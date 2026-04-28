Regele Charles face o vizită istorică la Casa Albă: A venit să salveze ce mai poate fi salvat după ce Trump s-a contrat puternic cu premierul britanic
Postat la: 28.04.2026 |
La două secole şi jumătate după ce coloniile americane şi-au declarat independenţa faţă de Marea Britanie sub domnia regelui George al III-lea, descendentul acestuia, regele Charles al III-lea, a sosit luni la Casa Albă, într-un moment în care relaţiile transatlantice sunt tensionate, iar problema securităţii se află în centrul atenţiei.
Trump şi prima doamnă Melania Trump i-au întâmpinat pe Charles şi pe regina Camilla la sosire, pozând pentru fotografii şi schimbând câteva cuvinte înainte de a intra înăuntru pentru a servi ceaiul în Camera Verde. Ulterior, cuplurile s-au îndreptat spre grădinile din sud pentru a vedea un nou stup în forma Casei Albe, pe care prima doamnă l-a instalat săptămâna trecută.
Charles şi Camilla susţin amândoi apicultura. El deţine cel puţin trei stupi la reşedinţa sa privată din Anglia, ca parte a sprijinului său pentru mediu şi durabilitate. După vizita la Casa Albă, cuplul regal a participat la o petrecere în grădină la Ambasada Britanică.
O ruptură între guvernul britanic şi Trump pe teme precum războiul cu Iranul ridicase deja miza politică a vizitei monarhului britanic.
În ultimele săptămâni, Trump l-a criticat dur pe prim-ministrul Keir Starmer pentru refuzul său de a se alătura atacurilor militare ale SUA asupra Iranului, calificându-l pe liderul britanic drept „nu Winston Churchill", prim-ministrul din timpul celui de-al Doilea Război Mondial care a inventat expresia „relaţie specială" pentru legătura dintre Marea Britanie şi SUA.
Acest lucru face parte dintr-o ruptură mai amplă între Trump şi aliaţii Statelor Unite din NATO, pe care i-a numit „laşi" şi „inutili" pentru că nu s-au alăturat acţiunilor împotriva Iranului.
Un e-mail al Pentagonului, care a ajuns în presă, sugera că SUA ar putea reevalua sprijinul acordat suveranităţii Regatului Unit asupra Insulelor Falkland din Atlanticul de Sud. Marea Britanie şi Argentina au purtat un război în 1982 pentru aceste insule, cunoscute şi sub numele de Islas Malvinas.
Preşedintele insistă că răcirea relaţiilor politice nu va afecta vizita regală. Charles „nu are nimic de-a face cu asta", a spus Trump în martie, referindu-se la NATO.
Preşedintele a vorbit în termeni elogioşi despre Charles, referindu-se în repetate rânduri la monarh ca fiind „prietenul" său şi un „tip grozav".
De asemenea, el continuă să menţioneze „minunata" sa călătorie în Marea Britanie din septembrie, alături de Melania Trump, cu ocazia unei a doua vizite de stat fără precedent. Starmer i-a înmânat personal invitaţia din partea regelui în Biroul Oval, la cinci săptămâni după revenirea lui Trump la putere, într-o încercare foarte vizibilă de a-l curta pe preşedintele republican.
Familia regală britanică a organizat o ceremonie fastuoasă pentru familia Trump, cu gărzi îmbrăcate în roşu, fanfare şi un banchet somptuos la Castelul Windsor.
„Preşedintele Trump a avut întotdeauna un mare respect pentru regele Charles, iar relaţia lor a fost consolidată şi mai mult de vizita istorică a preşedintelui în Regatul Unit de anul trecut", a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, pentru The Associated Press.
„Preşedintele aşteaptă cu nerăbdare vizita specială a Majestăţilor Lor, care va include o frumoasă cină de stat şi multiple evenimente pe parcursul săptămânii."
Între timp, Trump a declarat pentru BBC că vizita regelui ar putea contribui „cu siguranţă" la refacerea relaţiilor transatlantice. „Este fantastic. Este un om fantastic. Răspunsul este, fără îndoială, da", a spus preşedintele.
