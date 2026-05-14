Parlamentul israelian va fi dizolvat. Solicitarea a fost făcută de majoritatea care îl susține pe premierul Benjamin Netanyahu

Coaliția care îl susține pe premierul israelian Benjamin Netanyahu a depus un proiect de lege pentru dizolvarea parlamentului, deschizând calea către alegeri anticipate. Decizia vine pe fondul tensiunilor din majoritate, generate de nemulțumirea partidelor ultraortodoxe privind scutirea de serviciul militar a studenților din școlile talmudice.

„Cel de-al 25-lea Knesset va fi dizolvat înainte de sfârșitul mandatului său. Alegerile (pentru constituirea viitoarei adunări) vor avea loc la data stabilită de comisia Knessetului, care nu poate fi mai devreme de 90 de zile de la adoptarea acestei legi", se arată în textul proiectului difuzat de Likud și semnat de liderii celor șase grupuri parlamentare care constituie majoritatea.

Potrivit presei israeliene, proiectul de dizolvare ar putea fi supus votului pe 20 mai. Actualul mandat legislativ se încheie pe 27 octombrie.

Anunțul dizolvării, la inițiativa partidului lui Netanyahu, survine în contextul în care acesta părea amenințat de 24 de ore de o implozie a majorității sale, din cauza nemulțumirii partidelor ultraortodoxe care îi reproșau că nu a supus la vot, așa cum le promisese, o lege ce i-ar fi scutit de obligațiile militare pe tinerii care studiază în yeshivot (școli talmudice).

Profitând de aceste turbulențe, unele partide de opoziție anunțaseră marți intenția lor de a depune un proiect de lege privind dizolvarea Knessetului, dar anunțul Likudului pare să le ia fața, permițându-i lui Netanyahu să preia controlul asupra calendarului electoral.