Ofensivă diplomatică și militară a lui Trump în Arctica. Trimisul special a sosit în Groenlanda în timp ce SUA negociază baze militare cu statut de „teritoriu suveran"

Regiunea arctică revine în prim-planul disputelor strategice globale. Jeff Landry, trimisul special al președintelui american Donald Trump în Groenlanda, a sosit luni, 18 mai, la Nuuk, într-o misiune oficială al cărei scop declarat este de „a asculta și a învăța". Vizita survine însă pe fundalul unor negocieri intense și extrem de sensibile privind extinderea prezenței militare americane pe insulă.

La sosirea sa în capitala groenlandeză, Landry a ținut să sublinieze că poartă un mesaj direct de la liderul de la Casa Albă. „Am vorbit cu el târziu azi-noapte și mi-a spus: «Du-te acolo și fă-ți cât mai mulți prieteni». Sunt aici pentru a asculta și pentru a învăța", a declarat oficialul american, citat de postul public de televiziune danez DR.

Întrebat de jurnaliști dacă agenda Washingtonului include în continuare vechea intenție a lui Trump de a „achiziționa" Groenlanda, Landry a respins speculațiile: „Sunt aici doar pentru a construi relații și pentru a vedea dacă există oportunități de a extinde parteneriatul dintre SUA, Groenlanda și Danemarca". Jurnaliștii locali au remarcat, de asemenea, că membrii delegației americane poartă șepci cu sloganul politic „Make America Great Again".

Dincolo de declarațiile cordiale, mișcările de pe tabla de șah geopolitică indică o strategie mult mai pragmatică a Statelor Unite în regiune. Statele Unite se pregătesc intens pentru inaugurarea unui nou sediu consular la Nuuk, eveniment planificat pentru data de 21 mai. În plus, oficialii americani poartă discuții regulate cu autoritățile de la Copenhaga pentru deschiderea de noi baze militare în Groenlanda. Surse diplomatice indică faptul că Washingtonul dorește înființarea a trei noi baze în sudul insulei.

Cea mai controversată prevedere a acestor negocieri din culise este presiunea exercitată de SUA pentru ca perimetrele acestor viitoare baze să fie declarate „teritoriu suveran al Statelor Unite", o solicitare care ridică serioase semne de întrebare juridice și politice la Copenhaga și Nuuk.

Premierul Groenlandei a confirmat oficial existența negocierilor cu Executivul american privind suplimentarea prezenței militare a SUA pe insulă. În contextul militarizării tot mai accentuate a Arcticii și al interesului strategic manifestat de Rusia și China pentru rutele nordice, Washingtonul pare hotărât să își securizeze o poziție dominantă, transformând Groenlanda într-un pilon central al strategiei sale de descurajare.