte trei persoane.
Autoritățile au reacționat rapid. Ministerul Educației a decis trecerea la școala online până la finalul săptămânii, în contextul riscurilor de securitate. „Aceste atacuri reprezintă o escaladare periculoasă şi o încălcare inacceptabilă", a declarat Ministerul Afacerilor Externe, subliniind că statul „îşi rezervă pe deplin dreptul legitim de a răspunde la aceste atacuri".
Petrolul explodează
Piețele au reacționat imediat. Prețul petrolului Brent a crescut cu peste 5%, depășind 114 dolari/baril, iar petrolul american a urcat la aproximativ 105 dolari. Creșterea este alimentată de temerile privind blocarea Strâmtorii Ormuz - rută vitală pentru transportul global de energie - și de atacurile asupra navelor comerciale. Compania ADNOC a confirmat că una dintre navele sale a fost atacată, calificând incidentele drept „acte de piraterie".
Statele Unite au lansat operațiunea militară „Project Freedom", menită să asigure tranzitul navelor comerciale prin zonă. Administrația condusă de Donald Trump a anunțat că navele vor fi ghidate cu sprijin militar, însă fără escorte navale complete, cel puțin deocamdată. Comandamentul Central al SUA a confirmat deja trecerea a două nave comerciale sub pavilion american, în timp ce forțele militare sunt pregătite să răspundă la orice amenințare.
Teheranul a reacționat dur. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a avertizat: „SUA ar trebui să fie precaute pentru a nu fi târâte înapoi într-un impas de către cei care le doresc răul. La fel ar trebui să procedeze şi EAU". El a respins direct operațiunea americană: „Project Freedom este Project Deadlock". Declarațiile vin după schimburi de focuri între forțele SUA și Iran în strâmtoare, care pun sub semnul întrebării armistițiul fragil existent de aproape o lună.
Premierul britanic Keir Starmer a condamnat atacurile: „Marea Britanie condamnă atacurile cu drone şi rachete îndreptate împotriva Emiratelor Arabe Unite". El a cerut dezamorsarea conflictului: „Această escaladare trebuie să înceteze. Iranul trebuie să se angajeze în mod semnificativ în negocieri pentru a asigura menţinerea armistiţiului în Orientul Mijlociu şi găsirea unei soluţii diplomatice pe termen lung". Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat atacurile drept „o încălcare flagrantă a dreptului internaţional". Arabia Saudită a transmis, la rândul său, că este „îngrijorată" și a făcut apel la detensionarea situației.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Regele Charles face o vizită istorică la Casa Albă: A venit să salveze ce mai poate fi salvat după ce Trump s-a contrat puternic cu premierul britanic
La doua secole si jumatate dupa ce coloniile americane si-au declarat independenta fata de Marea Britanie sub domnia reg ...
-
Cum a explicat atacatorul de la Cina Corespondenților acțiunile sale. Manifestul numit de Trump „anticreștin"
Cole Allen, suspectul reținut de autoritațile americane in urma atacului armat de la Cina Corespondenților de la Casa Al ...
-
Iranul a transmis o nouă propunere de pace către SUA: Cedează într-un punct cheie și ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz
Iranul, prin intermediul unor mediatori pakistanezi, a prezentat Statelor Unite o noua propunere privind redeschiderea S ...
-
Se formează o mare coaliție împotriva lui Netanyahu: Doi foști premieri ai Israelului vor candida împreună, pentru a-l învinge pe actualul lider
Fostul premier Naftali Bennett si liderul opozitiei Yair Lapid, care a ocupat pentru scurt timp functia de prim-ministru ...
-
Un militar american a pariat pe capturarea lui Maduro și s-a îmbogățit. Apoi a fost arestat
Un soldat al forțelor speciale americane implicat in capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro a fost a ...
-
Donald Trump anunță prelungirea armistițiului dintre Israel și Liban și pregătește mutarea decisivă pentru pacea globală
Președintele Donald Trump a anunțat extinderea armistițiului dintre Israel și Liban cu trei saptamani, dupa o runda de d ...
-
SUA au confiscat un petrolier care se îndrepta spre China: Transporta petrol provenit din Iran
Departamentul american al Apararii anunta joi ca urcat la bordul unei nave care transporta petrol iranian, vizata de san ...
-
Ultimatumul pentru Iran expiră duminică. Este răgazul dat de Trump unui al treilea portavion american să ajungă în regiune
Donald Trump ar fi stabilit ziua de duminica, 26 aprilie, drept termen limita pentru incheierea unui acord cu Iranul. &I ...
-
Donald Trump susține că Iranul a renunțat la execuția a opt femei, din respect pentru el. Teheranul transmite că minte
Președintele american Donald Trump a susținut ca Iranul ar fi renunțat la execuția a opt femei protestatare, in semn de ...
-
Iranul anunță că are noi opțiuni militare și refuză negocierile cu SUA sub actualele amenințări
Președintele Parlamentului Iranului spune ca țara sa are pregatite noi opțiuni militare daca armistițiul de doua saptama ...
-
Scott Ritter: Războiul din Iran ca eveniment care pune capăt Imperiului American
Autor: Scott Ritter Razboiul impotriva Iranului a distrus iluzia supremației militare americane și a ordinii pe care o m ...
