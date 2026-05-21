Sergei Kiriyenko: Visătorul din Kremlin care este șeful Big Tech-ului lui Vladimir Putin si liderul curentului Sdelayem Rossiyu snova velikoy

Decizia de a-l numi pe Sergei Kiriyenko în funcția de prim adjunct al șefului de cabinet al administrației prezidențiale, oficialul de la Kremlin responsabil cu politica internă, se încadrează bine în politica mai largă de personal pe care Vladimir Putin a pus-o în mișcare: prietenii lui Putin și reprezentanții vechii elite politice sunt înlocuiți de tehnocrați și oameni datori președintelui.

La prima vedere, Sergei Kiriyenko se potrivește perfect cu noua gardă: a fost ultimul angajat al Rosatom, corporația nucleară de stat a Rusiei, care operează în afara domeniului politic. De asemenea, a fost prim-ministru pentru o scurtă perioadă înainte de defaultul din 1998, consolidându-și și mai mult acreditivele tehnocrate. El este șeful Big Tech-ului de la Kremlin si, diferit fata de doctrina lui Aleksander Dughin - cea cu Eurassya - este liderul miscarii "Sdelayem Rossiyu snova velikoy" (Să redăm măreția Rusiei - un soi de MAGA de la Moscova).

Dar Kiriyenko nu este doar un tehnocrat; el are predilecții ideologice discernibile, aderând la învățăturile filosofului rus Georgy Șcedrovitski, care a fondat „Cercul Metodologic Moscovit." Ideile lui Șcedrovitski au câștigat teren la sfârșitul anilor 1950 și au avut rezonanță în perioada de dezgheț a lui Hrușciov, stagnarea lui Brejnev și perestroika lui Gorbaciov-până la moartea sa în 1994.

Șcedrovitski considera, în esență, că ființele umane sunt mașini care trebuie programate pentru a îndeplini anumite funcții-în esență, teoria „ingineriei sociale." Cercetătorul literar Ilya Kukulin a găsit unele similitudini între filosofia lui Șcedrovitski și lucrările scriitorilor de science fiction din perioada sovietică Arkadi și Boris Strugatski: majoritatea romanelor lor prezintă un „progresor," un om care se află în trecut sau pe o planetă înapoiată și, în cele din urmă, schimbă lumea din jurul său.

În esență, Șcedrovitski și urmașii săi erau ei înșiși progresori. Nu și-au ascuns intenția de a influența deciziile guvernamentale și este foarte posibil ca urmașii lui Șcedrovitski să fi jucat un rol în perestroika din anii 1980, având în vedere că mii de oameni fuseseră expuși la filosofia sa până în acel moment.

Membrii Cercului de Metodologie, inclusiv fiul lui Șcedrovitski, Peter, l-au consiliat de mult pe Sergei Kiriyenko. Printre alți metodologi apropiați de noul șef al politicii interne a Kremlinului se numără și „tehnologul umanitar" Yefim Ostrovsky.

La sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, metodologii lui Șcedrovitski au lucrat activ la formularea conceptului de „lume rusă." De la anexarea Crimeei și conflictul armat din estul Ucrainei, acest concept a căpătat o semnificație diferită. Noii susținători ai „lumii ruse" precum Igor Strelkov și Konstantin Malofeyev cred că Rusia ar trebui să recupereze teritoriile imperiale pierdute, că Rusia este acolo unde se vorbește rusă.

Șcedrovitski avea în minte ceva complet diferit. „Lumea rusă" a urmașilor săi este, de asemenea, centrată pe limbă, dar aici se termină asemănările. Teritoriul nu contează pentru discipolii lui Șcedrovitski; ei văd granițele statale ca fiind depășite în contextul noii economii globale: „Noua lume rusă nu este una care caută noi teritorii. Noua lume rusă este una în ascensiune care desfășoară noi imagini ale viitorului", au scris Peter Șcedrovitski, Ostrovsky și Kiriyenko.

În opinia lor, pe lângă a deveni un lider economic (ceea ce este, desigur, esențial), Rusia trebuie să ofere un exemplu în dezvoltarea „tehnologiilor de gândire" și „tehnologiilor umanității," inclusiv instrumente care pot ajuta la „gestionarea" societății. Adepții susțin că nu doresc să manipuleze conștiința publicului, afirmând că „tehnologiile umanității nu guvernează oamenii; mai degrabă, ele guvernează regulile și cadrele comunicării și interacțiunii lor."

