Recompensă uriașă pentru noua "Mata Hari" - 200.000 $. Americanii încep vânătoarea de teroriști și spioni iranieni de pe teritoriul lor

FBI oferă 200.000 de dolari pentru informații care ar putea duce la arestarea unui fost specialist în informații al Forțelor Aeriene, acuzat în 2019 de spionaj pentru Iran. FBI a anunțat că încă încearcă să o localizeze pe Monica Witt, despre care crede că a trecut de partea Iranului în 2013.

Agenția crede că ea continuă să susțină activitățile nefaste ale Iranului. "FBI nu a uitat și crede că, în acest moment critic din istoria Iranului, există cineva care știe ceva despre locația ei", a declarat Daniel Wierzbicki, agent special responsabil cu Divizia de Contrainformații și Cibernetică a Biroului FBI din Washington, într-o declarație, probabil referindu-se la tensiunile continue dintre SUA și Iran. "FBI-ul vrea să audă de la tine ca să ne poți ajuta să o prindem pe Witt și să o aducem în fața justiției", se arată în declarație.

Cine e Monica Witt?

Witt a fost fost ofițer de contrainformații pentru Biroul de Investigații Speciale al Forțelor Aeriene. Între 2003 și 2008, activitatea lui Witt a implicat misiuni de contrainformații care au dus-o în Orientul Mijlociu. În 2019, atunci procurorul adjunct John Demers a susținut că Witt a fost vizată și recrutată de Iran, iar după ce a dezertat, ar fi dezvăluit Iranului existența unui "program de colectare a informațiilor extrem de clasificat" și identitatea unui ofițer american de informații, "punând astfel în pericol viața acestei persoane."

Procurorii au susținut în rechizitoriu că, din jurul lunii ianuarie 2012 până în jurul lunii mai 2015, în Iran și în alte părți din afara SUA, Witt a conspirat cu iranienii pentru a furniza "documente și informații referitoare la apărarea națională a Statelor Unite, cu intenția și motivul de a crede că acestea vor fi folosite în detrimentul Statelor Unite și în avantajul Iranului." După defecțiunea ei, oficialii guvernamentali iranieni i-au oferit lui Witt "bunuri și servicii, inclusiv locuințe și echipamente informatice". Nu este clar dacă are un avocat în SUA care să o reprezinte. Rechizitoriul acuză și patru iranieni de conspirație, tentative de intruziune în calculatoare și furt de identitate agravat.