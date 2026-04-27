Se formează o mare coaliție împotriva lui Netanyahu: Doi foști premieri ai Israelului vor candida împreună, pentru a-l învinge pe actualul lider
Postat la: 27.04.2026 |
Fostul premier Naftali Bennett şi liderul opoziţiei Yair Lapid, care a ocupat pentru scurt timp funcţia de prim-ministru în 2022, vor candida la următoarele alegeri pe o listă comună, au anunţat cei doi duminică. Cei doi au anunțat formarea partidului "Împreună" și vor încerca să-l învingă pe Benjamin Netanyahu la alegerile din octombrie.
"Sunt fericit să anunţ că în această seară, împreună cu prietenul meu Yair Lapid, realizez cel mai sionist şi patriotic act pe care l-am făcut vreodată pentru ţara noastră. În această seară, ne unim şi fondăm partidul "Beyahad" (Împreună) sub conducerea mea, un partid care va duce la o mare victorie şi la deschiderea unei noi ere pentru frumoasa noastră ţară", a declarat Bennett într-o conferinţă de presă.
Conform sondajelor, Bennett apare drept candidatul cel mai bine plasat pentru a-l învinge pe Netanyahu la alegerile legislative programate în octombrie. "Această iniţiativă duce la unificarea blocului „Tabăra schimbării" şi permite concentrarea tuturor eforturilor pentru a conduce Israelul către reparaţia necesară", a afirmat Lapid. "Bennett este un om de dreapta, dar o dreaptă onestă, şi există încredere între noi", a mai spus Lapid.
Bennett a promis că, dacă va fi ales, va numi o comisie naţională de anchetă cu privire la deficienţele care au dus la masacrul din 7 octombrie 2023, lucru pe care actualul guvern îl refuză. De asemenea, l-a îndemnat pe fostul ministru Gadi Eizenkot (liderul partidului centrist Yashar "Dreapta") să li se alăture pe această listă comună.
Fiul unor imigranţi americani, Naftali Bennett, 54 de ani, fost antreprenor high-tech care şi-a vândut start-upul în 2005 cu 154 de milioane de dolari (110 milioane de euro), mizează mult pe imaginea sa de fost ofiţer de comando al armatei israeliene, un profil care-i asigură sprijinul unei părţi a tineretului, mai ales după doi ani de război.
Fost consilier al lui Benjamin Netanyahu, Naftali Bennett s-a transformat de-a lungul anilor într-un adversar aprig al politicii fostului său mentor. El a condus mai multe formaţiuni de dreapta înainte de a forma un guvern de largă uniune în 2021, în special cu sprijinul unui partid arab.
Noul său partener de cursă, Yair Lapid, 62 de ani, este fiul fostului jurnalist şi ministru Tommy Lapid, un supravieţuitor al Holocaustului, şi al scriitoarei Shulamit Lapid. Jurnalist vedetă de televiziune, el a intrat în politică în 2012, înfiinţând partidul Yesh Atid ("Există un viitor"), impunându-se ca a doua formaţiune politică a ţării şi devenind de atunci liderul opoziţiei, cu excepţia perioadei în care s-a aflat la putere şi a unei scurte participări la un guvern Netanyahu în 2014.