Ideologia este, de asemenea, importantă pentru adepții lui Georgy Șcedrovitski. „Când o persoană este privată de scopuri mai înalte, nu este destinată niciunui loc și nu este direcționată nicăieri; se zbate în dreapta și în stânga și trăiește într-un fel de mișcare browniană." Îi lipsește direcția. Ideea este că, întotdeauna am tratat ideologia în același mod în care programatorii de computer tratează Windows ca pe o ideologie. „Este un meta-proiect, proiectul tuturor proiectelor," spune Yefim Ostrovsky. El crede că un mic grup de tehnologi ar putea formula o ideologie cu potențialul de a determina perspectiva întregii țări.

Și există alte motive să credem că Kiriyenko nu va acționa ca un tehnocrat obișnuit. Peter Șcedrovitski este clar în dezacord cu abordarea tehnocrată, scriind că „obiectivele și conceptele false sunt la baza prăbușirii proiectului sovietic în anii 1970 și 1980." Multe dintre ele au devenit populare încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Cel mai notabil, a fost „tehnocratismul" în înțelegerea proceselor de reproducere și dezvoltare socială, precum și subestimarea factorilor culturali și a resurselor culturale în istoria umană."

Știind toate acestea, este greu să-l vedem pe Sergei Kiriyenko ca pe un tehnocrat obișnuit care va pur și simplu executa ordine. Realizările sale în guvern sunt dovada acestui lucru: ca trimis prezidențial, Kiriyenko a adus idei noi, înființând instituția inspectorilor federali în districtul său, care a fost ulterior adoptată de Kremlin, de exemplu.

Metodologul Șcedrovitski încearcă întotdeauna să îndoaie realitatea după bunul său plac. Crede că este suficient de puternic și de înțelept pentru a face asta. El nu face doar ceea ce vrea superiorul său; superiorul însuși poate deveni un obiect al influenței sale.

Cel mai probabil, rolul actual al lui Sergei Kiriyenko implică îndeplinirea unei sarcini specifice de amploare, poate organizarea unor alegeri prezidențiale anticipate, modificarea constituției sau restructurarea guvernului în lumina crizei economice actuale și a declinului ratingurilor de aprobat al președintelui. Dar nu ar trebui să ne așteptăm ca Kiriyenko să urmeze orbeste ordinele. S-ar putea să găsească modalități neortodoxe de a schimba lumea din jurul său.

Ascensiunea și căderea „metodologiei," școala de gândire care a produs ideea de „lume rusă"

Filozoful Georgy Șcedrovitski și elevii săi au fost primii consultanți politici ai URSS. Începând cu anii 1960, așa-numiții „metodiști" îi sfătuiau pe aparatchikii Partidului Comunist, crezând că pot schimba societatea prin „reprogramarea" minților oamenilor săi. În anii 1990, discipolii lui Șcedrovitski au propus ideea „lumii rusești." Douăzeci de ani mai târziu, acest concept a intrat în imaginația geopolitică a lui Vladimir Putin, devenind un pretext pentru invazia Ucrainei. În urma invaziei, un alt „metodolog", Sergey Kiriyenko, a devenit omul de bază al lui Putin în Donbas. Corespondentul special al Meduza, Andrey Pertsev, povestește despre ascensiunea și căderea „metodologiei".

În aprilie 2021, cunoscutul consultant politic rus Timofey Sergeytsev a scris un articol de opinie pentru agenția de știri de stat RIA Novosti, intitulat „Ucraina de care nu avem nevoie." Articolul a încercat să justifice necesitatea „denazificării" Ucrainei. Nazismul, a susținut Sergeytsev, „înflorea" în Ucraina și o pregătea pentru agresiune:

„Lichidarea unei astfel de societăți naziste va necesita nu doar excizia conducerii de vârf, ci și o purificare a populației nazificate de influența nazistă și de implicarea în ideologia și practicile naziste." Acesta este exact cazul prezentat de Ucraina, care a depus un jurământ de loialitate nazist în masă, prin intermediul vectorului politic aparent inofensiv destinat aderării la Europa, în contextul căreia, totuși, a fi „european" este legat fără echivoc de superioritatea rasială, nu doar de ideologi, ci și de o parte semnificativă a populației.

