Xi Jinping face o declarație surprinzătoare la dineul dedicat lui Donald Trump: "'Marea Reînnoire a Chinei' este compatibilă cu 'Make America Great Again'"

Xi Jinping a afirmat joi, cu prilejul unui dineu pentru Donald Trump, că revenirea Chinei ca mare putere este compatibilă cu dorinţa de "a reda măreţia Americii", un leitmotiv al preşedintelui american, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Să-i redăm măreţia Americii" (Make America Great Again - MAGA) este sloganul emblematic al locatarului de la Casa Albă şi numele mişcării sale politice. El are obiectivul declarat de a readuce o epocă de aur a SUA, în contextul în care ţara este afectată de un declin economic, politic şi cultural. "Popoarele chinez şi american sunt două mari popoare", a declarat Xi Jinping joi seară, într-un discurs susţinut la un imens banchet dat la Beijing în onoarea lui Donald Trump, aflat într-o vizită de stat în China.

"Realizarea marii reînnoiri a naţiunii chineze şi redarea măreţiei Americii pot merge perfect mână în mână, se pot hrăni una din alta şi pot aduce binefaceri lumii întregi", a dat asigurări Xi Jinping. Aceste afirmaţii sunt conforme cu doctrina oficială a Chinei, care nu a afirmat niciodată public că este o rivală sau o concurentă a SUA, ci a pledat pentru o relaţie de "parteneriat câştigător pentru toată lumea" cu Washingtonul.

Marea reînnoire a naţiunii chineze este un concept central al retoricii lui Xi Jinping. Este vorba despre ideea că China, după peste un secol de slăbiciune, războaie şi umilinţe, trebuie să-şi regăsească locul legitim de mare putere prosperă, influentă şi respectată în lume.

Preşedintele chinez, Xi Jinping, l-a primit joi cu mare fast la Beijing pe omologul său american, Donald Trump, înainte de a aborda numeroasele subiecte de dezacord, cu impactul lor mondial, de la comerţ la Iran, incluzând Taiwanul, scrie AFP. Cei doi lideri şi-au dat mâna la baza treptelor impunătorului Palat al Poporului, un reper important al puterii învecinat în inima capitalei cu imensa piaţă Tiananmen, pavoazată în culorile chineze şi americane.

Xi Jinping şi Donald Trump, îmbrăcaţi în costume închise la culoare, au ascultat imnurile naţionale şi au trecut în revistă o gardă militară în salve de tunuri, apoi au păşit pe covorul roşu în faţa unei mulţimi de copii care purtau flori şi fluturau steagurile celor două ţări, scandând "Un bun venit, un bun venit, un bun venit călduros!". China a dorit să-l primească pe Donald Trump cu mare fast pentru prima vizită a unui preşedinte american, întreprinsă în 2017 tot de acutalul lider la Casa Albă.

„China și SUA au de câștigat din cooperare și de pierdut din confruntare", spune Xi Jinping. Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a spus joi omologului său american, Donald Trump, că Washingtonul și Beijingul ar trebui să fie „partenere, nu rivale", cu ocazia întâlnirii celor doi lideri în capitala Chinei.

China și SUA „au de câștigat din cooperare și de pierdut din confruntare", a spus Xi în discursul de deschidere ținut la Marele Palat al Poporului, clădirea oficială a Chinei, adăugând că întâlnirea a atras atenția întregii lumi. „Ar trebui să ne ajutăm reciproc să reușim, să prosperăm împreună și să găsim calea potrivită pentru ca marile țări să se înțeleagă în noua eră", a spus el.

Xi a afirmat că lumea trece prin transformări „nemaiîntâlnite de un secol" și a descris situația internațională ca fiind fluidă și turbulentă, adăugând că aceasta a ajuns la „o nouă răscruce". El a spus că China și SUA se confruntă cu întrebări „vitale pentru istorie, pentru lume și pentru oameni", inclusiv dacă pot „crea un nou paradigmă a relațiilor dintre marile țări", aborda împreună provocările globale și „oferi mai multă stabilitate lumii".

