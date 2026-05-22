Revoluția AI intră în era trilioanelor de dolari - avertismentul lansat de șeful Nvidia: Vine un viitor dominat de miliarde de agenți AI
Postat la: 22.05.2026 |
Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a lansat una dintre cele mai spectaculoase prognoze de până acum privind viitorul inteligenței artificiale, afirmând că investițiile globale în infrastructura AI ar putea ajunge la 3.000-4.000 de miliarde de dolari în următorii ani.
Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței dedicate rezultatelor financiare trimestriale ale gigantului american Nvidia, compania care domină în prezent piața cipurilor pentru inteligență artificială, citează News.
Nvidia spune că Wall Street subestimează revoluția AI
Jensen Huang consideră că estimările actuale ale pieței sunt mult prea prudente și că marile companii tehnologice vor investi mult mai agresiv în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale.
„Cheltuielile de capital sunt acum la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari și se îndreaptă spre nivelul de 3.000-4.000 de miliarde", a declarat șeful Nvidia.
Potrivit acestuia, este vorba în special despre investițiile realizate de giganți precum Amazon, Microsoft, Alphabet și alte companii implicate în dezvoltarea centrelor de date și a infrastructurii AI.
Nvidia pariază pe miliarde de agenți AI autonomi
Jensen Huang a făcut și o predicție spectaculoasă privind viitorul inteligenței artificiale, susținând că lumea va ajunge să utilizeze miliarde de agenți AI autonomi.
„Lumea are un miliard de utilizatori umani. Cred că va avea miliarde de agenți AI, iar fiecare dintre acești agenți va genera alți subagenți", a spus Huang.
Afirmația reflectă direcția spre care se îndreaptă industria tehnologică, în care companiile dezvoltă tot mai mult sisteme AI capabile să execute autonom sarcini complexe, fără intervenție umană permanentă.
Estimările Nvidia depășesc masiv prognozele actuale
Prognoza avansată de Nvidia este de trei-patru ori mai mare decât estimările actuale de pe Wall Street.
Potrivit unei analize realizate de Needham, consensul pieței indică investiții totale ale marilor companii tehnologice de aproximativ 1.030 de miliarde de dolari până în 2028.
Dacă scenariul prezentat de Jensen Huang se confirmă, analiștii spun că toate modelele actuale privind piața AI și dezvoltarea industriei tehnologice vor trebui revizuite radical.
Nvidia, marele câștigător al boom-ului AI
Creșterea accelerată a investițiilor în infrastructura pentru inteligență artificială avantajează direct Nvidia, compania devenită lider mondial în producția de cipuri AI.
Cererea uriașă pentru procesoarele Nvidia a alimentat explozia financiară a companiei, care a devenit una dintre cele mai valoroase firme din lume.
În paralel, veniturile diviziilor cloud ale marilor companii tehnologice continuă să crească accelerat:
Alphabet a raportat o creștere de 63%, Amazon Web Services de 28%, iar Microsoft de 40%.
Aceste investiții sunt alimentate de competiția globală pentru dezvoltarea modelelor AI și a infrastructurii necesare rulării acestora.
Economiștii rămân sceptici privind efectele reale ale AI
În ciuda entuziasmului din industrie, o parte dintre economiști și investitori avertizează că beneficiile economice promise de inteligența artificială nu sunt încă vizibile la scară largă.
JPMorgan Chase estima anterior că, pentru ca investițiile în AI să genereze un randament de 10% până în 2030, ar fi nevoie de venituri anuale de aproximativ 650 de miliarde de dolari pe termen nelimitat.
Totodată, economiști ai Rezervei Federale americane au arătat într-un studiu recent că adoptarea AI diferă puternic între companii și că impactul real asupra productivității economice rămâne, deocamdată, limitat.