Un an mai târziu, forțele armate ale lui Vladimir Putin au intrat în Ucraina cu o misiune de „denazificare." Sergeytsev a continuat după invazie cu un nou articol pentru RIA Novosti, susținând că rolul de a promova „nazismul ucrainean" aparținea „Vestului colectiv" și că „denazificarea" Ucrainei necesita „de-ucraineizarea" și „de-europenizarea" țării. „Ucrainismul conține un pericol mai mare, nu mai mic, pentru lume și pentru Rusia decât nazismul german al lui Hitler," a scris el. În iunie 2022, Sergeytsev a fost sancționat de UE ca o „figură centrală" în propaganda Rusiei.

Un fizician de formare, Sergeytsev s-a specializat inițial în studiul neutrino. Dar, în anii 1980, în timp ce studia la Institutul de Fizică și Tehnologie din Moscova, a fost captivat de lecțiile filozofice ale lui Georgy Petrovich Șcedrovitski, fondatorul școlii de gândire denumite „metodologie," al cărei studenți îl numeau uneori pur și simplu „GP." Ideile și carisma lui Șcedrovitski au atras multe minți tinere în orbita sa. Le-au schimbat și cariera lui Sergeytsev.

În direcția „programării sociale"

În urma morții lui Stalin în 1953, a început în URSS un „dezgheț" ideologic, ducând la o relaxare a restricțiilor asupra religiei și altor forme de gândire liberă - inclusiv disciplinele anterior considerate „pseudostiințifice." Pe măsură ce fostele „pseudostiințe" ale geneticii și ciberneticii, precum și sociologia și ecologia, au câștigat legitimitate în statul sovietic, a fost inaugurată o nouă eră a deschiderii mentale. Așa cum scrie sociologul religiei Nikolai Mitrokhin, intelighenția a primit cu brațele deschise noile „discipline" de „futurologie, ufologie, astrologie, ‘metodologie' și ‘știința noosferei'."

Anterior, în 1952, filosofii Georgy Șcedrovitski și Merab Mamardashvili, împreună cu sociologul Boris Grushin și scriitorul Alexander Zinoviev, au fondat Cercul Logic Moscovit pentru a investiga cunoașterea. În curând, însă, fiecare dintre fondatorii săi ar urma să-și urmeze propriul drum. Șcedrovitski își va continua cercetările în cadrul „metodologiei." Noua sa grupare de cercetare considera cogniția și limbajul ca un fel de „program" „operant" în conștiința unei persoane. Persoana era, la rândul său, înțeleasă ca un fel de computer programabil.

Unul dintre factorii motivaționali ai seminariilor lui Șcedrovitski era practica „reflecției." Participanții analizau fiecare „procedură de gândire" și fiecare pas care l-a condus pe vorbitor de la premise la concluzii. Aceste seminarii atrăgeau savanți și membri curioși ai intelighenției, care la început participau ca respondenți, unii dintre ei devenind ulterior implicați ca vorbitori sau moderatori. Oamenii care au participat în toate aceste roluri puteau să organizeze propriile seminarii, independent de grupul inițial.

Cercetătorul literar și critic cultural Ilya Kukulin, care a studiat „metodiștii" la începutul mileniului, a observat că participanții la seminar credeau că modul lor particular de gândire avea capacitatea de a transforma societatea. „Metodiștii" credeau că pot schimba lumea și că pot face acest lucru „pe orice scară posibilă."

Șcedrovitski se considera marxist și era membru al Partidului Comunist. În 1968, a fost exclus din rândurile sale pentru semnarea unei scrisori în sprijinul disidenților Iuri Galanskov și Alexandr Ginzburg. Cu toate acestea, potrivit analistului politic Gleb Pavlovsky, care a împărtășit cercul social cu Șcedrovitski în anii 1960, Șcedrovitski însuși nu era considerat atunci un disident și nici nu a încercat să apară ca atare. El era, în schimb, cineva care „lucra într-un institut și publica lucrări în reviste de stat." El chiar și-a oferit expertiza funcționarilor de partid. „Le-ar spune [oficialilor sovietici]: Iată, de ce nu vă ajutăm să strângeți șuruburile aici și acolo. Putem ajuta la construirea unor noi structuri de guvernare și la curățarea celor deja existente," și-a amintit Pavlovsky când a vorbit cu Meduza.

