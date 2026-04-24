Donald Trump anunță prelungirea armistițiului dintre Israel și Liban și pregătește mutarea decisivă pentru pacea globală

Președintele Donald Trump a anunțat extinderea armistițiului dintre Israel și Liban cu trei săptămâni, după o rundă de discuții desfășurată la Casa Albă, în încercarea de a reduce tensiunile dintr-o regiune marcată de decenii de conflict.

Liderul american a subliniat că Statele Unite își vor intensifica implicarea diplomatică și de securitate, inclusiv prin sprijinirea autorităților libaneze în fața amenințărilor reprezentate de Hezbollah. Decizia vine în contextul în care armistițiul inițial avea o durată limitată, iar Washingtonul încearcă să creeze premisele unui acord mai amplu între cele două state aflate oficial în stare de război de peste șapte decenii.

După întâlnirea cu reprezentanți ai ambelor părți, Trump a transmis că negocierile au avut un rezultat pozitiv și că perioada de încetare a focului va fi prelungită. „Întâlnirea a decurs foarte bine! Statele Unite vor colabora cu Libanul pentru a-l ajuta să se protejeze de Hezbollah", a scris Trump pe Truth Social. Armistițiul convenit anterior fusese anunțat cu doar o săptămână înainte și urma să expire după zece zile, însă noile evoluții indică o deschidere pentru continuarea dialogului.

Trump speră să medieze în cele din urmă o pace mai amplă între cele două ţări, care se află oficial în război din 1948. Trump și-a exprimat intenția de a continua demersurile diplomatice prin organizarea unor discuții directe cu liderii celor două state. „Aştept cu nerăbdare să-i găzduiesc în viitorul apropiat pe prim-ministrul Israelului, Bibi Netanyahu, şi pe preşedintele Libanului, Joseph Aoun", a mai spus Trump.

Preşedintele libanez Joseph Aoun a anunţat miercuri că "sunt în curs contacte în vederea prelungirii armistiţiului" de zece zile - care expiră duminică - cu Israelul în Războiul din Liban. Pe de altă parte, ministrul israelian de Externe Gideon Saar a cerut miercuri Libanului să depună eforturi comune cu Israelul în lupta împotriva mişcării libaneze Hazbollah, cu o zi înaintea negocierilor de la Washington.

"Mâine, discuţiile directe între Israel şi Liban se reiau la Washington D.C. Lansez un apel către Guvernul Libanului: să muncim împreună împotriva statului terorist pe care Hezbollahul l-a construit pe teritoriul vostru", le-a declarat Gideon Saar unor diplomaţi, la o ceremonie de marcarea a 75 de ani de la înfiinţarea Israelului ca stat.