„Acestea sunt întrebările epocii noastre la care dumneavoastră și eu trebuie să răspundem în calitate de lideri ai marilor țări", a spus Xi. Afirmând că „a crezut întotdeauna" că Beijingul și Washingtonul au „mai multe interese comune decât diferențe", Xi a adăugat că succesul unei țări reprezintă „o oportunitate pentru cealaltă" și că relațiile bilaterale stabile sunt benefice pentru lume.

El a declarat că așteaptă cu interes continuarea discuțiilor pe teme importante atât pentru cele două țări, cât și pentru comunitatea internațională în ansamblu, precum și colaborarea cu Trump „pentru a stabili cursul și a conduce nava uriașă a relațiilor chino-americane", cu scopul de a face din 2026 „un an de referință istoric" care să deschidă „un nou capitol" în relațiile bilaterale.

Xi a subliniat, de asemenea, că relațiile economice dintre cele două națiuni sunt „reciproc avantajoase și de natură să aducă beneficii tuturor", potrivit agenției de știri de stat Xinhua News Agency, citate de Anadolu.

„Ieri, echipele noastre economice și comerciale au obținut rezultate în general echilibrate și pozitive. Aceasta este o veste bună pentru popoarele celor două țări și pentru întreaga lume", a declarat Xi. Conflictul din Orientul Mijlociu, Taiwanul, comerțul și tarifele au fost printre subiectele prioritare pe agenda discuțiilor dintre cei doi lideri.

Preşedintele american Donald Trump i-a promis joi omologului său chinez Xi Jinping un "viitor fabulos" între Statele Unite şi China, făcând o serie de remarci conciliante care au părut să lase deoparte numeroasele tensiuni dintre cele două puteri, la deschiderea unui summit cu implicaţii globale, relatează AFP.

În ciuda primirii cu fast oferite lui Trump pentru această vizită de stat, gazda sa a menţinut un ton mai sobru, obişnuit, invocându-l pe istoricul grec antic Tucidide pentru a reitera că China şi Statele Unite ar trebui să fie "parteneri, nu rivali". Subiectele de dispută abundă: relaţiile comerciale, războiul cu Iranul, Taiwanul, accesul la pământuri rare şi semiconductori, inteligenţa artificială - toate subiecte cu ramificaţii internaţionale.

Dincolo de natura excepţională a vizitei, prima a unui preşedinte american de la Trump însuşi în 2017, summitul este prezentat pe scară largă drept o oportunitate pentru ambele părţi de a menţine o anumită stabilitate între cele două puteri economice de top din lume şi de a nu exacerba crizele existente.

Xi Jinping i-a întins covorul roşu lui Donald Trump la sosirea acestuia la monumentala Marea Sală a Poporului, sediul puterii situat în inima capitalei, lângă vasta Piaţă Tiananmen, împodobită cu steaguri chineze şi americane. După ce au trecut în revistă o gardă militară sub sunetul unor salve de tun şi au salutat o mulţime de copii care purtau flori şi fluturau steagurile ambelor ţări, scandând "Bun venit, bun venit, bun venit călduros!", Xi şi Trump s-au apucat rapid de treabă.

Înainte ca uşile să se închidă în faţa jurnaliştilor, Trump, care crede cu tărie în relaţiile personale dintre figuri puternice şi îşi afirmă relaţia strânsă cu Xi, a subliniat că este "o onoare să fiu alături de el" şi "o onoare să-i fiu prieten". "Relaţiile dintre China şi Statele Unite vor fi mai bune ca niciodată", a spus el. "Vom avea un viitor fabulos împreună", a adăugat Trump.

"Am atât de mult respect pentru China, pentru munca pe care aţi depus-o. Sunteţi un mare lider, le spun tuturor", a adăugat el. Donald Trump nu a abordat în mod specific niciuna dintre disputele actuale, concentrându-se în schimb pe acordurile pe care speră să le vadă încheiate de numeroşii lideri de afaceri care îl însoţesc.