Începând cu anii 1960, „metodiștii" au acordat o mare atenție pedagogiei, sau metodelor de educație. Șcedrovitski însuși era pe atunci cercetător principal la Institutul de Cercetare pentru Educația Preșcolară și la laboratorul său de psihologie și psihofiziologie. Șcedrovitski vedea educația timpurie ca pe un fel de „inginerie." Citatându-l pe Șcedrovitski, Ilya Kukulin a explicat direcția cercetării sale astfel: „În cadrul sistemului pedagogic, pedagogul-inginer apare ca o specialitate specifică responsabilă cu dezvoltarea unui model sau plan al unui membru al societății viitoare."

În cuvintele politicianului naționalist Konstantin Krylov, „Șcedrovitski vedea conștiința individuală nu ca un loc al libertății, ci ca o arenă de proiectare, construcție sau, în termeni simplificați, manipulare."

„Expertiză generalistă"

La sfârșitul anilor 1970, Șcedrovitski a început să conducă „jocuri organizaționale" sau „jocuri de modelare" bazate pe experiența sa anterioară de seminar. Jocurile de modelare erau așteptate să rezolve practic orice fel de problemă socială - și le-a propus ca metodă de reorganizare utilă în industrie și în guvernare.



„Anii 1980 au fost o perioadă de tranziție către economia de piață. A marcat începutul relațiilor economice între departamentele unei singure corporații," explică consultantul politic Marat Gelman în conversația cu Meduza. „Anterior, concernul putea exista fără să fie conștient de sine ca organism, fără să reflecteze asupra relațiilor formate și continuând să se formeze în interiorul său. „Metodiștii" veneau adesea pentru a stabili comunicarea în interiorul organizației." Uneori, conform lui Gelman, angajații descopereau mai multe despre organizația lor în trei zile de jocuri de modelare decât în ani de muncă acolo.

„Părea un fel de miracol", a spus Gelman. „Ar fi devenit clar de ce anumite persoane sunt ineficiente, cum să le facem eficiente și de ce anumite procese nu au funcționat înainte."

Prin desfășurarea acestor jocuri „metodologice", Șcedrovitski și discipolii săi au ajuns treptat să cunoască diversele persoane cheie din statul sovietic: aparatchiki de partid, funcționari guvernamentali, directori de organizații. Influența „metodologilor" a crescut în consecință. Colegul lui Șcedrovitski, istoricul de artă Alexander Rappaport, și-a amintit de tacticile sale: „GP încuraja membrii cercului să se alăture Partidului Comunist, gândind că societatea sovietică nu oferă alte căi către influență." „Așa cum văd acum lucrurile," a continuat el, „GP anticipa un fel de reformă, văzând clar că URSS se află într-un impas. Dar nu se aștepta ca criza să fie depășită prin trecerea la piețele libere. Probabil se aștepta ca o anumită formă de tehnocrație socialistă să câștige.

Potrivit lui Rappaport, criticii lui Șcedrovitski credeau că ceea ce el imagina era, de fapt, o „tehnocrație a aleșilor," însoțită de înrobirea maselor. Remarcile lui Șcedrovitski au încurajat astfel de interpretări. În 1989, el a declarat într-o discuție publică:

„Voi fi sincer cu tine, chiar dacă alții m-ar arunca cu pietre pentru asta: nu văd nicio diferență între totalitarism și non-totalitarism." E clar? Nu văd asta. Și cred că organizarea totalitară este singura formă de organizare pentru orice societate umană. Germania și URSS ar putea fi depășite de ceilalți în acest sens, doar cu un nas. Dar aceasta este ceea ce îi așteaptă pe toți, inclusiv pe mândrii britanici. Nu există alternativă, stimați colegi - aceasta, dracului, este o necesitate a dezvoltării sociale umane!"

