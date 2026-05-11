Guvernul din Bahrain a arestat 41 de persoane ce aveau legături cu principalul Corp al IRGC din țară

Guvernul din Bahrain a arestat 41 de persoane ce aveau legături cu principalul Corp al Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) din țară, a anunțat sâmbătă Ministerul de Interne din Bahrain, citat de Jerusalem Post.

Conform unui comunicat difuzat de mass-media de stat din Bahrain, cele 41 de persoane constituiau „nucleul" organizației teroriste din țară.

Bărbații au fost acuzați de „spionaj în favoarea unor entități străine și de simpatie față de agresiunea flagrantă a Iranului", fiind arestați de autoritățile din Bahrain.

„Ancheta continuă pentru a lua măsurile necesare împotriva oricărei persoane găsite vinovate de implicare în activitățile acestei organizații și de comiterea unor acte ilegale", a declarat Ministerul de Interne din Bahrain în comunicatul său.

Bahrain insistă să se ia măsuri împotriva Iranului pentru război

Bahrain a fost unul dintre statele din Golf cele mai afectate de războiul cu Iranul, mai multe atacuri vizând infrastructurile sale civile și energetice pe parcursul luptelor care au durat o lună.

Regatul a fost, de asemenea, grav afectat din punct de vedere economic de închiderea Strâmtorii Hormuz, autoritățile sale insistând în ultimele două săptămâni pentru adoptarea unei rezoluții a ONU propuse de SUA, prin care se cere Iranului să înceteze atacurile și amplasarea de mine în Strâmtoarea Hormuz.

Membrii Consiliului de Securitate al ONU au început marți discuții închise pe marginea unui text redactat de SUA împreună cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Qatar, care, dacă ar fi adoptat, ar putea duce la sancțiuni împotriva Iranului și ar putea autoriza folosirea forței, în cazul în care Teheranul nu încetează atacurile și amenințările la adresa transportului maritim comercial.

Noile schimburi de focuri de luni au subliniat miza, în timp ce SUA și Iranul se luptă pentru controlul strâmtorii înguste, o arteră vitală pentru energia și comerțul global, zguduind o fragilă armistițiu vechi de patru săptămâni și întărind blocadele maritime rivale.

O rezoluție anterioară a Bahreinului, susținută de Statele Unite și care părea să deschidă calea către legitimarea acțiunii militare a SUA împotriva Iranului, a eșuat luna trecută după ce Rusia și China și-au exercitat dreptul de veto în cadrul Consiliului de Securitate, format din 15 membri.