Pe lista de dorinţe a Washingtonului se află acorduri în sectorul agricol, de exemplu, şi poate confirmarea unei comenzi masive de aeronave de la Boeing. Trump speră, de asemenea, la promisiunea unor investiţii chineze în Statele Unite.

În perioada premergătoare summitului, Beijinul şi-a subliniat căutarea pentru "stabilitate" . Cele două superputeri au fost angajate într-un război comercial dur, marcat de tarife exorbitante şi numeroase restricţii, cu repercusiuni globale, de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Xi şi Trump au încheiat un armistiţiu în octombrie, ale cărui consecinţe se aşteaptă să fie printre subiectele de discuţie la summit. Din octombrie, China a resimţit direct impactul altor politici urmate de Trump, în Venezuela şi mai ales în Iran.

"Trebuie să fim parteneri, nu rivali", i-a spus Xi lui Trump. "Putem să ne unim forţele pentru a aborda provocările globale şi a aduce o mai mare stabilitate lumii?", a întrebat el, citând învăţăturile lui Tucidide.

Xi Jinping s-a abţinut de la manifestări personale de afecţiune pentru care nu este cunoscut în public, chiar dacă Donald Trump declarase la mijlocul lunii aprilie că preşedintele chinez îi va oferi o "mare îmbrăţişare" la Beijing. Xi va găzdui un banchet în onoarea lui Trump joi seara. Vineri, va împărţi ceaiul şi apoi prânzul cu acesta.

Conform administraţiei SUA, Donald Trump intenţionează să facă presiuni asupra Chinei, un partener strategic şi economic cheie al Iranului - ea este principalul importator al petrolului acestuia - pentru a-şi folosi influenţa în rezolvarea crizei din Golf.

"Sperăm să-i convingem să joace un rol mai activ în a determina Iranul să renunţe la ceea ce face în prezent şi la ceea ce încearcă să facă în Golful Persic", a declarat secretarul de stat Marco Rubio pentru Fox News, conform unui fragment dintr-un interviu înregistrat în timpul zborului spre China.

Trump a declarat săptămâna aceasta că va avea "o lungă conversaţie" cu Xi Jinping despre Iran. O atenţie specială va fi acordată poziţiilor privind Taiwanul, pe care China îl consideră parte a teritoriului său şi al cărui principal susţinător sunt Statele Unite.

Trump a fost însoțit de secretarul de stat Marco Rubio și de secretarul apărării Pete Hegseth, alături de directori ai marilor companii americane, printre care Jensen Huang de la Nvidia, Elon Musk de la Tesla, Tim Cook de la Apple, Larry Fink de la BlackRock, Stephen Schwarzman de la Blackstone, Kelly Ortberg de la Boeing, Brian Sikes de la Cargill, Jane Fraser de la Citigroup, Larry Culp de la GE Aerospace, David Solomon de la Goldman Sachs, Sanjay Mehrotra de la Micron și Cristiano Amon de la Qualcomm.

Fiul lui Trump, Eric Trump, și soția sa, Lara Trump, l-au însoțit, de asemenea, pe președinte și au coborât din avion la scurt timp după el. Prima doamnă Melania Trump nu l-a însoțit pe președinte, spre deosebire de vizita lui Trump din 2017, când cuplul a fost primit de Xi și de prima doamnă a Chinei, Peng Liyuan.

Vizita are loc pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu declanșat după ce forțele americane și israeliene au lansat atacuri împotriva Iranului pe 28 februarie, provocând atacuri de represalii împotriva Israelului și a aliaților SUA din Golf, precum și închiderea Strâmtorii Ormuz.

În prezent, în regiune este în vigoare un armistițiu prelungit. China a făcut apel în repetate rânduri la dialog în regiune, în timp ce Washingtonul a acuzat Beijingul că susține capacitățile militare și economice ale Iranului.