-
Eurocomisar, despre producția de arme a Rusiei și UE Kubilius: Rusia a luat-o înaintea țărilor UE la producția de armament
Eurocomisarul pentru Aparare, Andrius Kubilius, a declarat, in cadrul audierilor din Parlamentul European, ca Rusia intr ...
-
Teheranul a anunțat că nu mai participă la negocierile de pace de la Islamabad. Trump lansează noi amenințări
Tensiunile dintre Iran și Statele Unite ale Americii escaladeaza din nou, dupa ce Teheranul a anunțat ca nu va participa ...
-
USA Today: SUA pregătește invazia in Cuba unde îl va pune președinte pe Marco Rubio
Pentagonul a inceput pregatirile pentru operațiuni militare in Cuba in cazul in care președintele american Donald Trump ...
-
Doar 5 voturi au lipsit pentru a fi oprit războiul lui Trump în Iran. Republicanii din Senat mențin trupele pe front în ciuda presiunii publice
Republicanii din Senatul SUA au respins miercuri, 15 aprilie, o noua tentativa a democraților de a pune capat acțiunilor ...
-
Trump cu Xi Jinping s-au pus de acord. Urmează Putin. După președintele SUA și liderul Chinei vorbește despre Marea Resetare a ordinii mondiale
Președintele Chinei, Xi Jinping, a subliniat importanța cooperarii strategice dintre Rusia și China, in cadrul vizitei e ...
-
Donald Trump declară că nu are în vedere prelungirea armistiţiului întrucât e convins că războiul se apropie de final cu un acord între părți
Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru postul american de televiziune ABC ca nu are in vedere prelungirea arm ...
-
Elon Musk susține că Soros ar controla acum scena politică din Ungaria
Miliardarul Elon Musk, un apropiat al administrației Donald Trump, a comentat in mai multe randuri victoria lui Pé ...
-
Telefonul din Israel care a condus la eșuarea negocierilor dintre SUA și Iran: "A mutat toată discuția către interesele lui Netanyahu"
Ministrul de Externe al Iranului, Seyed Abbas Araghchi, susține ca negocierile de pace dintre SUA și Iran s-au impotmoli ...
-
Convorbire tensionată între Trump și Netanyanu - Care a fost cea mai mare frică a premierului israelian
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a avut joi o convorbire telefonica „tensionata" cu președintele american Donald ...
-
Rusia amplifică tensiunile cu SUA deschizând un nou front proxy: Vrea să intervină în Cuba, țară aflată într-o situație cu adevărat dezastruoasă
Rusia nu va abandona Cuba și intenționeaza sa ajute țara insulara sa depașeasca criza energetica provocata de sancțiunil ...
-
„Tainul" plătit americanilor de Viktor Orban pentru susținere: Ungaria ar urma să cumpere din SUA petrol, rachete HIMARS şi reactoare modulare
Ungaria s-a angajat sau preconizeaza sa cumpere din SUA petrol, sisteme de rachete HIMARS si reactoare modulare mici, a ...
-
Imaginile înșelătoare care i-ar fi fost transmise lui Trump despre războiul din Iran. Cum l-ar fi dezinformat Pete Hegseth pe președintele SUA
Mai multe persoane susțin ca modul in care secretarul apararii, Pete Hegseth, a prezentat succesul SUA in conflict a dus ...
-
Cum au reacționat politicienii americani după anunțul armistițiului cu Iran. "Caută cu disperare orice fel de rampă de ieșire din fanfaronada sa ridicolă"
Reacțiile politicienilor americani la anunțul armistițiului de doua saptamani intre Donald Trump și Iran au fost contrad ...
-
Iranul continuă războiul cu Israelul chiar dacă are armistițiu cu SUA legat de strâmtoarea Hormuz. Atacurile reciproce irano-israeliene sunt pe motiv de Liban
La treizeci de minute dupa ce Trump a anunțat armistițiul de doua saptamani, valuri de rachete balistice și drone au fos ...
-
Cutremur politic la Washington! Democrații cer demisia șefului Pentagonului după acuzații grave legate de războiul din Iran
Reprezentanții Partidului Democrat din SUA cer demisia șefului Pentagonului (Departamentul Apararii al Statelor Unite) p ...
-
Americanii pun la îndoială starea mentală a lui Trump după ultimele amenințări la adresa Iranului. O fostă aliată fidelă: „A înnebunit, iar voi sunteți toți complici"
Mai mulți politicieni americani - intre care și republicani - au reacționat alarmați și au pus la indoiala starea mental ...
-
Campanie de ridiculizare a președintelui Donald Trump: "Ia-o mai ușor, tigrule. Păstrează-ți calmul. Stăpânește-te, bătrâne"
Ambasadele Iranului din mai multe țari au reacționat ironic la amenințarile președintelui Donald Trump, folosind mesaje ...
-
În ce condiții Iranul ar sfârși războiul - o analiză Foreign Affairs
Autorul analizei este JAVAD ZARIF - profesor asociat de Studii Globale la Universitatea din Teheran. Anterior, a ocupat ...
-
„Nu ne spun". O fostă aliată a lui Trump acuză administrația SUA că ascunde situația reală a victimelor americane în războiul cu Iranul
Președintele Donald Trump ii saluta pe militarii armatei americane dupa un discurs susținut in fața familiilor de milita ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu