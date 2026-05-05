Golful Persic: Val de atacuri iraniene asupra Emiratelor Arabe Unite, prețul petrolului explodează. Iranul avertizează SUA: "Project Freedom este Project Deadlock"

Tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat puternic, după ce Statele Unite au mobilizat forțe pentru securizarea Strâmtorii Ormuz. Emiratele Arabe Unite au anunțat interceptarea unui val de atacuri lansate de Iran, în timp ce piețele energetice reacționează cu creșteri ale prețului petrolului.

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a transmis că sistemele de apărare aeriană au interceptat 15 rachete iraniene și patru drone, inclusiv 12 rachete balistice și trei rachete de croazieră. Trei persoane au fost rănite. De la începutul conflictului, bilanțul ajunge la 549 de rachete balistice, 29 de rachete de croazieră și 2.260 de drone. Un atac asupra hub-ului petrolier din Fujairah a provocat un incendiu și a rănit alte trei persoane.

Autoritățile au reacționat rapid. Ministerul Educației a decis trecerea la școala online până la finalul săptămânii, în contextul riscurilor de securitate. „Aceste atacuri reprezintă o escaladare periculoasă şi o încălcare inacceptabilă", a declarat Ministerul Afacerilor Externe, subliniind că statul „îşi rezervă pe deplin dreptul legitim de a răspunde la aceste atacuri".

Petrolul explodează

Piețele au reacționat imediat. Prețul petrolului Brent a crescut cu peste 5%, depășind 114 dolari/baril, iar petrolul american a urcat la aproximativ 105 dolari. Creșterea este alimentată de temerile privind blocarea Strâmtorii Ormuz - rută vitală pentru transportul global de energie - și de atacurile asupra navelor comerciale. Compania ADNOC a confirmat că una dintre navele sale a fost atacată, calificând incidentele drept „acte de piraterie".

Statele Unite au lansat operațiunea militară „Project Freedom", menită să asigure tranzitul navelor comerciale prin zonă. Administrația condusă de Donald Trump a anunțat că navele vor fi ghidate cu sprijin militar, însă fără escorte navale complete, cel puțin deocamdată. Comandamentul Central al SUA a confirmat deja trecerea a două nave comerciale sub pavilion american, în timp ce forțele militare sunt pregătite să răspundă la orice amenințare.

Teheranul a reacționat dur. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a avertizat: „SUA ar trebui să fie precaute pentru a nu fi târâte înapoi într-un impas de către cei care le doresc răul. La fel ar trebui să procedeze şi EAU". El a respins direct operațiunea americană: „Project Freedom este Project Deadlock". Declarațiile vin după schimburi de focuri între forțele SUA și Iran în strâmtoare, care pun sub semnul întrebării armistițiul fragil existent de aproape o lună.

Premierul britanic Keir Starmer a condamnat atacurile: „Marea Britanie condamnă atacurile cu drone şi rachete îndreptate împotriva Emiratelor Arabe Unite". El a cerut dezamorsarea conflictului: „Această escaladare trebuie să înceteze. Iranul trebuie să se angajeze în mod semnificativ în negocieri pentru a asigura menţinerea armistiţiului în Orientul Mijlociu şi găsirea unei soluţii diplomatice pe termen lung". Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat atacurile drept „o încălcare flagrantă a dreptului internaţional". Arabia Saudită a transmis, la rândul său, că este „îngrijorată" și a făcut apel la detensionarea situației.