Clientul ideal

La mijlocul anilor 1990, „metodiștii" au fost alăturați de deja bine cunoscutul strateg politic, Yefim Ostrovsky, creditat cu victoria lui Sergei Mavrodi (fondatorul schemei Ponzi MMM) în alegerile din Duma de Stat din 1994. Succesele lui Ostrovsky au atras noi figuri în orbita consultanței politice. Fostul dealer de artă Marat Gelman și-a amintit, râzând, că Ostrovsky l-a „implicat" în strategia politică cerându-i sfatul într-o situație specifică - și plătindu-i „o sumă destul de semnificativă în valută" chiar pe loc, pur și simplu pentru că și-a exprimat opinia. „Atunci, am fost complet luat prin surprindere", a spus Gelman. „Nimeni nu mi-a plătit vreodată pentru a mă gândi la problema altcuiva."

Gleb Pavlovsky, care a fondat, împreună cu Gelman, Fundația pentru Politici Eficiente (FEP) în 1995, a fost de asemenea atras în sfera consultanței politice și este acum considerat unul dintre arhitecții putinismului. Pavlovsky a declarat pentru Meduza că Ostrovsky l-a sfătuit pe fostul președinte al URSS, Mihail Gorbaciov, și l-a întâlnit ulterior pe Putin în timpul campaniei pentru primăria Sankt Petersburg a lui Anatoli Sobceac. Cu toate acestea, acea primă întâlnire nu a dus imediat la colaborare. Ascensiunea lui Ostrovsky la putere ar paralele cu ascensiunea unui alt actor - Sergey Kiriyenko.

După ce l-a întâlnit pe Kiriyenko încă din anii 1980, Ostrovsky s-a întâlnit din nou cu el în 1999, în momentul în care mișcarea politică a lui Kiriyenko, Novaya Sila („Forța Nouă," fondată în 1998), plănuia să participe la alegerile pentru Duma de Stat. În această campanie, Kiriyenko ar fi fost asistat de Efim Ostrovsky (deja un „metodolog" declarat la acea vreme) și de fiul lui Georgy Șcedrovitski, Pyotr.

Comunicările Noii Forțe au dobândit imediat un ton „metodologic". Organizația nu propunea doar reforme economice și constituționale, ci și dezvoltarea unui „nou limbaj politic." În iunie 1999, Kiriyenko a anunțat că îi prezenta lui Elțîn un plan de tranziție. Acest plan includea un concurs de cadre în stilul caracteristic al „metodiștilor."

Pe măsură ce evenimentele au evoluat, Kiriyenko a ajuns în Duma de Stat împreună cu Uniunea Forțelor de Dreapta (care includea partide fondate de Boris Nemțov și Irina Hakamada). Tot în 1999, el și-a depus candidatura la alegerile pentru primăria Moscovei, concurând împotriva actualului primar, Iuri Luijkov. Fundația pentru Politici Eficiente a gestionat atât campania lui Kiriyenko, cât și cea a Uniunii, precum și a unei alte organizații, Uniunea, care ulterior s-ar transforma în Rusia Unită. În cadrul FEP, Marat Gelman a supravegheat strategia pentru Kiriyenko și Uniunea Forțelor de Dreapta, în timp ce Gleb Pavlovsky a gestionat campania partidului Uniunea.

„Desigur, nu ne-am propus ca Kiriyenko să câștige efectiv", a declarat Pavlovsky pentru Meduza în 2018. „Obiectivul nostru era să-l slăbim cât mai mult pe Luzhkov ca și candidat la președinție." (Kiriyenko a câștigat 11,3% din voturi.)

În 2000, Vladimir Putin a devenit președinte. A fost Kiriyenko, în mandatul său anterior ca prim-ministru, cel care l-a numit pe Putin șef al FSB. Când Putin s-a stabilit în Kremlin, Kiriyenko, care nu îi plăcea publicitatea postului său din Duma de Stat, a primit o sinecură foarte dorită ca trimis prezidențial în Districtul Federal Volga. (Putin tocmai introdusese acest rol, presupus ca mijloc de consolidare a „verticalei puterii.") „Metodiștii" Pyotr Șcedrovitski și Yefim Ostrovsky l-au urmat pe patronul lor la Nizhny Novgorod.

Când, în 2005, Kiriyenko a preluat un nou post - ca șef al Rosatom, agenția rusă pentru energie atomică - „metodiștii" au venit din nou alături de el. „Kiriyenko a creat o structură unificată care trebuia organizată și ambalată - iar «metodiștii» știau cum să facă asta," a explicat unul dintre cunoscuții săi.

