Trump a lăsat instrucțiuni precise pentru Vance, în cazul în care ar fi asasinat. "În sertarul din birou se află o scrisoare adresată vicepreședintelui"
Postat la: 14.05.2026 |
Un oficial al Casei Albe a declarat că președintele Donald Trump i-ar fi lăsat vicepreședintelui JD Vance instrucțiuni pentru o eventuală succesiune, în cazul în care acesta ar fi nevoit să preia funcția în timpul mandatului. Informația apare pe fondul discuțiilor despre riscuri de securitate și posibile amenințări la adresa liderului american, inclusiv în contextul tensiunilor internaționale și al deplasărilor externe.
Oficialul de la Casa Albă, Sebastian Gorka, a dezvăluit într-un interviu acordat emisiunii „Pod Force One" că președintele Trump i-a lăsat vicepreședintelui JD Vance instrucțiuni precise în cazul în care va trebui vreodată să-i succeadă în timpul celui de-al doilea mandat, arată New York Post.
Gorka, care a condus strategia antiteroristă a administrației Trump, a declarat că nu are nicio îngrijorare cu privire la faptul că cel de-al 47-lea președinte ar putea fi vizat de o tentativă de asasinat de către un adversar străin.
Însă a menționat că există reguli pentru succesiune care ar fi urmate dacă China - sau un alt actor malign - ar putea să-l „înlăture".
„În sertarul din Biroul Resolute (biroul oficial aflat în Biroul Oval al Casei Albe) se află o scrisoare adresată vicepreședintelui, în cazul în care i s-ar întâmpla ceva", a spus Gorka.
Trump a recunoscut că a lăsat instrucțiuni ca "Iranul să fie distrus"
În ianuarie, Trump a declarat că a lăsat „instrucțiuni foarte ferme" ca Iranul să fie „distrus" dacă adversarul american își respectă amenințările de asasinare - dar nu a menționat nicio notă adresată lui Vance care se găsește în Biroul Oval.
„Am lăsat o notificare", a declarat președintele pentru emisiunea „Katie Pavlich Tonight" de la NewsNation, ca răspuns la amenințările cu moartea din partea Iranului, „[dacă] se întâmplă ceva, vom arunca în aer - întreaga țară va fi aruncată în aer".
Trump se îndreaptă spre China pentru a se întâlni cu președintele Xi Jinping săptămâna aceasta, pentru a discuta despre relațiile comerciale cu SUA, ascensiunea inteligenței artificiale și îngrijorările legate de ext
Tentative de ucidere a lui Trump
Trump a supraviețuit mai multor tentative de asasinat - două dintre ele având loc în timpul campaniei sale prezidențiale de succes din 2024.
„Acesta este cel mai puternic individ pe care l-am văzut de la Eisenhower încoace. Este un om pe care toată lumea vrea să-l aibă la masă, să ia masa de stat, să primească recunoaștere."
„Ideea că faci ceva care îți subminează recunoașterea merge împotriva a ceea ce își doresc ei", a adăugat Gorka.
Thomas Matthew Crooks a deschis focul la un miting din Butler, Pennsylvania, pe 13 iulie a acelui an, dar a fost împușcat mortal de un contra-lunetist al Serviciilor Secrete. Trump a fost lovit în urechea dreaptă de unul dintre gloanțele sale.
Ryan Routh s-a ascuns pe terenul de golf al președintelui din Florida, dar nu a reușit să tragă niciun foc de armă din cuibul său de lunetist înainte de a fi atacat de agenții de securitate ai lui Trump. Ulterior, a fost arestat, pus sub acuzare și condamnat la închisoare pe viață.
Trump l-a sunat pe JD la doar 10 minute după incident și i-a spus colegei sale de vicepreședinte: „JD, n-o să-ți vină să crezi, dar au încercat să o facă din nou", și- a amintit Vance mai târziu.
Cel mai recent potențial asasin, Cole Allen, a încercat să deschidă focul asupra președintelui în interiorul hotelului Washington Hilton pe 25 aprilie, în timpul cinei corespondenților de la Casa Albă - dar a fost imobilizat de agenții Serviciilor Secrete înainte de a ajunge în sala de bal.
