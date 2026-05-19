Alianța secretă propusă de Donald Trump lui Xi Jinping. Planul unei coaliții SUA-China-Rusia. Care este adversarul care sperie marile puteri
Postat la: 19.05.2026 |
Președintele american Donald Trump i-ar fi sugerat săptămâna trecută omologului său chinez Xi Jinping să-și unească forțele cu președintele rus Vladimir Putin împotriva Curții Penale Internaționale (CPI), relatează marți, 19 mai, publicația britanică Financial Times.
Citând 'surse familiare cu respectivele discuții', ziarul afirmă că acesta a fost unul dintre subiectele abordate în cadrul vizitei lui Donald Trump în China săptămâna trecută, ocazie cu care cei doi au purtat o lungă convorbire în spatele ușilor închise la Beijing.
Casa Albă a refuzat să facă vreun comentariu, potrivit FT, care nu oferă detalii suplimentare despre această propunere a lui Trump și nici despre modul în care a fost primită de liderul chinez.
Niciuna dintre cele trei țări - SUA, China și Rusia - nu recunoaște autoritatea CPI și nici jurisdicția sa asupra statelor naționale.
Cu toate acestea, opoziția Statelor Unite și a Rusiei este mai categorică decât cea a Chinei, care, deși neagă competența acestui tribunal cu sediul la Haga asupra teritoriului Chinei, a susținut activitatea sa în alte conflicte, precum cele din Libia sau Sudan.
CPI a emis în 2023 un mandat de arestare împotriva președintelui Putin pentru responsabilitatea sa în 'crime de război' în Ucraina, ceea ce nu l-a împiedicat să efectueze numeroase călătorii de atunci, în special în țările din fosta sferă de influență sovietică, dar și în SUA (Alaska), China sau India, toate acestea având loc în 2025. Niciuna dintre aceste trei țări nu recunoaște competența CPI.
În ceea ce privește SUA, niciun guvern - fie el democrat sau republican - nu a recunoscut vreodată Curtea Penală Internațională.
Cu toate acestea, animozitatea președintelui Donald Trump față de CPI s-a accentuat semnificativ odată cu impunerea de sancțiuni economice și de călătorie împotriva procurorului Karim Khan, pe motiv că CPI a întreprins 'acțiuni nelegitime și nefondate împotriva Statelor Unite și a aliatului său apropiat, Israelul', conform unui ordin executiv din februarie 2025.
CPI este unul dintre pilonii ordinii mondiale pe care Trump a încercat să-i discrediteze de la revenirea sa la putere în acest al doilea mandat, alături de ONU și de agențiile sale diverse sau acorduri (cum ar fi Acordul de la Paris privind schimbările climatice).