„Lumea rusă"

Yefim Ostrovsky a reflectat asupra întrebărilor ideologice cu mult înainte ca acestea să devină urgente în noul sistem de guvernare al Rusiei. În 1996, Ostrovsky a scris despre cauzele prăbușirii URSS, invocând posibilitatea de a „răzbuna" dispariția „marelui imperiu":

„Țara care recunoaște prima importanța armelor virtuale va fi prima care va înclina balanța în acea sferă." Va fi restaurat mai târziu - dar acesta este domeniul în care Rusia poate câștiga bătălia decisivă a Războiului Rece. Este spațiul virtual care poate desfășura Lovitura de Răspuns împotriva Vestului. Aici Marele Putere are o șansă de răzbunare. Răzbunare în Războiul Rece."

Acest lucru nu era departe de viziunile lui Georgy Șcedrovitski, care credea că țările dezvoltate atât din Est, cât și din Vest erau interesate de „conținerea" Rusiei. Continuând această linie de gândire, Efim Ostrovsky era interesat de „programarea" Rusiei cu o ideologie bazată pe referințe la Războiul Rece și la autosuficiența rusă. La mijlocul anilor 1990, el a creat campania „Fii rus, cumpără rus", destinată să promoveze un „nou model de consum pentru concetățenii noștri." Ostrovsky a descris proiectul ca fiind o „campanie politico-publicitară și educațională la nivel de stat, cu elemente de influență macro-psihiatrică." Acesta a fost, din nou, un ecou al ideilor lui Georgy Șcedrovitski despre „programarea socială."

La sfârșitul anilor 1990, Yefim Ostrovsky și Piotr Șcedrovitski au propus un nou concept fundamental: „lumea rusă" (Russky mir, în rusă). După 2010, această frază avea să fie tot mai des auzită, rostită de funcționari de rang înalt și de Putin însuși. În cele din urmă, imperativul „apărării lumii ruse" avea să devină principala justificare oficială a intervenției militare a Rusiei în Donbas. Cu toate acestea, se pare că interpretarea Kremlinului a întors ideea originală pe dos.

Marat Gelman a explicat sensul original al expresiei „lumea rusă":

„Ideea era aceasta: Rusia trebuie să intre pe arena mondială cu bunuri, cu produse care pot atrage interesul." Țara are probleme cu competiția, dar are și agenții săi, „lumea rusă", adică oamenii noștri din alte țări, oameni care vorbesc rusă, au fost crescuți în cultura rusă. Este prin intermediul lor că este posibil să intri pe piața globală cu bunuri noi." Potrivit lui Gelman, Ostrovsky și Șcedrovitski erau foarte conștienți că „lumea rusă" nu era identică cu statul rus. Gândirea lor nu era în termeni de război, ci în termeni de competiție pe piață.

În 1999, Pyotr Șcedrovitski a scris articolul „Lumea Rusă și Rusul Transnațional." În ea, a folosit cuvântul „război" ca metaforă pentru competiție: „În ultimele decenii, tipul de război se schimbă - algebra războiului este competiția economică." „Mărci și mărci comerciale sunt principalele arme ale războiului industrial de nouă generație." Strategia Rusiei în această „război" a fost să facă din „lumea rusă," ca „o comunitate de oameni care vorbesc limba rusă," un intermediar pentru promovarea brandurilor și mărcilor comerciale rusești pe noi piețe ale lumii viitoare.

Dar un alt „metodolog", fostul consilier al lui Kiriyenko, Sergey Gradirovsky, a înțeles diferit conceptul de „lume rusă": anume, ca integrarea Rusiei cu țările fostului URSS, care încă au populații vorbitoare de limbă rusă. Justificându-și viziunea prin analogie în 2009, Gradirovsky a declarat că „propunerea de lume geo-culturală rusă este similară cu formările post-imperiale din Europa, cu Commonwealth-ul Britanic, statele ibero-americane, comunitatea țărilor francofone și alte formări analogice."

Deși Gradirovsky a insistat că aceasta nu era în niciun caz o apărare a „reîntoarcerii" fostelor teritorii sovietice în sfera de influență rusă, ideea „lumii ruse" a fost însușită tocmai pentru această agendă. Într-adevăr, invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022 a început cu Putin repetând afirmațiile despre necesitatea de a apăra populația rusofonă din Donbas.